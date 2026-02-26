Νίκος Μακρόπουλος: Με πνευμονία στο νοσοκομείο – πότε επιστρέφει στις πίστες
Ο Νίκος Μακρόπουλος προσπαθεί να αναρρώσει από την πνευμονία.
Μια περιπέτεια με την υγεία του περνά τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Μακρόπουλος, που τον υποχρεώνει να απέχει από τις επαγγεματικές υποχρεώσεις του.
Νίκος Μακρόπουλος: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του
Ο μάνατζερ του τραγουδιστή, Βασίλης Λιάτσος μιλώντας στην εκπομπή Happy Day είπε ότι ο Νίκος Μακρόπουλος νοσηλεύτηκε το προηγούμενο διάστημα στο νοσοκομείο με πνευμονία.
Ξεκίνησε από ίωση, αλλά στην πορεία λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, γύρισε σε πνευμονία.
Το προηγούμενο τριήμερο βγήκε στη σκηνή, έχοντας πάρει ισχυρή αντιβίωση. Ωστόσο, χειροτέρεψε η κατάσταση από την κούραση του τριημέρου και οι γιατροί του είπαν αυστηρά να μείνει στο σπίτι για 7 με 10 μέρες.
Πότε επιστρέφει στις πίστες
Την ερχόμενη εβδομάδα, θα επιστρέψει κανονικά στο νυχτερινό μαγαζί, Βοτανικό με τον Γιώργο Σαμπάνη.
«Ο άνθρωπος ευτυχώς είναι καλύτερα. Βγήκε χθες και ένα δελτίο Τύπου ότι ακυρώνονται οι εμφανίσεις του για να γίνει καλά. Γενικώς όπως καταλαβαίνουμε θέλει προσοχή. Κυκλοφόρησαν πολλοί ιοί», είπε μεταξύ άλλων η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου μέσα από το Happy Day.
Νίκος Μακρόπουλος: Η ανακοίνωση του Βοτανικού
«Με λύπη, σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός» αναφέρεται στο post του Βοτανικού ενώ στη λεζάντα αναγράφεται: «Σας ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα».
