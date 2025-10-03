Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
Από τα σχολεία της θεωρίας στο «σχολείο» της πράξης
Τα Νέα της Αγοράς 03 Οκτωβρίου 2025 | 13:15

Από τα σχολεία της θεωρίας στο «σχολείο» της πράξης

Το «σχολείο» της METLEN είναι η επόμενη φάση για τη νέα γενιά μηχανικών.

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Spotlight

Μία επιτυχημένη πορεία, ξεκινά από τη δημιουργία μίας σωστής βάσης από το σχολείο, συνεχίζεται με την επιλογή ενός καλού πανεπιστημίου –όπως των πολυτεχνικών σχολών, και τη συνέχεια της εκπαίδευσης μέσα από την πρακτική άσκηση σε ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το «Μηχανικοί στην Πράξη» της METLEN Energy & Metals που μαζί με τις προηγούμενες βαθμίδες, αποτελούν τα στάδια μιας δια βίου εκπαιδευτικής διαδρομής που ξεκινά από τα θρανία και φθάνει στην πραγματική αγορά.

Τώρα που μπήκε ο Σεπτέμβρης, στην ατμόσφαιρα υπάρχει η μυρωδιά των καινούργιων βιβλίων και ο ήχος του κουδουνιού, με τους ανθρώπους να έχουν επιστρέψει στους καθημερινούς ρυθμούς τους. Το «Back to School» μπορεί να είναι μια επιστροφή στις τάξεις για τους μαθητές, αν και τελικά είναι για όλους ένα μήνυμα που μας θυμίζει ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία που ξεκινά από νωρίς και δεν σταματά ποτέ – απλώς μεταμορφώνεται.

Το σχολείο: Ένα εργαστήριο βασικών δεξιοτήτων

Αυτό που μαθαίνει ή πρέπει να μαθαίνει κάποιος στο σχολείο είναι η ικανότητα να διαχειρίζεται το χρόνο και το διάβασμα με μία συστηματικότητα, όπως επίσης η κριτική σκέψη και η επίλυση απλών και σύνθετων προβλημάτων. Αυτά είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία θα χτιστεί ολόκληρη η μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία. Για αυτό όσο πιο αποτελεσματικά κατακτηθούν αυτές οι δεξιότητες στα θρανία, τόσο πιο ομαλή θα είναι η μετάβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ακόμα και σε απαιτητικές σχολές όπως οι Πολυτεχνικές.

Η Σχολή Μηχανικών μία πύλη γνώσης

Τα Πολυτεχνεία και γενικότερα οι σχολές μηχανικών δεν επιλέγονται τυχαία καθότι απαιτούν την ίδια πειθαρχία και αφοσίωση που καλλιεργήθηκε στο σχολείο, τώρα όμως εφαρμοσμένη σε ένα πεδίο γνώσης πιο απαιτητικό. Αν και η θεωρία συνεχίζει να είναι κυρίαρχη, γνωρίζουμε ότι ακόμα και η πιο εξειδικευμένη γνώση παραμένει ημιτελής αν δεν μπορέσει να βρει εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο. Για αυτό, αυτή η απόσταση της ακαδημαϊκής αίθουσας και των απαιτήσεων της βιομηχανίας έρχεται να γεφυρωθεί με την πρακτική άσκηση που ακολουθεί.

Το «Σχολείο» της METLEN: από την αίθουσα στο εργοτάξιο

Το επόμενο μεγάλο σχολείο για ένα μηχανικό είναι η εργασιακή εμπειρία. Σε αυτό το κρίσιμο μεταβατικό στάδιο λοιπόν, η METLEN Energy & Metals προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος «Μηχανικοί στην Πράξη». Η εταιρεία προσκαλεί νέους και νέες μηχανικούς, έως τις 20 Οκτωβρίου 2025, να κάνουν αίτηση για τον 9ο κύκλο του έμμισθου προγράμματος πρακτικής εργασίας διάρκειας ενός έτους.

Εδώ, η μάθηση δεν γίνεται πλέον μέσα από βιβλία, αλλά μέσα από τη συμμετοχή τους σε πραγματικά έργα, σε μία εταιρεία με διεθνή παρουσία. Οι νέοι μηχανικοί εργάζονται σε αληθινές συνθήκες, αναλαμβάνουν καθήκοντα και καλλιεργούν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική επιτυχία: διαχείριση χρόνου, παρουσιάσεις, ανάλυση δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Από το 2014, περισσότεροι από 260 μηχανικοί έχουν «αποφοιτήσει» από αυτό το βιομηχανικό «σχολείο». Το γεγονός ότι το 100% των συμμετεχόντων βρήκαν εργασία εντός τριών μηνών και ότι 125 από αυτούς παραμένουν στην εταιρεία ακόμη και δέκα χρόνια μετά, δείχνει ότι αυτό το μοντέλο μάθησης-στην-πράξη λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία.

Η METLEN Energy & Metals με αυτό το πρόγραμμα, δεν προσφέρει απλά μια θέση πρακτικής άσκησης αλλά συνεχίζει τη διαδικασία της εκπαίδευσης από το σημείο που την αφήνει το πανεπιστήμιο και την οδηγεί στο επόμενο επίπεδο, μετατρέποντάς την σε πραγματική εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση του brain drain, προσφέροντας στην Ελλάδα μια γενιά μηχανικών που είναι πλήρως προετοιμασμένη για τις προκλήσεις του σήμερα.

Με το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη», η αλυσίδα ολοκληρώνεται: Η συστηματική μελέτη στο σχολείο ανοίγει την πόρτα στην ακαδημαϊκή γνώση της σχολής. Η ακαδημαϊκή γνώση, με τη σειρά της, βρίσκει νόημα και εφαρμογή στο «σχολείο της πράξης» μιας κορυφαίας επιχείρησης. Τελικά, η μάθηση δεν σταματά ποτέ, απλώς γίνεται πιο συναρπαστική.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Μηχανικοί στη Πράξη» δείτε ΕΔΩ.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στην πρόταση της Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στην πρόταση της Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Vita.gr
Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

