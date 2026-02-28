Κολωνός: Έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της – Προσήχθη ο σύντροφός της
Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν αν πρόκειται για γυναικοκτονία.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (28/02), καθώς μια έγκυος γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Καλλικρατίδου, στον Κολωνό. Προσήχθη κι εξετάζεται ο 38χρονος σύντροφός της.
Η γυναίκα φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν αν πρόκειται για γυναικοκτονία. Επί τόπου μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος αυτήν τη στιγμή έχει αποχωρήσει από το σημείο.
Ο σύντροφός κάλεσε το ΕΚΑΒ και όταν οι διασώστες έφθασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως η γυναίκα ήταν νεκρή και κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ.
Υπάρχουν αναφορές από γείτονες ότι ακούγονταν συχνά φασαρίες και καβγάδες. Για την ώρα, όλα τα ενδεχόμενα είναι.
