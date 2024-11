«Ο ορισμός του ψέματος»: Στενός φίλος του Μίκαελ Σουμάχερ διαψεύδει ότι πήγε στον γάμο της κόρης του

Έχουν περάσει 11 χρόνια από τη μέρα εκείνη που ο Μίκαελ Σουμάχερ, κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις μαζί με την οικογένειά του, θα χτυπήσει με το κεφάλι σε έναν βράχο και θα πέσει σε κώμα. Ο κόσμος της Formula 1, και όχι μόνο, πάγωσε: στα μάτια όλων ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έμοιαζε άτρωτος.

Σε αυτό το διάστημα που έχει περάσει οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υγεία του Μίκαελ βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Η Κορίνα Σουμάχερ έχει δημιουργήσει γύρω του ένα κλειστό και υπερπροστατευτικό περιβάλλον, θέλοντας να μειώσει τις διαρροές και τις φήμες – και να προστατεύσει το «brand», λένε οι κακές γλώσσες.

Ωστόσο, αυτό είναι κάπως δύσκολο, καθώς δεν μιλάμε για έναν απλό πιλότο της F1 αλλά για έναν θρύλο της. Κάπως έτσι, πριν από περίπου δύο μήνες, ακούστηκε ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ πήγε στον γάμο της κόρη του Τζίνα και του Ίαν, στη λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στη βίλα της οικογένειας στη Μαγιόρκα.

Οι φήμες οργίασαν εκείνες τις ημέρες και όλοι είχαν να πουν κάτι σχετικά με την είδηση. Όλοι, εκτός από την οικογένεια του Σούμι, που ακολούθησε τον αγαπημένο δρόμο της σιωπής.

Michael Schumacher’s close friend rubbishes claims the F1 icon attended his daughter’s wedding… insisting there is ‘no truth’ to the ‘fake news’ https://t.co/FuMGhn1nBJ pic.twitter.com/ghIbTmh04Q

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 25, 2024