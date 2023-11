Απίστευτος Πόποβιτς: Πήρε μικρόφωνο και ζήτησε από τον κόσμο να μην γιουχάρει τον Λέοναρντ (vid)

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς μας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί είναι ένας από τους πιο συμπαθητικούς προπονητές στο ΝΒΑ.

Κάθε επιστροφή του Καουάι Λέοναρντ στο Σαν Αντόνιο έχει παραπάνω ένταση. Οι φίλοι των Σπερς δεν έχουν ξεχάσει τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ο νυν παίκτης των Κλίπερς για φροντίζουν να του το υπενθυμίζουν σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται.

Τη στιγμή που ο 32χρονος φόργουορντ εκτελούσε τις βολές του κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου όλο το «Frost Bank Center» σηκώθηκε στο πόδι και τον αποδοκίμαζε. Ο Πόποβιτς δεν άντεξε και αποφάσισε να λύσει το θέμα με τον δικό του τρόπο. Ο «γερόλυκος» προπονητής άρπαξε το μικρόφωνο και θέλοντας να σταματήσει όσα γίνονται είπε:

«Με συγχωρείτε για ένα λεπτό. Μπορούμε να σταματήσουμε το γιουχάρισμα και να αφήσουμε τους παίκτες να παίξουν; Δεν είμαστε τέτοιο. Σταματήστε με το γιουχάρισμα».

Το κοινό παρόλο που αρχικά χειροκρότησε, στη συνέχεια άρχισε από εκεί που σταμάτησε με το συγκεκριμένο βίντεο να γίνεται viral και τον Λέοναρντ να φαίνεται πως έχει ακόμη τη στήριξη του παλιού του προπονητή.

Coach Pop grabs the mic mid-game to tell the crowd ‘stop booing’ at Kawhi 😳 pic.twitter.com/ckvZduDdut

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 23, 2023