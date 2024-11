Πρόβλημα υγείας για τον Πόποβιτς – Αναλαμβάνει τους Σπερς βοηθός του

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας πριν από το παιχνίδι των Σαν Αντόνιο Σπερς κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και δεν ταξίδεψε με την ομάδα για τα παιχνίδια στο Λος Άντζελες και το Χιούστον.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο assistant coach των Σπερς, Μιτς Τζόνσον θα αναλάβει προσωρινά την καθοδήγηση της ομάδας.

Ο 75χρονος τεχνικός λόγω ενός προβλήματος υγείας δεν θα κοουτσάρει την ομάδα, επισημαίνοντας ότι ακόμη οι άνθρωποι των Σπερς δεν είναι σε θέση να διευκρινίσουν το πότε ο Πόποβιτς θα μπορέσει να είναι και πάλι ενεργός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σπερς πήραν τη νίκη στο παιχνίδι με τους Τίμπεργουλβς με 113-103.

Breaking: Spurs coach Gregg Popovich suffered a health issue before Saturday’s game and assistant Mitch Johnson is expected to be the interim head coach for indefinite period, sources tell @ShamsCharania. pic.twitter.com/PlsGKghrsb

— ESPN (@espn) November 4, 2024