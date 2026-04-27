Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»
Πολιτική Γραμματεία 27 Απριλίου 2026, 06:03

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
«Κατηγορηθήκαμε για τη χρήση αυτής της έννοιας από τη συγκυβέρνηση, ως θιασώτες του “ελιτισμού”, του “κοινωνικού δαρβινισμού”, των “ολίγων”.  Η Αριστεία, όμως, δεν αφορά τους λίγους. Αφορά τους πολλούς. Αφορά το σχολείο και το Πανεπιστήμιο ως μηχανισμούς κοινωνικής κινητικότητας και μηχανισμούς ατομικής προόδου και προκοπής – όπως συνέβη κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε όλες τις γωνιές της πατρίδας μας».

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε απλώς προέδρου της ΝΔ, στις 28 Σεπτέμβρη του 2016. Είναι όμως εξόχως δηλωτικό μιας αντιπαράθεσης που τότε καταγραφόταν έντονα και έμπαινε ως στρατηγικός πυλώνας του νέου – τότε – πολιτικού λόγου του πολιτικού αρχηγού.

Η όλη έννοια της Αριστείας μάλιστα δεν οριοθετείτο απλώς στα της Παιδείας. Με την τότε ορμή του αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρεύματος, την πετυχημένη στρατηγική του Μητσοτάκη και ένα είδος αιχμής προς τη «μετριοκρατία» και τον «εξισωτισμό» της Αριστεράς, η όλη ρητορική έβρισκε ευήκοα ώτα και όχι απλώς σε ένα κεντρώο ακροατήριο. Η συριζαϊκή Αριστερά είχε ατυχώς ή λανθασμένα αντικρούσει τα περί Αριστείας, αντί τότε ακριβώς να υπερασπιστεί την κοινωνική κινητικότητα ή παλιότερα συνθήματα όπως το «Πρώτοι στα μαθήματα, πρώτοι στους αγώνες» που αποτελεί μια ιστορική φράση που για χρόνια ακουγόταν από την ΚΝΕ και κυρίως μεταπολιτευτικά.

Πολιτική αιχμή

Η έννοια της Αριστείας πέτυχε για περίπου δέκα χρόνια να γίνει πολιτική αιχμή της ΝΔ και του κύκλου Μητσοτάκη επειδή, όπως μας λέει ριζοσπάστης θεωρητικός, ήταν και είναι μια έννοια πολύ προσφιλής στον απλό πολίτη. Η αστοχία του τότε ΣΥΡΙΖΑ να μπερδέψει την Αριστεία με την «αριστοκρατία» ή κάποιου είδους θολή λογική «διακρίσεων» και «αδικίας» στις εκπαιδευτικές βαθμίδες ήλθε σε συγκερασμό με ένα περιβάλλον στην κοινωνία των πολιτών όπου υπήρχε το έδαφος για να ευδοκιμήσει η ρητορική Μητσοτάκη.

Ο ίδιος εξάλλου και κομματικά και εν συνόλω πολιτικά δεν αρκέστηκε να επαναλαμβάνει το όλο θέμα στα όρια της Παιδείας και εντός μόνο Βουλής. Εξαρχής συγκρότησε Μητρώο Στελεχών για τη ΝΔ, όπου υποσχόταν μια νέου τύπου ανάδειξη του πολιτικού προσωπικού. Μια σειρά προσώπων δε που τον πλαισίωσαν εξαρχής ήταν όντως εντός της έννοιας της Αριστείας και επίσης ήταν εύκολο να οικειοποιηθεί μια τέτοια έννοια εκείνη ακριβώς τη συγκυρία της φθοράς του ΣΥΡΙΖΑ και της αμηχανίας της Κεντροαριστεράς. Ακόμη και το άνοιγμα στο Κέντρο, που ο Μητσοτάκης κατόρθωσε, είχε μια όψη «απάντησης των αρίστων» ή ακόμη και το δικό του βιογραφικό και η παιδευτική του βάση. Ακόμη και στο 10ο συνέδριο της ΝΔ αυτό συνοψίστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με όρους πολιτικού επίδικου και αιχμής της στρατηγικής του.

«Την κυβερνητική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας διαπερνούν τα “5 Άλφα”, Ανάπτυξη – Αξιοκρατία – Αλληλεγγύη – Αριστεία – Αξιοπιστία, καθένα εκ των οποίων αντανακλά μια θεμελιώδη αξία για μας και την πολιτική μας. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να αρχίσει να δουλεύει ξανά! Να αρχίσει πάλι να παράγει. Να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, κυρίως για τα νέα παιδιά, τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό επειδή δεν έχουν προοπτική», είχε πει τότε. Και στο σκέλος της εργασίας είχε ξεδιπλώσει μια ολόκληρη λογική που εφαπτόταν με την Αριστεία και αντιστρατευόταν τα «μπάχαλα στα ΑΕΙ» κ.ά.

Η απάντηση της Αριστεράς

Η ασθενής απάντηση της Αριστεράς στο όλο θέμα, που κανονικά θα ήταν δικό της, ενίσχυε το αφήγημα Μητσοτάκη και μετά την πρώτη νίκη του το 2019 η όλη του δέσμευση και ρητορική λάμβαναν και πιο εμπράγματες όψεις, όπως για παράδειγμα με τη συγκρότηση, έμπνευση και τελικά νομοθέτηση του επιτελικού κράτους (εμμέσως μιας λογικής αρίστων και συγκεντρωτισμού της ισχύος) ή δευτερευόντως με το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).

Η απάντηση της αντιπολίτευσης ήλθε σχετικά νωρίς σε όλα τα παραπάνω. Ήδη το 2020 ο Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιτέθηκε στην κυβέρνηση μέσα στη Βουλή στο πεδίο που αναλύουμε. «Την περίφημη Αριστεία την εξευτελίσατε και ως έννοια με το που αναλάβατε κυβέρνηση. Διορίσατε υπεύθυνο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έναν άνθρωπο χωρίς πτυχίο. Και όταν ανακαλύψατε ότι δεν το επιτρέπει ο νόμος, αλλάξατε τον νόμο. Ακόμη τον περιμένω να με ενημερώσει. Το ίδιο και με τον υφυπουργό της Διασποράς. Αυτός είχε την ευθιξία και παραιτήθηκε. Και χθες βγήκε ο γ.γ. του Τουρισμού από μόνος του και παραδέχτηκε ότι δεν έχει πτυχίο για να προλάβει την αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσε βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ», είπε τότε ο Τσίπρας και οι περιπτώσεις ήταν του Παναγιώτη Κοντολέοντος στην ΕΥΠ, του Αντώνη Διαματάρη στη Διασπορά (κόμισε βέβαια το μεταπτυχιακό του) και του Κωνσταντίνου Λούλη στο υπουργείο Τουρισμού.

Όσον αφορά το ΕΣΕΤΕΚ, ήδη τον Φλεβάρη του 2025 είχαν παραιτηθεί οκτώ από τα δεκαπέντε μέλη του. Και σήμερα η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη με την παραίτησή του ή τα ερωτήματα για τις στρατιές μετακλητών υπαλλήλων αποδομούν τον βασικό ρητορικό πυλώνα του Μητσοτάκη, σε συγκερασμό βέβαια με την κυβερνητική εν συνόλω φθορά.

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Wall Street: Όλα τα βλέμματα σε «Magnificent 5» και Fed

Wall Street: Όλα τα βλέμματα σε «Magnificent 5» και Fed

Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας
Αρνητικό πρόσημο 27.04.26

Ο Απρίλιος της δημοσκοπικής καθόδου της κυβέρνησης - Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο

«Άρωμα ανανέωσης», που τηρεί τις εσωκομματικές ισορροπίες αλλά έχει ξεκάθαρη προεδρική «σφραγίδα», έχει η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική 26.04.26

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο

«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα
ΠΑΣΟΚ 26.04.26 Upd: 14:14

Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα

Δριμύτατη επίθεση Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. «Θα γυρίσουμε σελίδα και θα γίνουμε ξανά ισχυρή Ελλάδα» το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
Αντιπολίτευση 26.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν

«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
Επικαιρότητα 26.04.26

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει “αδωνικό” τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει “αδωνικό” τρόπο να σχολιάζει»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Δήλωση Τσουκαλά 26.04.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό

Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Δημοσκόπηση 25.04.26

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Δίκη Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας
Ελλάδα 27.04.26

Δίκη Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποστήριξης κατηγορίας με τα βλέμματα των παραγόντων της δίκης να είναι στραμμένα στους εκπροσώπους του δημοσίου οι οποίοι αναμένεται να εξηγήσουν την επιλογή και την απόφαση τους να βρεθούν απέναντι από τους 36 κατηγορουμένους στην εμβληματική αυτή δίκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια
Σκάνδαλο Έπσταϊν 27.04.26

Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια

Σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας στην υπόθεση κατά του Λέον Μπλακ εντοπίζει η δικαστής Τζέσικα Κλαρκ, μπλοκάροντας βασικά αποδεικτικά χωρίς να κρίνει τις καταγγελίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άλαν Κάμινγκ: Ο Nightcrawler επιστρέφει για τους Avengers
Άλλος με τη βάρκα μας; 27.04.26

«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας
Αρνητικό πρόσημο 27.04.26

Ο Απρίλιος της δημοσκοπικής καθόδου της κυβέρνησης - Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
ΟΟΣΑ 27.04.26

Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» -  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν
Βλέπει εκλογές; 27.04.26

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν

Υπό κανονικές συνθήκες, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε μια κρίση σαν του Ιράν είναι ο υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι αποφεύγει τις κακοτοπιές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Πλησίασαν τα 3 τρισ. 27.04.26

Φρενίτιδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
Δυτική Οχθη 27.04.26

Πρώτη η Φάταχ του προέδρου Αμπάς στις δημοτικές εκλογές

Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, με τους Παλαιστινίους να ψηφίζουν χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Σύνταξη
Ουέσκα – Σαραγόσα: Τερματοφύλακας γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Τερματοφύλακας στην Ισπανία γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

