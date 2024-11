Έπιασε δουλειά ο Βεζένκοφ στον ειδικό anti-gravity διάδρομο (vid)

Τις υπηρεσίες του Σάσα Βεζένκοφ για τις επόμενες δύο περίπου εβδομάδες, θα αναγκαστεί να στερηθεί ο Ολυμπιακός.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ αποκόμισε έναν τραυματισμό από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και θα μείνει εκτός δράσης για λίγο διάστημα, καθώς όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα μεγάλου δαχτύλου αριστερού ποδός.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού δεν χάνει χρόνο και ξεκίνησε ήδη την αποθεραπεία του, καθώς μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός φαίνεται να τρέχει στον ειδικό anti-gravity διάδρομο που προμηθεύτηκαν οι Πειραιώτες το καλοκαίρι.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Βεζένκοφ:

«Ο Σάσα Βεζένκοφ υπέστη στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ ρωγμώδες κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα μεγάλου δαχτύλου αριστερού ποδός, ωστόσο, ξεκίνησε ήδη να δουλεύει προκειμένου να επιστρέψει το δυνατόν συντομότερο στην δράση, ακόμα πιο δυνατός!

Στην προσπάθειά του αυτή ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» χρησιμοποιεί τον διάδρομο «anti-gravity treadmill». Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα που προμηθεύτηκε το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός και επιτρέπει στον τραυματία παίκτη να τρέξει χωρίς κίνδυνο, προκειμένου να μη χάσει την φυσική του κατάσταση.

Hoping each day brings you closer to recovery. We’re sending positive vibes your way!»

Δείτε την ανάρτηση