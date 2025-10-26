Ασπίδα στους λαϊκιστές τα μαθήματα ιστορίας στους μαθητές – Τι αναφέρει έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η γνώση των κρίσεων του παρελθόντος βοηθά τους μαθητές να αντιστέκονται στον εξτρεμισμό και σε αφηγήσεις στοχοποίησης αποδιοπομπαίων τράγων. Αυτό αναφέρει πρόσφατη έκθεση του Παρατηρητηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας και την Ελλάδα.

Τα ευρήματα της έκθεσης «Economic crises in history teaching» παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του «History at all costs?»: του πέμπτου ετήσιου συνεδρίου του Παρατηρητηρίου, στις 17 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη ιδρύθηκε το 2020 από το Συμβούλιο της Ευρώπηςης Ευρώπης, για να προάγει την ποιοτική εκπαίδευση στην ιστορία ως θεμέλιο της δημοκρατικής κουλτούρας.

Η έκθεση εξετάζει πώς οι μαθητές μαθαίνουν για τα αίτια και τις συνέπειες γεγονότων από την αρχαιότητα, περνώντας από τη Μεγάλη Ύφεση έως την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 — και πώς αυτά τα μαθήματα συμβάλλουν στην αγωγή του πολίτη και την ενδυνάμωση των ψηφοφόρων.

Η διδασκαλία των οικονομικών κρίσεων στα μαθήματα ιστορίας συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της ανθεκτικότητας και της κατανόησης της δημοκρατίας από τους μαθητές.

Η έκθεση έδειξε ότι οι οικονομικές κρίσεις αποτελούν μέρος των εθνικών αναλυτικών προγραμμάτων και στις 17 χώρες που μελετήθηκαν, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα ενώ στις 16 συνιστούν υποχρεωτικό αντικείμενο.

Η Μεγάλη Ύφεση παραμένει το πιο ευρέως διδασκόμενο παράδειγμα και συχνά λειτουργεί ως αφετηρία για συζήτηση σχετικά με την κοινωνική ανισότητα, την πολιτική αστάθεια και τις δημοκρατικές απαντήσεις. Έτσι, η ιστορία προετοιμάζει τους μαθητές να αξιολογούν με μεγαλύτερη οξυδέρκεια τη σημερινή οικονομική και πολιτική κατάσταση.

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι το θέμα βοηθά τους μαθητές να συνδέουν την οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία, καλλιεργώντας αναλυτικές και κριτικές δεξιότητες. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες διεπιστημονικές προσεγγίσεις και κατάλληλοι εκπαιδευτικοί πόροι για την εξερεύνηση του ανθρώπινου και κοινωνικού αποτυπώματος των κρίσεων.

Ένα εργαλείο για τη δημοκρατική ασφάλεια

Η έκθεση τονίζει ότι η διδασκαλία των οικονομικών κρίσεων μέσω της ιστορίας προάγει βασικές ικανότητες που ορίζονται στο Αναφορικό Πλαίσιο Ικανοτήτων για τη Δημοκρατική Κουλτούρα του Συμβουλίου της Ευρώπης — συμπεριλαμβανομένης της ενσυναίσθησης, της ανοιχτότητας προς τους άλλους, της συνεργασίας και της ανοχής στην αβεβαιότητα.

«Σε αυτή τη συγκυρία αυξανόμενης ανισότητας, κοινωνικού διχασμού και πόλωσης, η εστίαση του φετινού συνεδρίου στις οικονομικές κρίσεις είναι εξαιρετικά επίκαιρη, και χαιρετίζω τη συνολική θεματική έκθεση του Παρατηρητηρίου για το θέμα», δήλωσε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Bjørn Berge.

«Κρίσεις στα δημόσια οικονομικά και στα εθνικά νομίσματα, καθώς και ο αυξανόμενος πληθωρισμός, έχουν προκαλέσει οικονομική αστάθεια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό συνδέεται στενά με την άνοδο της κοινωνικής ανισότητας, της ξενοφοβίας και με την αμφισβήτηση της ικανότητας των πολιτικών μας θεσμών να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και τις ελπίδες των πολιτών. Η έκθεση αποδεικνύει επίσης καθαρά ότι η εκμάθηση της ιστορίας συμβάλλει στην ικανότητα των νέων να εκτιμούν την πολυπλοκότητα και να αντιστέκονται στη γοητεία των απλοϊκών αφηγήσεων».

Αυτό ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη διαδικασία διαβούλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης προς ένα Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο για την Ευρώπη, που αποτελεί τη συλλογική απάντηση του οργανισμού, με εταίρους, στη ματαίωση που προκαλούν η δημοκρατική οπισθοδρόμηση, η παραπληροφόρηση και ο αυταρχισμός.

Η προώθηση καλύτερης κριτικής σκέψης στο πολιτικό πεδίο, μεταξύ άλλων δημιουργικών λύσεων, είναι σημαντική για την ενίσχυση των θεμελίων της δημοκρατίας, την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής και την τόνωση της δημοκρατικής ασφάλειας.