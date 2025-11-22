«Αριστεία» από τα πανέρια

Η κυβέρνηση της ΝΔ επένδυσε στο αφήγημα της «αριστείας» και της τεχνοκρατικής επάρκειας για να ανέβει στην εξουσία το 2019. Έξι χρόνια μετά, αποδεικνύεται πολλαπλά πως το περί αριστείας αφήγημα δεν ήταν παρά ένα κέλυφος που αν σπάσει αποκαλύπτεται η διαφθορά, οι πελατειακές σχέσεις κι οι θεσμικές εκτροπές. Αν υπάρχει ένας τομέας όπου αναδεικνύεται όμως το πόσο «επίπλαστη» είναι η αριστεία, είναι ο τομέας της Παιδείας.

Από την κατάργηση του Ασύλου στα «μη κρατικά» πανεπιστήμια

Από τους πρώτους νόμους που έσπευσε η γαλάζια διακυβέρνηση να περάσει ήδη από το πρώτο της καλοκαίρι, ήταν η καθολική κατάργηση του ασύλου. Ένας νόμος στη σφαίρα του συμβολικού καθώς οι έκνομες πράξεις, αυτεπάγγελτα διώκονταν ακόμη κι αν λάμβαναν χώρα εντός των πανεπιστημίων.

Από τότε κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι, εισήχθησαν κόφτες για την ένταξη των νέων στα πανεπιστήμια με πολλαπλές ελάχιστες βάσεις εισαγωγής ακόμη και σε μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο πανελλαδικών αλλά δεν διδάσκονται (!), όπως το γραμμικό και το ελεύθερο σχέδιο. Ακόμη, νομοθετήθηκε παρά τις αντιδράσεις η ίδρυση «μη κρατικών» πανεπιστημίων για να ανοίξει τάχαμου ο δρόμος να έρθουν το Χάρβαρντ κι η Σορβόννη να ανοίξουν παραρτήματα στην πατρίδα μας.

Τελικά, ήρθε μια άλλη Σορβόννη από τα πανέρια (Sorbonne Paris Nord), κι αυτή όμως, πέρασε κάτω από τον πήχη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) γιατί δεν πληρούσε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, μετά κόπων και βασάνων, ολοκληρώθηκε τελικά η διαδικασία πιστοποίησης των τριών Νομικών Σχολών των μη κρατικών πανεπιστημίων, με την ΕΘΑΑΕ να αποφασίζει να δώσει πράσινο φως μόνο σε μία Νομική εκείνη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Τα άλλα δύο πανεπιστήμια που θα «πουλούσαν» πτυχία νομικής έμειναν μετεξεταστέα. Δεν το λες και αριστεία.

Λόκερς 8,5 εκατομμυρίων ευρώ στα κοντέινερ

Όπως δεν μοιάζει με αριστεία, το γεγονός ότι ακόμη υπάρχουν πολλά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα όπου οι τάξεις στεγάζονται σε κοντέινερ. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές, τα κοντέινερ που παρουσιάστηκαν ως «προσωρινή», «έκτακτη» και «παροδική» λύση, μετρούν δεκαετίες.

Κι όμως, αντί να ασχοληθούν με τα κοντέινερ, από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνουν σχέδια για λαχανόκηπους, κόστους 2 εκατομμυρίων ευρώ, προγράμματα για υφαντική, κέντημα, πλέξιμο και κεραμική, κόστους 4 εκατομμυρίων ευρώ κι αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε και η τοποθέτηση ατομικών θυρίδων (λόκερς) στα δημοτικά, κόστους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναρωτιέμαι αν θα τοποθετηθούν λόκερς, ακόμη και στα δημοτικά που στεγάζονται σε κοντέινερ.

Ούτε βέβαια μοιάζει με «αριστεία» πως τέλη Νοέμβρη είναι αρκετά τα σχολεία όπου δεν λειτουργεί ούτε το ολοήμερο, ούτε η παράλληλη στήριξη ενώ οι εκτιμήσεις της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) θέλουν τα κενά να ξεπερνούν τις 9.000.

Kάτω από τον πήχη σε βασικές δεξιότητες οι μαθητές στην Ελλάδα

Κι αν αυτά δεν είναι ενδεικτικά για το πως βλέπει η κυβέρνηση το δημόσιο σχολείο, ήρθε μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην Ελλάδα που βάσει των δεδομένων του προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει πως το 47% των μαθητών αποτυγχάνει στα μαθηματικά (μ.ό. Ευρωπαϊκής Ένωσης 29,5%), το 30% στην κατανόηση κειμένου (μ.ό. Ε.Ε. 26,5%) και το 28% στις φυσικές επιστήμες (μ.ό. Ε.Ε. 24,4%). Η αριστεία των μαθητών στους τρεις τομείς αγγίζει μόλις το 2% την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι τετραπλάσιος.

Η έρευνα όμως επιβεβαιώνει και την πιο βασική, δομική κι ενδεικτική αποτυχία του δημοσίου σχολείου που δεν είναι άλλη από τη συντήρηση και την αναπαραγωγή των ανισοτήτων, αντί να τις μειώνει, να τις εξαλείφει ή πολύ περισσότερο να γίνεται ελατήριο κοινωνικής κινητικότητας. Σύμφωνα με την έρευνα, οι μαθητές που προέρχονται από προνομιούχο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον πετυχαίνουν υψηλές επιδόσεις σε ποσοστό 35%, το οποίο πέφτει στο 7,1% για μαθητές από μη προνομιούχα περιβάλλοντα.

Ένα σχολείο που αρνείται ή υποτιμά την συστημικότητα των διακρίσεων, που δεν παίρνει μέτρα για την αντιμετώπιση τους, που δεν στηρίζει περισσότερο τις «δύσκολες» περιοχές, τους «δύσκολους» μαθητές αλλά υπακούει σε λογικές «αγοράς», δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Αν κάτι αποδεικνύεται όμως, είναι πως το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για ένα επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει και παραμένει σταθερά αποκλεισμένη από κάθε πραγματική προοπτική βελτίωσης των πραγματικών όρων διαβίωσης της μεγάλης πλειοψηφίας της.

Κι αν το να το λέει μια δημοσιογράφος που ασκεί κριτική δεν είναι πειστικό, ίσως είναι πιο πειστικό όταν το λέει ο καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας του Χάρβαρντ, Μάικλ Σαντέλ, που μιλώντας στο ΕΚΠΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας την Πέμπτη, αποδόμησε την αξιοκρατία των άριστων ελίτ, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί παρά μια ρητορική επιβεβαίωσης της αξίας τους, που παραγνωρίζει το προνόμιο τους και τελικά περιφρονεί εκείνους που δεν τα καταφέρνουν, τους εξοργίζει και τους περιθωριοποιεί. Ψιλά γράμματα …