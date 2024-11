Υπέστη ήπιο εγκεφαλικό ο Πόποβιτς (pic)

Τις τελευταίες μέρες είχε ανακοινωθεί πως για λόγους υγείας ο Γκρεγκ Πόποβιτς θα απείχε από τις δραστηριότητες των Σαν Αντόνιο Σπερς με την επιστροφή του να είναι άγνωστη.

Σήμερα, ο Σαμς Σαράνια του ESPN, αποκάλυψε πως ο σπουδαίος τεχνικός υπέστη ένα ήπιο εγκεφαλικό στις 2 Νοεμβρίου.

San Antonio Spurs coach Gregg Popovich suffered a mild stroke on Nov. 2. He is expected to make a full recovery and a timeline for return has not been determined. pic.twitter.com/FK6VMC1B57

