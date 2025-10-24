Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 09:04
Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Δασκάλες και δασκάλους χρειάζονται τα σχολεία και όχι αστυνομικούς
Editorial 24 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Δασκάλες και δασκάλους χρειάζονται τα σχολεία και όχι αστυνομικούς

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η επάρκεια διδακτικού προσωπικού είναι επένδυση και όχι κόστος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση τα τελευταία τριάντα χρόνια που να μην υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η εκπαίδευση. Που δεν επανέλαβε πόσο σημαντική είναι η επένδυση στην παιδεία. Που δεν δεσμεύτηκε ότι την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσουν τα σχολεία χωρίς κανένα κενό.

Παρ’ όλα αυτά στα σχολεία εξακολουθούν να υπάρχουν κενά. Να λείπει δηλαδή το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό ώστε να λειτουργήσουν.

Αυτό συνέβη και φέτος.

Με αποτέλεσμα οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι των εκπαιδευτικών όπως και οι σύλλογοι γονέων να καταγγέλλουν για παράδειγμα ότι στην Α΄ Διεύθυνση Αθηνών τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να φτάνουν τα 700.

Και ποια είναι η απάντηση; Οι συμπτύξεις τμημάτων, που όμως έχουν ως αποτέλεσμα να φτιάχνονται τμήματα μεγάλα κάτι που θεωρείται προβληματικό από παιδαγωγική άποψη, οι διαγραφές μαθητών από την ολοήμερη λειτουργία, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις οικογένειές τους ή οι περικοπές στην παράλληλη στήριξη και την Ειδική Αγωγή, δηλαδή περικοπές σε αναγκαίες πλευρές της συνολικής λειτουργίας των σχολείων.

Ουσιαστικά, μια προσπάθεια τεχνητής μείωσης των αναγκών σε προσωπικό, που όμως σημαίνει ταυτόχρονα και υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρει το δημόσιο σχολείο.

Δηλαδή, σε μια περίοδο που θεωρούμε την εκπαίδευση, τις αυξημένες δεξιότητες και τη σωστή κατάρτιση κλειδί όχι μόνο για να έχουν οι νέοι ένα καλύτερο μέλλον, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη, το δημόσιο σχολείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με όρους κόστους – που πρέπει με κάθε τρόπο να περιοριστεί.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, όταν αποφασίζουν οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών και οι σύλλογοι των γονέων να πάνε να διαμαρτυρηθούν αυτό που συναντούν δεν είναι ανταπόκριση στα αιτήματά τους, αλλά τα ΜΑΤ που τους ρίχνουν χημικά, παρότι μεταξύ των συγκεντρωμένων ήταν ακόμη και παιδιά. Εκτός και αν θεωρείται ότι πρέπει και τα παιδιά να μαθαίνουν από μικρά στο πώς η εξουσία αντιμετωπίζει τη διαμαρτυρία…

Όπως και να το δει κανείς ο συμβολισμός είναι κάπως βαρύς: αστυνομικοί να πάνε εκεί και να κάνουν χρήση χημικών υπάρχουν, γιατί δεν μπορούν να βρεθούν και εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τα κενά στα σχολεία;

Εάν μπορούν να περισσεύουν αστυνομικοί για να παρεμποδίσουν μια δίκαιη διαμαρτυρία, γιατί δεν μπορούν να βρεθούν και εκπαιδευτικοί να πάνε στα σχολεία; Και σε τελική ανάλυση τι προκρίνουμε ως κοινωνία; Να υποβαθμίζουμε την παιδεία, άρα να ενισχύουμε όλες τις μορφές κοινωνικής παθογένειας και άρα όντως να χρειαζόμαστε και την αστυνομία ή μήπως να ενισχύσουμε την παιδεία ώστε «στο τέλος της ημέρας» να χρειαζόμαστε και λιγότερους αστυνομικούς;

Γνωρίζω την επιχειρηματολογία της κυβερνητικής πλευράς. Συγκριτικά με άλλους τομείς στην εκπαίδευση γίνονται περισσότεροι διορισμοί, εξακολουθούν να υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί, πρέπει να καλυφθούν και ανάγκες άλλων υπουργείων, και αναγκαστικά πρέπει να εξοικονομηθούν θέσεις εργασίας στα σχολεία.

Βεβαίως, σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης η προσπάθεια περιορισμού του κόστους λειτουργεί ως τρόπος για να διαμορφωθεί αγορά για την ιδιωτική εκπαίδευση. Τα περιφερειακά πανεπιστήμια δυσκολεύονται να βρουν χρηματοδότηση για φοιτητικές εστίες ώστε να μην επιφορτίζονται οι γονείς το κόστος για τη διαμονή των φοιτητών, όμως την ίδια ώρα τα ιδιωτικά σουπερμάρκετ πτυχίων αυτό που διαφημίζουν είναι «με τα ίδια λεφτά που θα σπούδαζες το παιδί σου στην επαρχία, εδώ θα του δώσουμε πτυχίο και μάλιστα σε σχολή ‘υψηλής ζήτησης’». Δυσκολεύεται κανείς να μην κάνει τον συνειρμό.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα είναι να αποφασίσουμε ποιες προτεραιότητες έχουμε. Εάν η προτεραιότητά μας είναι ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα που να προσφέρει ολοένα και πιο αναβαθμισμένο και ποιοτικό έργο σε όλες τις βαθμίδες, ως μοχλό ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και προόδου, τότε είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ούτε τους εκπαιδευτικούς ούτε τους συλλόγους γονέων ως «ταραξίες» ή «εχθρούς του κράτους» – όπως ακριβώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε έτσι τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του δημόσιου συστήματος υγείας, που επίσης έχουν δει ουκ ολίγες φορές τα ΜΑΤ απέναντί τους όταν διαμαρτύρονται για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία.

Εκτός και εάν πιστεύουμε ότι «όλα θα τα λύσει η αγορά». Μόνο που αυτό σημαίνει ότι «θα λυθούν μόνο για εκείνους που η τσέπη τους αντέχει».

Editorial
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από τη συζήτηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ενδημική διαφθορά
Editorial 20.10.25

Ενδημική διαφθορά

Υπάρχει λόγος που οι πολίτες πιστεύουν ότι η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς και αυτό είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη
Editorial 13.10.25

Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη

Στην ιστορική συγκυρία που διανύουμε χρειαζόμαστε ηγέτες που να μπορούν να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ουσία και η αμηχανία
Editorial 08.10.25

Η ουσία και η αμηχανία

Οι περισσότερες αντιδράσεις στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνουν αμηχανία. Ακριβώς, επειδή επέλεξε να τοποθετηθεί επί της ουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»
Σχέδιο νόμου 24.10.25

Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά με την μη είσπραξη προστίμων για οδικές παραβάσεις από τους Δήμους, αφαιρώντας έτσι ένα σημαντικό έσοδο για τους ΟΤΑ.

Σύνταξη
Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της
Αntipoverty Network 24.10.25

Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της

Το 2022 δημοσιοποιήθηκε η Έθνικη Στρατηγική για τη Μείωση της Φτώχειας. Έκτοτε ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Η Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα, φωτίζει τι πήγε λάθος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κίνηση: Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Της υπομονής 24.10.25

Αυξημένη κίνηση με ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Μεσογείων, κυρίως στη συμβολή με την Κατεχάκη - Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού - Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
H πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ από το δικαστήριο με χειροπέδες (pic)
Μπάσκετ 24.10.25

H πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ από το δικαστήριο με χειροπέδες (pic)

Ο Τέρι Ροζίερ οδηγήθηκε στο δικαστήριο με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή του από το FBI για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, ενώ εντύπωση προκάλεσε η επιλογή φούτερ του κατηγορούμενου.

Σύνταξη
Τόμας: «Τζόρνταν, Μάτζικ και Μπερντ ήταν… εύκολοι! – Αυτός με δυσκόλεψε περισσότερο»
Μπάσκετ 24.10.25

Τόμας: «Τζόρνταν, Μάτζικ και Μπερντ ήταν… εύκολοι! – Αυτός με δυσκόλεψε περισσότερο»

Ο θρυλικός γκαρντ των Ντιτρόιτ Πίστονς Αϊζάια Τόμας, ονομάτισε τον παίκτη που τον δυσκόλεψε περισσότερο και προκάλεσε έκπληξη καθώς δεν ανέφερε κάποιον εκ των τω Τζόρνταν, Μάτζικ ή Μπέρντ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά
in Confidential 24.10.25

Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά

Όποιος διαμαρτύρεται για τα κενά στα σχολεία θα ψεκάζεται από τους πραιτοριανούς της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα μπας και γλιτώσει την εξαΰλωση. Η, προς παρόν, ανακωχή Μητσοτάκη-Δένδια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κουλ, βίντατζ, εμπνευσμένη και… πολιτική: Γιατί η Gen Z σπάει πλάκα με τη ληστεία στο Λούβρο
«Η ασόβαρη γενιά» 24.10.25

Κουλ, βίντατζ, εμπνευσμένη και… πολιτική: Γιατί η Gen Z σπάει πλάκα με τη ληστεία στο Λούβρο

Τέσσερις ληστές, επτά λεπτά και 88 εκατομμύρια. Η μεγάλη επιχείρηση στο Λούβρο δεν είναι απλά γεγονός, είναι φαινόμενο. Και η Gen Z δεν χάνει την ευκαιρία της να τοποθετηθεί  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
