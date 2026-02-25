magazin
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Είναι η δική μου στιγμή»: Η Πάμελα Άντερσον βάζει «τελεία» στις ερωτικές σχέσεις
Fizz 25 Φεβρουαρίου 2026, 23:30

«Είναι η δική μου στιγμή»: Η Πάμελα Άντερσον βάζει «τελεία» στις ερωτικές σχέσεις

«Θέλω να απελευθερώσω τον δράκο. Δεν θέλω κανέναν μπροστά μου», είπε μεταξύ άλλων η Πάμελα Άντερσον

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Spotlight

Πέντε γάμοι, αμέτρητα πρωτοσέλιδα και μια δημόσια εικόνα που για χρόνια επισκίαζε τα πάντα: η Πάμελα Άντερσον ταυτιζόταν για με τη θυελλώδη προσωπική ζωή της. Σήμερα, στα 58 της, μοιάζει αποφασισμένη να γράψει ένα διαφορετικό κεφάλαιο — χωρίς σύντροφο στο πλευρό της.

Τα τελευταία χρόνια η πρωταγωνίστρια του Baywatch έχει επιστρέψει δυναμικά, διεκδικώντας εκ νέου χώρο ως ηθοποιός μέσα από πρότζεκτ όπως το The Last Showgirl και το reboot του The Naked Gun, απομακρυνόμενη από την εικόνα του sex symbol που τη συνόδευε επί χρόνια.

«Θέλω να απελευθερώσω τον δράκο»

Σε συνέντευξή της στο Another Magazine, η Πάμελα Άντερσον ξεκαθαρίζει ότι δεν αναζητά νέα σχέση. Όπως λέει, αυτό που την απασχολεί τώρα είναι να διοχετεύσει τη δημιουργική της ενέργεια: «Θέλω να απελευθερώσω τον δράκο. Δεν θέλω κανέναν μπροστά μου. Είναι η δική μου στιγμή».

Επικαλούμενη μια φράση του Όσο — «Η ικανότητα να είσαι μόνος είναι η ικανότητα να αγαπάς» — εξηγεί πως βρίσκεται σε μια φάση αυτάρκειας. Δεν αποκλείει ένα περιστασιακό φλερτ ή ένα δείπνο με κάποιον που θέλει να συζητήσει «για το μέλλον», αλλά, όπως σχολιάζει με χιούμορ, αυτό της αρκεί «για έναν ολόκληρο χρόνο».

Πέντε γάμοι και η παραδοχή για τον μόνο μεγάλο έρωτα

Η προσωπική της διαδρομή περιλαμβάνει πέντε γάμους: με τον Τόμι Λι, τον Κιντ Ροκ, τον Νταν Χέιχερστ και δύο φορές με τον Ρικ Σάλομον.

Στην αυτοβιογραφία της έχει αναγνωρίσει ότι ο μόνος άνδρας που αγάπησε πραγματικά ήταν ο Τόμι Λι, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους.

Το 2020 παντρεύτηκε κρυφά τον Νταν Χέιχερστ στο σπίτι της στο Βανκούβερ Άιλαντ, ωστόσο ο γάμος έληξε έπειτα από 13 μήνες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις τότε ότι ένιωθε «εκεί που έπρεπε», η σχέση δεν είχε διάρκεια.

Τα πρώτα βήματα

Στη συνέντευξη, η Πάμελα Άντερσον ανατρέχει και στην περίοδο του Baywatch και της συνεργασίας της με το Playboy, περιγράφοντας ένα περιβάλλον όπου ένιωθε «υποτιμημένη» και «εκμεταλλευόμενη».

Παραδέχεται ότι στην αρχή της καριέρας της, αλλά και στις προσωπικές της σχέσεις, αποδέχτηκε συμπεριφορές που σήμερα θα αμφισβητούσε. «Κάποια στιγμή απλώς παραιτήθηκα και σκέφτηκα: ‘Αυτή είμαι’», εξηγεί, προσθέτοντας ότι για χρόνια προσπαθούσε απλώς να επιβιώσει επαγγελματικά, συμμετέχοντας ακόμη και σε reality shows για να «κρατήσει τα φώτα αναμμένα». Όπως τονίζει, δεν βασίστηκε οικονομικά σε άνδρες ούτε έλαβε αποζημιώσεις μετά τα διαζύγιά της.

REUTERS/Nadja Wohlleben TPX IMAGES OF THE DAY

Το σύντομο ειδύλλιο με τον Λίαμ Νίσον

Το 2024 φούντωσαν οι φήμες για σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στο The Naked Gun, Λίαμ Νίσον. Η ίδια επιβεβαίωσε αργότερα ότι υπήρξε μια σύντομη ρομαντική περίοδος — μετά το τέλος των γυρισμάτων — αλλά ξεκαθάρισε πως πλέον διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Μιλώντας στο People, περιέγραψε μια εβδομάδα που πέρασαν μαζί στη Νέα Υόρκη, με ξεχωριστά δωμάτια, παρουσία συνεργατών και συγγενών, δείπνα σε μικρά εστιατόρια και στιγμές καθημερινότητας — ακόμη και ένα περιστατικό όπου ο Νίσον χρειάστηκε να διώξει μια αρκούδα από το παράθυρό του.

Οι κοινές τους εμφανίσεις σε πρεμιέρες και τηλεοπτικές εκπομπές πυροδότησαν εικασίες περί «σχέσης για τη δημοσιότητα», κάτι που η ίδια απέρριψε κατηγορηματικά, επιμένοντας ότι τα συναισθήματα ήταν αληθινά. Ωστόσο, η σπίθα έσβησε και μετατράπηκε σε αμοιβαία εκτίμηση.

«Τον λατρεύω, αλλά είμαστε καλύτερα ως φίλοι», έχει πει, σημειώνοντας ότι εκείνος στηρίζει έμπρακτα τη νέα επαγγελματική της πορεία — μια πορεία που, όπως όλα δείχνουν, θέλει να τη διανύσει αυτόνομα.

*Πηγή: Daily Mail 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους
Στην Ισπανία 25.02.26

Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να κατέφυγαν σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, μετά από τελεσίγραφο της 31χρονης αρχιτέκτονα, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

Σύνταξη
Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι
Η νέα της βιογραφία 25.02.26

Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι

Η Λάιζα Μινέλι στο νέο βιβλίο της Kids, Wait Till You Hear This! αποκαλύπτει συγκινητικές λεπτομέρειες για την ανατροφή της από τη μητέρα της Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία «δηλητηριαζόταν με διεγερτικά και ηρεμιστικά» όταν ήταν παιδί, πριν βρει την αγάπη στον σύζυγό της, τον οποίο είδε στο κρεβάτι με έναν άλλο άντρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
Ξεκάθαρη θέση 25.02.26

Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και πρόεδρος της Berlinale, Βιμ Βέντερς, υποστήριξε ότι οι κινηματογραφιστές είναι «το αντίβαρο της πολιτικής». Ο μουσικός και τραγουδιστής Νικ Κέιβ στο blog του Red Hand Files έγραψε μια παθιασμένη απάντηση στα σχόλια του Βέντερς σχετικά με την πολιτική στην τέχνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες
«Δεν έκανα τίποτα παράνομο» 25.02.26

«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες

Ο δισεκατομμυριούχους Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη στους υπαλλήλους του για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Gates Foundation.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» – Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA
Η δική του πλευρά 25.02.26

«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» - Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA

Ο Τζον Ντέιβιντσον δίνει την πρώτη του συνέντευξη και εξηγεί τα τικ του συνδρόμου Τουρέτ μετά την εκφώνηση της λέξης «N» και άλλων προσβλητικών εκφράσεων στα BAFTA: «Τα τικ μου έχουν προκαλέσει τεράστιο πόνο και αναστάτωση όλα αυτά τα χρόνια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ
Fizz 24.02.26

«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ

Στα 55 του χρόνια, ο Ίθαν Χοκ μοιάζει πιο χαλαρός και απελευθερωμένος από ποτέ. Τόσο πολύ που δεν διστάζει πλέον να μιλάει για το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν, αλλά και την ερωτική του ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» – Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα
Η λέξη από «n» 24.02.26

«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» - Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα

Ο οργανισμός που διοργανώνει τα BAFTA Film Awards ζήτησε συγγνώμη από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Sinners», Michael B. Jordan και τον Delroy Lindo, μετά από περιστατικό ρατσιστικής προσβολής από τον John Davidson, «και από όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»
Κόλαση του Δάντη 24.02.26

Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»

«Η Μαριάν Φέιθφουλ ήταν διανοούμενη και εγώ δεν είμαι», εξήγησε η Κόρτνεϊ Λαβ σε πρόσφατη συνέντευξή της, με αφορμή τη σύγκριση των δύο γυναικών καλλιτέχνιδων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης
Λονδίνο 24.02.26

Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης

Ο Ράσελ Μπραντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ και αρνήθηκε τις νέες κατηγορίες που αφορούν περιστατικά του 2009, ενώ εξετάζεται αν θα προστεθούν στη δίκη που έχει οριστεί για τον Ιούνιο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
Κόσμος 26.02.26

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)
Champions League 25.02.26

Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)

Η Παρί «κάθισε» στο εκτός έδρας 3-2, η Μονακό προηγήθηκε, όμως έμεινε με δέκα παίκτες και οι γηπεδούχοι μπήκαν σε τροχιά πρόκρισης. Η Μονακό έκανε το 2-2 στο 90+1’ και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος

Βάιος Μπαλάφας
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί
Πύρρειος νίκη 25.02.26

Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν - η ιστορία του αιώνα, μέχρι στιγμής, είναι η αναποτελεσματικότητα της βίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»
Καταγγελίες για ΕΛ.ΑΣ. 25.02.26

Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»

«Τις ίδιες καταγγελίες περί πλήρους ή/και μερικής αναγκαστικής γύμνωσης των φοιτητριών και φοιτητών μας προσωπικά έλαβα και από άλλους/ες συλληφθέντες/σσες», αναφέρει ο Γραμματέας ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ.

Σύνταξη
Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»
Stories 25.02.26

Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»

Ο Ελληνας της διασποράς που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία, μιλάει για τις προκλήσεις, τη γλώσσα, τη σχέση με την Εκκλησία και το μέλλον της ομογένειας.

Νίκη Καλογηράτου
ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες» – Ανακοίνωση για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία
Αιχμές για ΕΕ 25.02.26

«Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες»: Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «τάσσεται υπέρ της εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα προβλέπει τον τερματισμό της παράνομης ρωσικής εισβολής»

Σύνταξη
Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (παρ.): Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Κάουνας – «Λύγισε» στη δεύτερη παράταση
Μπάσκετ 25.02.26

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (παρ.): Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Κάουνας – «Λύγισε» στη δεύτερη παράταση

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε σε μια ματσάρα για γερά νεύρα από την Ζαλγκίρις με 99-94, με τον Γκος να κάνει πολύ καλή εμφάνιση και ο Φουρνιέ το ματς της ζωής του…

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους
Στην Ισπανία 25.02.26

Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να κατέφυγαν σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, μετά από τελεσίγραφο της 31χρονης αρχιτέκτονα, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

Σύνταξη
Κούβα: H ακτοφυλακή της Αβάνας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους – Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες
Πολιτικό σκάφος 25.02.26 Upd: 23:49

H ακτοφυλακή της Κούβας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους - Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε σκάφος νηολογημένο στις ΗΠΑ είναι νεκρά, αφού το σκάφος τους φέρεται να παραβίασε τα κουβανικά χωρικά ύδατα και άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον διοικητή του κουβανικού σκάφους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13
Κόσμος 25.02.26

Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13

«Τα προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με τρόπους που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, να συναινέσουν ή να ελέγξουν» σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύνταξη
Το «πριν το καλοκαίρι» της Μαρίας Καρυστιανού, το υπουργείο που της «έταξαν» και το ντιμπέιτ με τον Άδωνι
Συνέντευξη 25.02.26

Το «πριν το καλοκαίρι» της Μαρίας Καρυστιανού, το υπουργείο που της «έταξαν» και το ντιμπέιτ με τον Άδωνι

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού χωρίς να μας κάνει σοφότερους για τις προθέσεις της στον στίβο της πολιτικής. Μίλησε αόριστα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος προσδιορίζοντας ότι αυτό θα γίνει «πριν το καλοκαίρι», φανέρωσε τη δυσκολία να βρεθεί η κατάλληλη ονομασία, είπε πως είχε πρόταση για θέση σε ένα υπουργείο, εξέφρασε την επιθυμία για ένα ντιμπέιτ με τον Αδ. Γεωργιάδη και δεν μετακινήθηκε βήμα από τις θέσεις της για τις αμβλώσεις.

Σύνταξη
Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Κόσμος 25.02.26

Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

Στη δίκη του, ο Τεχέρο υποστήριξε ότι «στις αρχές του 1981 η κατάσταση στην Ισπανία ήταν χειρότερη από το 1936», όταν ξέσπασε ο εμφύλιος και διαβεβαίωσε ότι, αν μπορούσε «θα το ξαναέκανε»

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ
Champions League 25.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο