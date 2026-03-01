Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική
Opinion 01 Μαρτίου 2026, 04:30

Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική

Οι πολιτικές μεταβολές έχουν σχεδόν πάψει να προκαλούν ανησυχίες και η παραδοσιακά μετριοπαθής μεσαία τάξη τις ανέχεται και, σε πολλές περιπτώσεις, τις αγκαλιάζει

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
A
A
Στις περισσότερες χώρες της Δύσης η δημοκρατία φαίνεται να κλονίζεται. Τα λαϊκίστικα άκρα, κυρίως από τα δεξιά, σηκώνουν κεφάλι και ολοένα και περισσότερο πλησιάζουν τα κέντρα της εξουσίας. Το χειρότερο είναι πως αυτές οι πολιτικές μεταβολές έχουν σχεδόν πάψει να προκαλούν ανησυχίες και η παραδοσιακά μετριοπαθής μεσαία τάξη τις ανέχεται και, σε πολλές περιπτώσεις, τις αγκαλιάζει. Σε τι κυρίως οφείλονται αυτές οι αλλαγές αντιλήψεων και γενικότερα πολιτικής στάσης;

Η γρήγορη απογοήτευση προέρχεται από τη γρήγορη διάψευση προσδοκιών

Στις περισσότερες περιπτώσεις προκαλούνται από ένα συναίσθημα φόβου. Φόβος απροσδιόριστων αλλαγών, φόβος απώλειας κεκτημένων, φόβος αντιμετώπισης νέων πραγματικοτήτων για τις οποίες κανείς δεν παρουσιάζεται προετοιμασμένος, φόβος επιλογής ηγεσιών αναποτελεσματικών, εκτός πραγματικότητας και αδύναμων να προστατέψουν συνήθειες, παραδοσιακές αρχές και κοινωνικές θέσεις.

Ολα αυτά, σε κάποια γενικότερη σύνθεση, συναποτελούν τα αίτια που κάνουν τον κόσμο να εγκαταλείπει παλιές πολιτικές συνήθειες, να στρέφεται εναγώνια σε αναζήτηση του διαφορετικού και να αποστρέφεται οτιδήποτε θυμίζει το παλιό.

Αυτό που καθιερώνει τη σταθερότητα στην πολιτική και εμπεδώνει την αφοσίωση στους δημοκρατικούς θεσμούς είναι η πεποίθηση πως καμία εναλλαγή στην εξουσία δεν διακινδυνεύει κάποιο αποδεκτό στάτους κβο και πως κανείς δεν θέτει σε ρίσκο τον τρόπο ζωής του, τις κοινωνικές του συνήθειες και το επίπεδο ευημερίας του.

Αν αυτά τεθούν σε κίνδυνο, η αφοσίωση σε θεσμούς πάει περίπατο και η υποστήριξη της δημοκρατίας διακυβεύεται. Σε προηγούμενη ανάλυσή μου είχα εξηγήσει ότι σήμερα οι δημοκρατίες δύσκολα κυβερνώνται και ότι σχεδόν όλοι οι ηγέτες περίπου άμεσα αρχίζουν να αμφισβητούνται.

Η γρήγορη απογοήτευση προέρχεται από τη γρήγορη διάψευση προσδοκιών. Η τάση «αυξανόμενων προσδοκιών» (rising expectations) γίνεται γρήγορα τάση «αυξανόμενων απογοητεύσεων» (rising frustrations) (Robert Lane, Political Ideology, 1967). Με αποτέλεσμα τη λαϊκή στροφή κατά του συστήματος, των ελίτ και των κάθε λογής εξουσιών.

Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι δυσχερής. Η καταδίκη των κομμάτων που την εκφράζουν δεν είναι επιτυχής επιλογή. Ο εναγκαλισμός αυτών των ανησυχιών είναι προτιμότερος. Η διαμόρφωση νέων επιτυχημένων πολιτικών είναι δυσχερής, αλλά απαραίτητη. Χρειάζεται όμως παραπέρα ανάλυση.

Markets
Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Opinion
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Editorial 28.02.26

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου
Opinion 27.02.26

Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν ζητάμε τη σταδιακή κατάργηση των ιδρυμάτων και την εγκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ακόμη κι επαγγελματικής αναδοχής που υπάρχει ως θεσμός στη χώρα μας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;
Editorial 26.02.26

Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;

Η καταδίκη αυτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές με παράνομο λογισμικό Predator κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους ιθύνοντες νόες Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη που τους έδωσαν εντολή και καθοδήγηση για να τις κάνουν;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τι είναι ο ισλαμισμός
Opinion 25.02.26

Τι είναι ο ισλαμισμός

Σήμερα ο ισλαμισμός ανταγωνίζεται τον καπιταλισμό, τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό ως πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης και διευθέτησης της οικονομίας

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Επιταχυντής αλλαγών 24.02.26

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού
Editorial 24.02.26

Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού

Ο υπουργός Υγείας κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι
«Success story» 24.02.26

Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι

Τι είναι η ανάπτυξη; Είναι η μακροχρόνια αύξηση της πραγματικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας, η οποία συνήθως μετράται μέσω του πραγματικού ΑΕΠ. Η Ελλάδα τα καταφέρνει ή μήπως όχι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ιστορία και το βάρος της
Ενεργό ρήγμα 22.02.26

Η ιστορία και το βάρος της

Η ιστορία κάποιες στιγμές υπενθυμίζει ότι δεν είναι «αφήγημα» αλλά ανοιχτό ρήγμα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική
Opinion 22.02.26

Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική

Είναι φανερό πως τα σχετικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δημοκρατιών στην εξωτερική πολιτική κλονίζονται σοβαρά όταν στην εξουσία πλησιάζουν ή βρίσκονται ακραίες παρατάξεις ή προσωπικότητες

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»
Κόσμος 01.03.26

Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»

Μια στιχομυθία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετέφερε την πολεμική ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Σύνταξη
Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να τις ωθήσουν σε αντεπιθέσεις και έτσι ο πόλεμος να κλιμακωθεί.

Σύνταξη
Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Κόσμος 01.03.26

Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις

Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε

Σύνταξη
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Είστε γείτονές μας 01.03.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όχι μόνο καταδίκασε την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά καθησύχασε τους Ιρανούς πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» πως θα είναι ασφαλείς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν

Οι ψηφοφορίες θα αποτελέσουν την τελευταία δοκιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Δημοκρατικών για να εμποδίσουν τον Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις χωρίς άδεια από το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
Κόσμος 01.03.26

Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν

Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε να σταματήσει η "επικίνδυνη κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν

Η ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας, συγκάλεσε για την Κυριακή το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών. Οι Βρυξέλλες καταγγέλλουν το Ιράν για τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί
Κόσμος 01.03.26

ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί

«Ήταν πολύ σαφές πως σκοπός τους ήταν να διατηρήσουν την ικανότητά τους να κάνουν εμπλουτισμό ουρανίου έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να κατασκευάσουν πυρηνική βόμβα».

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»
Κόσμος 28.02.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε στην πλατφόρμα Truth Social, τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χωρίς όμως να εισφέρει περισσότερα στοιχεία ή αποδείξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ

«Πιθανότατα θα συσταθεί ένα συμβούλιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Από ό,τι γνωρίζουμε, ίσως ήδη κυβερνά το Ιράν», είπε στο Al Jazzera η Μπάρμπαρα Σλάβιν, διακεκριμένη ερευνήτρια στο Stimson Center της Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ηρακλής: Στάση φόρος τιμής στο μνημείο των Τεμπών πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Στάση του Ηρακλή στο μνημείο των Τεμπών κατά την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid)

Ο Ηρακλής που εξασφάλισε την άνοδo στη Super League, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του στην Θεσσαλονίκη. Πριν την επιστροφή όμως υπήρξε στάση στα Τέμπη προκειμένου να τιμήσει τους 57 νεκρούς.

Σύνταξη
