Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»

Η επιλογή του Μακάριου Λαζαρίδη για τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό συνεχίζει να συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας όχι για όσα συμβαίνουν σήμερα αλλά για όσα συνέβησαν το 2007.

Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν

Ο νέος υφυπουργός ως απόφοιτος ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού ενώ ο νόμος 2190/1994 όριζε μίνιμουμ προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο.

«Αριστεία»… τέλος

Σήμερα, ο κ. Λαζαρίδης, επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για τον διορισμό τότε, αλλά μάλλον τα έκανε χειρότερα. Επί της ουσίας παραδέχτηκε (OPEN TV) ότι ο τίτλος σπουδών που διαθέτει είναι ενός «κέντρου ελευθέρου σπουδών» και όχι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος όπως ορίζει ο νόμος για τον διορισμό του στην εν λόγω θέση.

Στο επίμαχο ερώτημα για το πώς έγινε ο διορισμός του είπε ότι μπορούσε ο πολιτικός προϊστάμενος του υπουργείου (σ.σ. τότε υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση Καραμανλή ήταν η Μαριέττα Γιαννάκου) μπορούσε να διορίσει κάποιον ως «μετακλητό»… χωρίς να τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου.

Ο υφυπουργός παραδέχτηκε δηλαδή πως η επιλογή του για τη θέση ήταν με κομματικά κριτήρια, βάζοντας με τον τρόπο αυτό τέλος στην «Αριστεία» που τόσο υπερασπίστηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μέλος της οποίος είναι σήμερα ο κ. Λαζαρίδης.

«Εγώ κατέθεσα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν (απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το “The College of Southeastern Europe”). Αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα μου είχε επισημανθεί» είχε σπεύσει να υποστηρίξει προ ημερών, απαλλάσοντας τον εαυτό του από τις όποιες ηθικές ευθύνες.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Με την κυβέρνηση να παρακολουθεί αμήχανη της εξελίξεις η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, απάντησε μεν σε σχετικό ερώτημα (ΕΡΤ) που της υποβλήθηκε χωρίς όμως να μπαίνει στον πυρήνα του θέματος.

«Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα από όλα ότι στην Ελληνική Δημοκρατία, νομίζω και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δεν απαιτεί κάποιο πτυχίο. Οπότε το να είσαι βουλευτής, το να είσαι υπουργός δεν προϋποθέτει το να έχεις πτυχίο», είπε αν και το θέμα δεν είναι αυτό.

Λάθος… επικοινωνία

Ο νεοδημοκράτης βουλευτής Στέλιος Πέτσας επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και έθεσε θέμα επικοινωνίας.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Πέτσας ανέφερε (OPEN TV) ότι «περιμένω από το υπουργείο Παιδείας, στο οποίο φέρεται να είχε προσληφθεί το 2007, να μας πει με ποια διαδικασία προσελήφθη και ποια δικαιολογητικά του είχαν ζητηθεί».

Υποστήριξε μάλιστα πως «στο ζήτημα της επικοινωνίας πήγαν όλα λάθος» καθώς και ότι περιμένει και ο ίδιος περαιτέρω εξηγήσεις.

«Πρέπει να υπάρξουν καθαρές τοποθετήσεις, ειδάλλως θα δώσουμε στην αντιπολίτευση τον χώρο να βάλλει κατά του πρωθυπουργού, χωρίς η ίδια η κυβέρνηση να έχει τοποθετηθεί», πρόσθεσε ο Στ. Πέτσας.