«Είναι η δική μου στιγμή»: Η Πάμελα Άντερσον βάζει «τελεία» στις ερωτικές σχέσεις

Πέντε γάμοι, αμέτρητα πρωτοσέλιδα και μια δημόσια εικόνα που για χρόνια επισκίαζε τα πάντα: η Πάμελα Άντερσον ταυτιζόταν για με τη θυελλώδη προσωπική ζωή της. Σήμερα, στα 58 της, μοιάζει αποφασισμένη να γράψει ένα διαφορετικό κεφάλαιο — χωρίς σύντροφο στο πλευρό της.

Τα τελευταία χρόνια η πρωταγωνίστρια του Baywatch έχει επιστρέψει δυναμικά, διεκδικώντας εκ νέου χώρο ως ηθοποιός μέσα από πρότζεκτ όπως το The Last Showgirl και το reboot του The Naked Gun, απομακρυνόμενη από την εικόνα του sex symbol που τη συνόδευε επί χρόνια.

«Θέλω να απελευθερώσω τον δράκο»

Σε συνέντευξή της στο Another Magazine, η Πάμελα Άντερσον ξεκαθαρίζει ότι δεν αναζητά νέα σχέση. Όπως λέει, αυτό που την απασχολεί τώρα είναι να διοχετεύσει τη δημιουργική της ενέργεια: «Θέλω να απελευθερώσω τον δράκο. Δεν θέλω κανέναν μπροστά μου. Είναι η δική μου στιγμή».

Επικαλούμενη μια φράση του Όσο — «Η ικανότητα να είσαι μόνος είναι η ικανότητα να αγαπάς» — εξηγεί πως βρίσκεται σε μια φάση αυτάρκειας. Δεν αποκλείει ένα περιστασιακό φλερτ ή ένα δείπνο με κάποιον που θέλει να συζητήσει «για το μέλλον», αλλά, όπως σχολιάζει με χιούμορ, αυτό της αρκεί «για έναν ολόκληρο χρόνο».

Five times married Pamela Anderson, 58, reveals she has no desire for a new relationship as she reflects on being ‘minimised and exploited’ during her Baywatch days https://t.co/NDbsZGdLYm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 25, 2026

Πέντε γάμοι και η παραδοχή για τον μόνο μεγάλο έρωτα

Η προσωπική της διαδρομή περιλαμβάνει πέντε γάμους: με τον Τόμι Λι, τον Κιντ Ροκ, τον Νταν Χέιχερστ και δύο φορές με τον Ρικ Σάλομον.

Στην αυτοβιογραφία της έχει αναγνωρίσει ότι ο μόνος άνδρας που αγάπησε πραγματικά ήταν ο Τόμι Λι, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους.

Το 2020 παντρεύτηκε κρυφά τον Νταν Χέιχερστ στο σπίτι της στο Βανκούβερ Άιλαντ, ωστόσο ο γάμος έληξε έπειτα από 13 μήνες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις τότε ότι ένιωθε «εκεί που έπρεπε», η σχέση δεν είχε διάρκεια.

Τα πρώτα βήματα

Στη συνέντευξη, η Πάμελα Άντερσον ανατρέχει και στην περίοδο του Baywatch και της συνεργασίας της με το Playboy, περιγράφοντας ένα περιβάλλον όπου ένιωθε «υποτιμημένη» και «εκμεταλλευόμενη».

Παραδέχεται ότι στην αρχή της καριέρας της, αλλά και στις προσωπικές της σχέσεις, αποδέχτηκε συμπεριφορές που σήμερα θα αμφισβητούσε. «Κάποια στιγμή απλώς παραιτήθηκα και σκέφτηκα: ‘Αυτή είμαι’», εξηγεί, προσθέτοντας ότι για χρόνια προσπαθούσε απλώς να επιβιώσει επαγγελματικά, συμμετέχοντας ακόμη και σε reality shows για να «κρατήσει τα φώτα αναμμένα». Όπως τονίζει, δεν βασίστηκε οικονομικά σε άνδρες ούτε έλαβε αποζημιώσεις μετά τα διαζύγιά της.

Το σύντομο ειδύλλιο με τον Λίαμ Νίσον

Το 2024 φούντωσαν οι φήμες για σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στο The Naked Gun, Λίαμ Νίσον. Η ίδια επιβεβαίωσε αργότερα ότι υπήρξε μια σύντομη ρομαντική περίοδος — μετά το τέλος των γυρισμάτων — αλλά ξεκαθάρισε πως πλέον διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Μιλώντας στο People, περιέγραψε μια εβδομάδα που πέρασαν μαζί στη Νέα Υόρκη, με ξεχωριστά δωμάτια, παρουσία συνεργατών και συγγενών, δείπνα σε μικρά εστιατόρια και στιγμές καθημερινότητας — ακόμη και ένα περιστατικό όπου ο Νίσον χρειάστηκε να διώξει μια αρκούδα από το παράθυρό του.

Οι κοινές τους εμφανίσεις σε πρεμιέρες και τηλεοπτικές εκπομπές πυροδότησαν εικασίες περί «σχέσης για τη δημοσιότητα», κάτι που η ίδια απέρριψε κατηγορηματικά, επιμένοντας ότι τα συναισθήματα ήταν αληθινά. Ωστόσο, η σπίθα έσβησε και μετατράπηκε σε αμοιβαία εκτίμηση.

«Τον λατρεύω, αλλά είμαστε καλύτερα ως φίλοι», έχει πει, σημειώνοντας ότι εκείνος στηρίζει έμπρακτα τη νέα επαγγελματική της πορεία — μια πορεία που, όπως όλα δείχνουν, θέλει να τη διανύσει αυτόνομα.

*Πηγή: Daily Mail