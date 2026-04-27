Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 28χρονο από την Τουρκία.

Ο 28χρονος δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι από ομάδα τριών με τεσσάρων ατόμων .

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα, ενώ ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς οι σφαίρες δεν χτύπησαν αρτηρίες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και πιθανή προσωπική διαφορά μεταξύ των εμπλεκομένων.