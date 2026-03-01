ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν

Το Κογκρέσο αναμένεται να ψηφίσει δύο κείμενα που επιδιώκουν να εμποδίσουν περαιτέρω στρατιωτική δράση στο Ιράν. Πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια να επανέλθουν οι εξουσίες για την πολεμική δράση στο νομοθετικό σώμα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ακόμη μία φορά χωρίς να το ενημερώσει επισήμως.

Οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί κάλεσαν το Σάββατο το Κογκρέσο να επιστρέψει αμέσως στην Ουάσιγκτον και να ψηφίσει για το εάν θα σταματήσει η περαιτέρω στρατιωτική δράση στο Ιράν. Αφορμή, η προαναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανά εκτεταμένη σύγκρουση που αποσκοπεί στην επιβολή αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Η Βουλή και η Γερουσία αναμενόταν να πραγματοποιήσουν τέτοιες ψηφοφορίες τις επόμενες ημέρες, αλλά η απόφαση του Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν έδωσε νέα ώθηση σε αυτά τα σχέδια.

«Θα επιβιβαστώ στο επόμενο αεροπλάνο που θα πετάξει», δήλωσε ο βουλευτής Γκρέγκορι Γ. Μικς (Νέα Υόρκη), ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Άλλοι Δημοκρατικοί, όπως ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσαρλς Ε. Σούμερ, ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής Χακίμ Τζέφρις κ.λπ. Δημοκρατικοί απαίτησαν επίσης επείγουσα δράση για τον περιορισμό του προέδρου.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τζον Θουν (Ρεπουμπλικάνος-Νότια Ντακότα) και ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον (Ρεπουμπλικάνος-Λουιζιάνα) δεν σχολίασαν αμέσως τις εκκλήσεις για επιστροφή του Κογκρέσου. Και οι δύο εξέδωσαν δηλώσεις υποστήριξης των επιθέσεων, τις οποίες οι ΗΠΑ ανέλαβαν μαζί με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Αμφίβολη επιτυχία

Οι ψηφοφορίες θα αποτελέσουν την τελευταία δοκιμασία μιας μακροπρόθεσμης — και μέχρι στιγμής ανεπιτυχούς — στρατηγικής που έχουν χρησιμοποιήσει οι Δημοκρατικοί για να εμποδίσουν τον Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις χωρίς άδεια από το Κογκρέσο. Σε αυτές περιλαμβάνονται στρατιωτικές επιθέσεις σε τουλάχιστον επτά χώρες, η θανατηφόρα εκστρατείας εναντίον υπόπτων για λαθρεμπόρους ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική και οι απειλές κατά της Γροιλανδίας και της Κούβας.

Οι Δημοκρατικοί — μαζί με τον γερουσιαστή Ραντ Πολ (Ρεπουμπλικάνος-Κεντάκι) και τον βουλευτή Τόμας Μάσι (Ρεπουμπλικάνος-Κεντάκι) — έχουν επιβάλει ψηφοφορίες σε έναν αριθμό ρεκόρ ψηφισμάτων για πολεμικές εξουσίες. Και αυτό, παρά την αντίθεση των περισσότερων Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι ελέγχουν και τα δύο σώματα. Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι τα ψηφίσματα είναι ένας τρόπος το Κογκρέσο να ανακτήσει τη συνταγματική του εξουσία να κηρύξει πόλεμο. Ωστόσο όλα έχουν αποτύχει.