Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»

Η Μπρίτανι Μπράουερ από το America’s Next Top Model λέει ότι είναι δυσκολό να παρακολουθεί τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix για το ριάλιτι σόου και τις πολλές αντιπαραθέσεις που έχει προκαλέσει.

Σε μια σειρά από TikToks που μοιράστηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, η διαγωνιζόμενη του 4 κύκλου τοποθετήθηκε σχετικά με το ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, Reality Check: Inside America’s Next Top Model, το οποίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

«Δεν θα πω ψέματα, ήταν δύσκολο για μένα να το παρακολουθήσω», είπε σε ένα βίντεο. «Είναι τραυματικό. Μου ξυπνάει τόσα συναισθήματα, όπως το ότι δεν αισθάνομαι αρκετά καλή, όλα αυτά που περάσαμε, είναι πολλά».

«Μας εκμεταλλεύτηκαν»

Η Μπρίτανι Μπράουερ, η οποία τερμάτισε στην τέταρτη θέση κατά τη διάρκεια της σεζόν της στο ANTM, ισχυρίστηκε επίσης ότι η παρουσιάστρια Τάιρα Μπανκς «δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για τίποτα».

«Ναι, ήταν μια εντελώς διαφορετική εποχή τότε», υποστήριξε. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συγχωρεθούν και να παραβλεφθούν, αλλά [είναι απαράδεκτο] να μην έχει αναλάβει καμία ευθύνη για το πώς συμπεριφέρθηκαν σε όλες μας και πώς μας εκμεταλλεύτηκαν», πρόσθεσε.

Σε ένα βίντεο που ακολούθησε, η Μπράουερ ισχυρίστηκε ότι αυτή και τα άλλα μοντέλα «πέρασαν από την κόλαση», αν και παραδέχτηκε ότι η εμπειρία είχε και θετικά στοιχεία.

«Υπήρχαν και πολλά θετικά στοιχεία», λέει. «Δεν θέλω να είμαι αρνητική. Έκανα πολύ καλές φίλες στον διαγωνισμό και γνώρισα πολύ καλούς ανθρώπους. Τόσες πολλές πόρτες άνοιξαν και έκανα τόσα πολλά σπουδαία πράγματα μετά, οπότε δεν μπορώ να τα μισώ όλα».

«Δεν σκεφτόμασταν ότι ήταν κάτι φρικτό»

Σε μια συνέντευξη με το People, η Μπρίτανι Μπράουερ χαρακτήρισε την Μπανκς «ψεύτικη».

«Απλά πες την αλήθεια», είπε «Απλά πες: «Ξέρεις κάτι; Γυρίζαμε ένα ριάλιτι σόου. Προσπαθούσαμε να το κάνουμε πικάντικο και να πάρουμε υψηλή τηλεθέαση. Και ναι, μερικές φορές ξεπερνάμε τα όρια’. Είναι περίεργο το πώς προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και δεν αναλαμβάνει πραγματικά την ευθύνη… Είναι τόσο ψεύτικη».

Κατά τη διάρκεια του 4 κύκλου, που προβλήθηκε το 2005, η Μπράουερ συμμετείχε σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φωτογραφήσεις του σόου, στην οποία τα μοντέλα άλλαξαν εθνικότητα (η Μπράουερ υποδύθηκε μια μαύρη γυναίκα).

Η πρώην διαγωνιζόμενη, που τώρα ζει στη Φλόριντα με τον σύζυγό της και τους δύο γιους τους, λέει ότι εκείνη και τα υπόλοιπα μοντέλα «δεν το σκέφτηκαν και πολύ» εκείνη την εποχή.

«Σε εκείνη την εποχή, το 2005, δεν ήταν κάτι που μας έκανε να σκεφτόμαστε: ‘Ω, Θεέ μου, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό’. Ήμασταν νέες και δεν σκεφτόμασταν ότι ήταν κάτι φρικτό. Δεν το ξέραμε».

*Mε πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: IMDb | Celeste Canino – © 2011 Pottle Productions, Inc.