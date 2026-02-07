«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου

Η ιστορία με την παρεξήγηση ανάμεσα στην Κατερίνα Καινούργιου και τη Μαίρη Συνατσάκη κλείνει. Η Συνατσάκη αποκάλυψε ότι έχει ήδη κάνει ξανά follow την Καινούργιου, εξηγώντας πως δεν υπήρξε κάποια προσωπική συζήτηση μεταξύ τους μετά το unfollow που είχε προηγηθεί. Μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου στην εκπομπή Στην Αγκαλιά του Φάνη, ξεκαθάρισε ότι η κίνησή της δεν έγινε με σκοπό να δοθεί συνέχεια στο θέμα.

Όπως είπε, στέλνει τις ευχές της στην παρουσιάστρια και θεωρεί πως αυτή την περίοδο δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω συζήτηση ή πίεση. Τόνισε μάλιστα ότι η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της και πως το πιο σωστό είναι να μείνει εκτός κάθε έντασης.

«Έκανα follow την Κατερίνα Καινούργιου, μπορείτε να κοιμηθείτε. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου. Δεν περιμένω τίποτα, γιατί είναι στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, αφήστε τη γυναίκα. Θέλω να μην την ενοχλήσουμε», είπε η Μαίρη Συνατσάκη.

«Ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά»

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην εκπομπή του Fipster, η Μαίρη Συνατσάκη είχε αναφέρει τον λόγο που είχε κάνει unfollow την παρουσιάστρια, περιγράφοντας πως η απόφασή της συνδέθηκε με ένα απόσπασμα που είχε δει στον αέρα της εκπομπής της.

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόταν σε ένα ρεπορτάζ, στο οποίο ρωτούσαν τότε πρώην συντρόφους της Μαίρης Συνατσάκη για την εγκυμοσύνη της: «Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει ‘εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη’. Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά».

Μετά την προβολή του συγκεκριμένου αποσπάσματος, η Κατερίνα Καινούργιου είχε τοποθετηθεί δημόσια μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα, δίνοντας το δικό της πλαίσιο για το πώς λειτουργούσε τότε η εκπομπή της.

Η απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου

Η παρουσιάστρια είχε εξηγήσει ότι εκείνη την περίοδο οι συνθήκες στην παραγωγή ήταν διαφορετικές από τις σημερινές και πως δεν είχε τον πλήρη έλεγχο του περιεχομένου.

Όπως είχε τονίσει, παρότι ήταν το κεντρικό πρόσωπο της εκπομπής, δεν είχε πάντα τον πρώτο λόγο στις επιλογές των θεμάτων ή των βίντεο που προβάλλονταν.

Επισήμανε μάλιστα ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στην πρωινή τηλεόραση, καθώς πολλοί παρουσιαστές δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν εκ των προτέρων όλο το υλικό πριν βγει στον αέρα.

Σύμφωνα με την ίδια, στη συγκεκριμένη φάση δεν υπήρχε περιθώριο να αντιδράσει ή να παρέμβει περισσότερο, ενώ ανέφερε πως θυμάται ξεκάθαρα τη μέρα που προβλήθηκε το επίμαχο ρεπορτάζ.

Όπως είχε πει: «Επειδή υπήρχε και μια άλλη κατάσταση, από αυτήν που υπάρχει τώρα… Δεν είχα και τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής και δεν είχα εγώ τον πρώτο λόγο στην εκπομπή.

»Κακώς, θα μου πεις ‘Κατερίνα μου παρουσιάστρια δεν είσαι;’ Κακώς, συμβαίνει και συμβαίνει και σε πάρα πολλούς παρουσιαστές. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει παρουσιαστής πρωινής εκπομπής που βλέπει όλα τα βίντεο πριν παίξουν.

»Εγώ τουλάχιστον δεν το κάνω, αν υπάρχει κάποιος μπράβο τους, τι να πω. Στην προηγούμενη κατάσταση λοιπόν που υπήρχε, δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά. Θυμάμαι τη συγκεκριμένη μέρα».