Επιδείνωση της κατάστασης στο Μάλι

Στο Μάλι, το απελευθερωτικό μέτωπο Azawad (ALF), μια αποσχιστική οργάνωση ανταρτών Τουαρέγκ, ισχυρίστηκε, σε σχετικό δελτίο τύπου του, ότι ανέλαβε τον «πλήρη έλεγχο» της πόλης Κιντάλ στο βόρειο τμήμα της χώρας, αναφέροντας ότι η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε «σε συνεργασία με την Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)» -μια τρομοκρατική ομάδα που συνδέεται με την Αλ Κάιντα- και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την κατάκτηση της χώρας.

Η τρέχουσα αποσταθεροποίηση του Μάλι δεν μπορεί να αναλυθεί αποκλειστικά ως εσωτερική κρίση. Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι μέρος της δυναμικής που έχει βιώσει η περιοχή από την τεταμένη σχέση μεταξύ Μπαμάκο και Αλγερίου.

Η Αλγερία ιστορικά διατηρεί πολιτικούς δεσμούς με τα κινήματα των Τουαρέγκ και, σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις, αυτή η μακροχρόνια σχέση με ορισμένα από αυτά στο βόρειο Μάλι έχει συμβάλει στην αποδυνάμωση της κρατικής εξουσίας σε τμήματα της επικράτειας. Παράλληλα, η Αλγερία φέρεται να υποστηρίζει αντικαθεστωτικούς, όπως ο ιμάμης Μαχμούντ Ντίκο, με ενδεχόμενο απώτερο σκοπό τη δημιουργία πολιτικής εναλλακτικής στην κρατική εξουσία του Μάλι.

Η νέα αυτή φάση αποσταθεροποίησης κινδυνεύει να μετατρέψει τη χώρα σε μια τεράστια εστία έντασης στην καρδιά της ζώνης του Σαχέλ, ενώ τυχόν αποδυνάμωσή της, θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης για τρομοκρατικές ομάδες από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και άλλες ζώνες συγκρούσεων.

Παράλληλα, η απώλεια ελέγχου σε ορισμένες περιοχές του Μάλι θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο σε ένοπλες ομάδες να δημιουργήσουν καταφύγια, χρησιμοποιώντας την περιοχή ως στρατηγείο και ορμητήριο για τις επιχειρήσεις τους, εξέλιξη που θα αποτελούσε υπαρξιακή απειλή για το κράτος αυτό, θα έθετε σε κίνδυνο τις προσπάθειες σταθεροποίησης που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια και θα μπορούσε, μάλιστα, να έχει επιπτώσεις στον Νίγηρα και την Μπουρκίνα Φάσο, δύο χώρες που ήδη βρίσκονται υπό έντονη τρομοκρατική πίεση. Ένα τέτοιο ντόμινο εξελίξεων, θα επηρέαζε όλες τις χώρες της περιοχής, με πιθανό αντίκτυπο στις χώρες του Μαγκρέμπ.

Γενικότερα, είναι κοινή διαπίστωση ότι αντίστοιχες κλιμακώσεις στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, τροφοδοτούν δίκτυα παράτυπης μετανάστευσης, εμπορίας όπλων και ναρκωτικών και διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, κάτι που συνιστά πηγή πίεσης και για την ευρωμεσογειακή περιοχή.

Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να υιοθετήσει σαφή προσέγγιση υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας του Μάλι και ξεκάθαρη στάση απέναντι σε προσπάθειες εργαλειοποίησης τρομοκρατικών ή αυτονομιστικών ενόπλων δυνάμεων για γεωπολιτκούς σκοπούς.

Στόχος θα πρέπει να είναι μη γίνει το Μάλι εστία αποσταθεροποίησης, γιατί κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με το άνοιγμα μια ζώνης ανασφάλειας από το Σαχέλ μέχρι τα σύνορα της Ευρώπης.