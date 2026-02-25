Νίκος Μακρόπουλος: Κλείνει ο «Βοτανικός» που εμφανίζεται λόγω έκτακτου προβλήματος υγείας του
O Νίκος Μακρόπουλος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και θα απέχει από τις εμφανίσεις του.
Ο Νίκος Μακρόπουλος, αυτή τη σεζόν εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο Βοτανικός μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη.
Το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Φερβουαρίου βγήκε σχετική ανακοίνωση που αναφέρει ότι το κέντρο θα μείνει κλειστό από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δημοφιλής καλλιτέχνης.
Νίκος Μακρόπουλος: Η ανακοίνωση του Βοτανικού
«Με λύπη, σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός» αναφέρεται στο post του Βοτανικού ενώ στη λεζάντα αναγράφεται: «Σας ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα».
Ο Νίκος Μακρόπουλος, λίγο πριν τη συνεργασία του με τον Γιώργο Σαμπάνη στον Βοτανικό, συνεργάστηκε για πρώτη φορά μαζί του δισκογραφικά και παρουσίασε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Σε Θέλω Παράφορα», σε στίχους Βασίλη Γιαννόπουλου.
Πρόκειται για μια δυναμική μπαλάντα που απογειώνεται με την χαρακτηριστική φωνή του καταξιωμένου ερμηνευτή.
Ένα τραγούδι που σε παρασύρει από το πρώτο άκουσμα.
Οι στίχοι:
«Λάθος είναι οι δρόμοι.. που σε μένα ξανά δε σε φέρανε Λάθος και τ’ αστέρια.. ορκιζόσουν μα εκείνα το ξέρανε Πως μια μέρα θα φύγεις κι όλα θα ‘ναι τελείως αδιάφορα Λάθος μου μεγάλο.. που ακόμα σε θέλω παράφορα».
