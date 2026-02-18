Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;

Αν ένα πράγμα έχει σημαδέψει το America’s Next Top Model, αυτό δεν είναι τόσο οι καριέρες που εκτόξευσε, όσο οι αντιδράσεις που προκάλεσε. Από φωτογραφίσεις που σήμερα θα θεωρούνταν βαθιά προβληματικές, μέχρι ακραία makeovers και μόνιμες αισθητικές παρεμβάσεις σε πολύ νεαρές διαγωνιζόμενες, οι 24 κύκλοι του ριάλιτι άφησαν πίσω τους μια βαριά και αμφιλεγόμενη κληρονομιά.

Το ντοκιμαντέρ Reality Check: Inside America’s Next Top Model, που κάνει πρεμιέρα στο Netflix, επιχειρεί να ξαναδιαβάσει αυτή την ιστορία από απόσταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργός και παρουσιάστρια του σόου, Τάιρα Μπανκς, η οποία –παρά τις αρχικές επιφυλάξεις των δημιουργών– δέχτηκε τελικά να μιλήσει εκτενώς στην κάμερα.

«Όλα στο τραπέζι»

Οι σκηνοθέτες Ντάνιελ Σίβαν και Μορ Λούσι εξηγούν πως έθεσαν εξαρχής έναν σαφή όρο: καμία ερώτηση εκτός ορίων, καμία λογοκρισία, καμία δυνατότητα προεπισκόπησης του τελικού μοντάζ. Το ίδιο ίσχυε τόσο για τους πρώην διαγωνιζόμενους όσο και για την ίδια την Μπανκς.

Η Τάιρα Μπανκς συμμετείχε σε περισσότερες από τέσσερις ώρες συνεντεύξεων και, σύμφωνα με τους δημιουργούς, εμφανίστηκε ανοιχτή και πρόθυμη να αναμετρηθεί με το παρελθόν. Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, ωστόσο, δεν είχε ακόμη δει το τελικό αποτέλεσμα. Το ντοκιμαντέρ δεν αποφεύγει να της καταλογίσει ευθύνες για σοβαρές αστοχίες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το 2003 ήταν μια εντελώς διαφορετική τηλεοπτική εποχή.

Υπάρχει μόνο μία στιγμή όπου η Μπανκς αρνείται να συνεχίσει τη συζήτηση: όταν ερωτάται για τη ρήξη της με τον πρώην δημιουργικό διευθυντή του σόου, Τζέι Μανουέλ. Αντί για μια τυπική, επικοινωνιακή απάντηση, παραδέχεται ότι το θέμα την πονά και δεν θέλει να το σχολιάσει – μια αντίδραση που οι σκηνοθέτες χαρακτηρίζουν από τις πιο ειλικρινείς στιγμές της.

Στο φινάλε, η Τάιρα Μπανκς αφήνει να εννοηθεί ότι εξετάζει την επιστροφή του ριάλιτι με έναν 25ο κύκλο. Όπως αναφέρει ο Σίβαν, πρόκειται για διαχρονικό όνειρο της ίδιας και του εκτελεστικού παραγωγού Κεν Μοκ, που εδώ και χρόνια επιθυμούν την αναβίωση του πρότζεκτ. Το ερώτημα είναι αν μια πιθανή επιστροφή θα εστιάσει περισσότερο στην προσωπικότητα και λιγότερο στην εξωτερική εμφάνιση των διαγωνιζομένων. Αν βρεθεί η σωστή ισορροπία, πάντως, οι δημιουργοί δηλώνουν έτοιμοι να το παρακολουθήσουν ξανά με ενδιαφέρον.

