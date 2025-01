Ιστορική στιγμή: Ο Παπανικολάου έγινε πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό (pic)

Ιστορικό χαρακτήρα απέκτησε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague, για τον Κώστα Παπανικολάου. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, έφτασε τις 350 συμμετοχές στην Ευρώπη με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων και έγινε ο ρέκορντμαν στη σχετική κατηγορία για τον Ολυμπιακό, αφήνοντας πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη.

Ο «Παπ» άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη με (349), ενώ όπως όλα δείχνουν θα κρατήσει για πολλά χρόνια τα πρωτεία, καθώς στην 3η θέση του σχετικού πίνακα βρίσκεται ο Βασίλης Σπανούλης 282 και στην 4η ο Μίλαν Τόμιτς (214)!».

Hats off to @K_pap16 , who today against Baskonia completed his 350th participation in the Euroleague with the OlympiacosBC jersey and became the player with the most participations in European history for our club!

Well-Deserved Captain! 🫡

