Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»
Μια στιχομυθία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετέφερε την πολεμική ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης.
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικλ Γουάλτζ, επιχειρώντας να προσβάλει τον Ιρανό ομόλογό του Αμίρ Σαγιέντ Ιραβανί επί προσωπικού στο τέλος της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας το Σάββατο, αποκαλώντας τον «υποτιθέμενο εκπρόσωπο» και λέγοντας ότι ο ιρανικός λαός γιορτάζει στους δρόμους σε όλο τον κόσμο.
Όταν η σύσκεψη έληξε μετά από περισσότερες από δύο ώρες, ο Γουάλτζ ζήτησε περισσότερο χρόνο και στη συνέχεια κατηγόρησε το ιρανικό καθεστώς για ρητορικές και δολοφονικές πράξεις εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας δολοφονίας του προέδρου Τραμπ.
Νωρίτερα ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, καταδίκασε τις αμερικανο-ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, αποκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό εκατοντάδων αμάχων ως «έγκλημα πολέμου».
BREAKING: Ambassador Waltz rips into the Islamic Republic’s ambassador.
IRAN’S REP TO THE UN: “I have one word only: I advise to the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represent.”
MIKE WALTZ: “I’m not going to… pic.twitter.com/hJ0nJbVd4m
— Eyal Yakoby (@EYakoby) February 28, 2026
Η κόντρα ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν
«Συμβουλεύω τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι ευγενικός», απάντησε ο Αμίρ Σαγιέντ Ιραβανί, ο Ιρανός αξιωματούχος. «Θα είναι καλύτερο για εσάς και για τη χώρα που εκπροσωπείτε. Σας ευχαριστώ.»
Ο Γουάλτζ πήρε ξανά το λόγο λέγοντας: «Ειλικρινά, δεν πρόκειται να τιμήσω αυτό το θέμα με άλλη μια απάντηση, ειδικά… καθώς αυτός ο εκπρόσωπος κάθεται εδώ σε αυτό το σώμα εκπροσωπώντας ένα καθεστώς που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες από τον ίδιο του τον λαό και έχει φυλακίσει πολλούς περισσότερους, απλώς και μόνο επειδή ήθελαν να απελευθερωθούν από την τυραννία σας».
