Ολυμπιακός: Το ταξίδι στην Ισπανία, τα γέλια του Παπανικολάου και η υποδοχή στον Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» αυτή την φορά στην Ισπανία εκεί όπου απόψε θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια (14/01, 21:30) και την Πέμπτη τη Ρεάλ Μαδρίτης (16/01, 21:45), για την 20η και 21η αγωνιστική της Euroleague, αντίστοιχα.

Κάπως έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν σήμερα (14/1) βίντεο από το ταξίδι της αποστολής, με τα… χαμόγελα του Κώστα Παπανικολάου, τα αστεία του Άλεκ Πίτερς στο αεροπλάνο πριν την απογείωση, αλλά και την υποδοχή του πληρώματος στον Σάσα Βεζένκοφ.2

From Greece ✈ to 📍Spain with our fans by our side!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/eFZLwCesOq

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 14, 2025