Μαίρη Συνατσάκη: Έτοιμη για δεύτερο παιδί;

Η Μαίρη Συνατσάκη είναι παντρεμένη με τον τραγουδιστή Ίαν Στρατή. Το ζευγάρι έχει αδυναμία στη μικρή κορούλα τους και δεν είναι λίγες οι φορές που τους έχουμε δει σε οικογενειακές φωτογραφίες.

Πρόσφατα ο τραγουδιστής δήλωσε ότι δεν είναι στα άμεσα σχέδια τους να αποκτήσουν δεύτερο παιδί. Η Μαίρη Συνατσάκη δήλωσε ότι και εκείνη συμφωνεί με τον σύζυγο της.

Μαίρη Συνατσάκη: Πόσο κοντά είναι η δεύτερη εγκυμοσύνη;

«Δεν θέλουμε να αποκτήσουμε άλλο παιδί με τον Ίαν. Ο χρόνος μας είναι έτσι δομημένος που δίνουμε στην Ολίβια το 100%. Εγώ προσωπικά, στην ηλικία που είμαι, αισθάνομαι ότι δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να δοθώ σε ένα ακόμα πλάσμα, έτσι όπως θα ήθελα», δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες η Μαίρη Συνατσάκη το απόγευμα της Κυριακής 26 Απριλίου.

Ίαν Στρατής: «Δεν θα ήθελα δεύτερο παιδί»

Πρόσφατα ο Ίαν Στρατής είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή Spill the tea του Mad Tv και είχε μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού.

«Μετά τον ερχομό της κόρης μας, έχω γίνει πιο υπεύθυνος… Είμαι πάντα με πρόγραμμα πλέον. Σκέφτομαι πιο πολύ το μέλλον. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν μπορώ να τα απαριθμήσω τώρα.

Δεν θα ήθελα δεύτερο παιδί. Θα μείνουμε στο ένα! Γιατί είναι πολύ δύσκολες οι δουλειές μας… εμένα και της Μαίρης… Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος πάει στο γραφείο, 9 με 5, και γυρίζει, τα προγράμματα είναι περίεργα», αποκάλυψε ο Ίαν Στρατής.