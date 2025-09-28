newspaper
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 13:47
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:00

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Spotlight

Στροφή προς αριστερές οικονομικές απόψεις κάνουν οι δεξιοί λαϊκιστές στην Ευρώπη με στόχο να προσελκύσουν ψηφοφόρους, εκμεταλλευόμενοι την απογοήτευση των πολιτών από τις κυβερνήσεις.

Από τη Σουηδία έως την Ελλάδα και την Αυστρία, κόμματα που για χρόνια τάσσονταν υπέρ ενός μικρού κράτους, χαμηλών φόρων και ελεύθερου εμπορίου, τώρα ζητούν υψηλότερες κοινωνικές παροχές, επιδοτήσεις και προστατευτισμό — συχνά παράλληλα με θέσεις υπέρ της αγοράς.

Μία αποτελεσματική στρατηγική για την δεξιά στην Ευρώπη

Το μεταβαλλόμενο μήνυμα έχει επηρεάσει τη συνοχή των προγραμμάτων τους, αλλά έχει ενισχύσει την ελκυστικότητά τους, σύμφωνα με τους δημοσκόπους. Αυτή η στρατηγική έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική σε μια εποχή που τα άδεια κρατικά ταμεία και οι ασταθείς κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες δυσκολεύουν τα παραδοσιακά κόμματα να δαπανήσουν περισσότερα για προγράμματα που είναι δημοφιλή στους ψηφοφόρους.

«Είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο», δήλωσε ο Γκιγιέ Ιβάλντι, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Sciences-Po στο Παρίσι. «Πολλά από αυτά τα κόμματα έχουν αλλάξει στάση με την πάροδο του χρόνου. Δεν έχουν στραφεί προς τα αριστερά, αλλά έχουν διευρύνει τις οικονομικές τους προτάσεις για να ενσωματώσουν αριστερές πολιτικές».

Το δεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών και το Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας έχουν δει τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, καθώς υποσχέθηκαν περισσότερες κρατικές δαπάνες για τους πολίτες. Το δεξιό κόμμα της Γερμανίας, Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), έχει διατηρήσει πολλές από τις φιλο-εμπορικές θέσεις του, αλλά τώρα τονίζει και τα επιτεύγματά του στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, κάνοντας εκστρατεία φέτος για την αύξηση των κρατικών συντάξεων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν. REUTERS/Stephane Mahe

Στη Γαλλία, η δεξιά Εθνική Συσπείρωση, που από καιρό ασκεί οικονομικό εκλεκτικισμό, έχει μιλήσει για την ανατροπή της πρόσφατης αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης και την εισαγωγή ελέγχων στις εισαγωγές. Η κυβέρνηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, από την άλλη πλευρά, θα δυσκολευτεί να περάσει έναν προϋπολογισμό που μειώνει το έλλειμμα κατά 5,4%.

Το Reform UK, το λαϊκιστικό κόμμα με ηγέτη τον Νάιτζελ Φάρατζ, έχει την υποστήριξη του 28% των ψηφοφόρων, πολύ μπροστά από τα κόμματα των Εργατικών και των Συντηρητικών, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov. Στο προεκλογικό του πρόγραμμα για το 2024, το κόμμα δεσμεύτηκε να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες κατά 53 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως —ισοδύναμο με 71,7 δισεκατομμύρια δολάρια— συμπεριλαμβανομένων 17 δισεκατομμυρίων λιρών επιπλέον για την υγειονομική περίθαλψη, ενώ θα μειώσει τους φόρους εισοδήματος και τις επιχειρήσεις. Δήλωσε ότι θα καλύψει το επιπλέον κόστος μέσω περικοπών δαπανών σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων 50 δισεκατομμυρίων λιρών μέσω της εξάλειψης των «σπατάλων». Οι οικονομολόγοι χαρακτήρισαν αυτό το σχέδιο ως μη ρεαλιστικό.

«Οι λαϊκιστές δίνουν πολλές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να τηρηθούν εξ ολοκλήρου».

Απέναντί του βρίσκεται η κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία έχει περιθωριοποιηθεί από την αύξηση των δαπανών για την κοινωνική πρόνοια, τους αυτοεπιβαλλόμενους δημοσιονομικούς κανόνες και την αποτυχία της να περάσει μη δημοφιλείς περικοπές δαπανών νωρίτερα φέτος. Τώρα αναμένεται ευρέως ότι θα αυξήσει ορισμένους φόρους αυτό το φθινόπωρο.

«Οι λαϊκιστές δίνουν πολλές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να τηρηθούν εξ ολοκλήρου», δήλωσε ο Αντρέας Πάιχλ, διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo, ενός ανεξάρτητου γερμανικού οικονομικού think tank που προωθεί τις απόψεις της ελεύθερης αγοράς.

Πώς τα κόμματα της δεξιάς προσαρμόζουν τις απόψεις τους για την οικονομία στα μέτρα των ψηφοφόρων

Αν και τείνουν να συμφωνούν σε θέματα μετανάστευσης, κυριαρχίας και πολιτισμού, τα δεξιά λαϊκιστικά κόμματα αποτελούν μια πολύ διαφορετική ομάδα όσον αφορά την οικονομία. Ορισμένα, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, έχουν μακρά παράδοση αντιεμπορικών και φιλοκοινωνικών θέσεων. Πολλά άλλα, κυρίως στη Δύση, δημιουργήθηκαν ως φιλοεμπορικά κόμματα της παραδοσιακής δεξιάς.

Αυτό που έχουν σχεδόν όλα κοινά – όπως υποδηλώνει η λέξη «λαϊκιστικό» – είναι η τάση να προσαρμόζουν και να επεκτείνουν τα μηνύματά τους ανάλογα με τις ανάγκες, προκειμένου να προσελκύσουν νέους ψηφοφόρους.

Από την Ελληνική Λύση στην Ελλάδα έως το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο της Κύπρου, έχουν κυρίως αριστερές θέσεις σε θέματα οικονομίας, υποστηρίζει η Wall Street Journal.

Η έρευνα Chapel Hill Expert Survey παρακολουθεί τα μηνύματα των πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη εδώ και 25 χρόνια. Η τελευταία έκδοση της έρευνας, που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, διαπίστωσε ότι οι δεξιοί λαϊκιστές έχουν επεκτείνει τα οικονομικά τους μηνύματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε θέματα ρύθμισης, αναδιανομής εισοδήματος και άλλα βασικά οικονομικά ζητήματα, σύμφωνα με τον Τζόναθαν Πολκ, καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας και έναν από τους συντάκτες της έρευνας.

Η ποικιλομορφία των απόψεων αντανακλά εν μέρει την ετερογένεια μεταξύ των λαϊκιστικών κομμάτων. Ορισμένες ομάδες, όπως το ισπανικό VOX, που ιδρύθηκε το 2013, διατηρούν μια σχετικά συνεκτική ατζέντα υπέρ της αγοράς και του μικρού κράτους. Άλλες, από την Ελληνική Λύση στην Ελλάδα έως το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο της Κύπρου, έχουν κυρίως αριστερές θέσεις σε θέματα οικονομίας, υποστηρίζει η Wall Street Journal.

Το ακροδεξιό κόμμα VOX. REUTERS/Susana Vera

Πολλοί τάσσονται υπέρ ενός καλά χρηματοδοτούμενου δημόσιου τομέα, γενναιόδωρων κοινωνικών παροχών και εκτεταμένων εργασιακών δικαιωμάτων, πρόσθεσε ο Πολκ, αλλά πιστεύουν ότι αυτά πρέπει να ωφελούν τους πολίτες και όχι τους μετανάστες — μια θέση που ο Πολκ αποκαλεί «σοσιαλ-σωβινισμό».

Η περίπτωση του AfD και η αντίδρασή του στη διάσωση της Ελλάδας από την κρίση

Το γερμανικό κόμμα AfD είναι σχετικά πρόσφατο μέλος του οικονομικού εκλεκτικισμού. Ιδρύθηκε το 2013 από συντηρητικούς της δημοσιονομικής πολιτικής που αντιτάχθηκαν στη διάσωση της Ελλάδας από την ευρωζώνη, και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα δεξιά, υιοθετώντας έντονες αντι-μεταναστευτικές και αντι-ευρωπαϊκές απόψεις.

Το πρόγραμμα του AfD για το 2025, που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και αυξήσεις επιδομάτων, θα είχε δημιουργήσει ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα 154,6 δισεκατομμυρίων ευρώ καθιστώντας τη τη δεύτερη πιο ακριβή από όλες τις προτάσεις δαπανών των μεγάλων κομμάτων, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Ifo που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο. Μόνο το νεοσύστατο αριστερό κόμμα BSW είχε πιο δαπανηρές υποσχέσεις.

Ο Λάιφ-Έρικ Χολμ, βουλευτής και κορυφαίος εμπειρογνώμονας οικονομικής πολιτικής του AfD στο κοινοβούλιο, δήλωσε ότι η δέσμευση του κόμματος για τις συντάξεις «δεν είναι κάτι που μπορούμε να επιτύχουμε αμέσως… Είναι περισσότερο ένας μακροπρόθεσμος στόχος» που θα εξαρτηθεί από τη δημιουργία μεγάλων αποταμιεύσεων σε άλλους τομείς.

Αυξημένοι οι ψηφοφόροι του AfD. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Ο Χολμ δήλωσε ότι το AfD παρέμεινε υπέρ της ελεύθερης αγοράς, αλλά πρόσθεσε ότι έχει αναπτυχθεί μια ζωντανή συζήτηση σχετικά με την οικονομική πολιτική, τόσο στο κόμμα όσο και μεταξύ των λαϊκιστών στην Ευρώπη. Ειδικά όσον αφορά το εμπόριο, ορισμένα κόμματα επικαλούνται πλέον τους δασμούς του προέδρου Τραμπ ως λόγο για την υιοθέτηση παρόμοιων μέτρων.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη για το κόμμα κυμαίνεται γύρω στο 25%, σε ισοπαλία με το συντηρητικό κόμμα του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

«Προσωπικά, θα ανησυχούσα αν τα δεξιά κόμματα ήθελαν να επιστρέψουν στον πλήρη απομονωτισμό», δήλωσε ο Χολμ. «Αυτό δεν θα ήταν ο σωστός δρόμος».

Παρά τη μείωση της μετανάστευσης για δύο συνεχόμενα χρόνια, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη για το κόμμα κυμαίνεται γύρω στο 25%, σε ισοπαλία με το συντηρητικό κόμμα του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς. Στις περσινές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Γερμανία, το 33% των εργατών δήλωσαν ότι υποστήριζαν το AfD, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, σύμφωνα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Infratest dimap.

Μια ανάλυση των φετινών γερμανικών εκλογών από τον δημοσκόπο έδειξε ότι το AfD έλαβε πάνω από ένα εκατομμύριο ψήφους από άτομα που είχαν ψηφίσει το συντηρητικό κόμμα το 2021, αλλά και 720.000 ψήφους από πρώην υποστηρικτές των κεντροαριστερών Σοσιαλδημοκρατών.

Πώς τα κόμματα της δεξιάς βρίσκουν μεγαλύτερη απήχηση

Η Εθνική Συσπείρωση της Γαλλίας προωθούσε για χρόνια θέσεις υπέρ του μικρού κράτους, της προσφοράς και της δημοσιονομικής συντηρητικότητας, αλλά άρχισε να επεκτείνει τη θέση του ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, αναζητώντας νέο κοινό.

Η αλλαγή επιταχύνθηκε μετά την οικονομική κρίση του 2008, σύμφωνα με τον Ιβάλντι, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα εξαπλώθηκε μεταξύ των Γάλλων ψηφοφόρων, οι οποίοι άρχισαν να απαιτούν ισχυρότερη προστασία από το κράτος. Τώρα η Εθνική Συσπείρωση είναι το πιο δημοφιλές πολιτικό κόμμα της Γαλλίας.

Εκτός από το αίτημα για μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης, το κόμμα έχει προτείνει περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και την κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι κάτω των 30 ετών — αν και πρόσφατα δήλωσε ότι επανεξετάζει ορισμένες από αυτές τις θέσεις.

Η αντίθεση στην μετανάστευση παραμένει η πιο ξεκάθαρη σταθερή κατάσταση σε ολόκληρο το λαϊκιστικό δεξιό φάσμα.

Σε μια μελέτη που χαρτογραφεί τις οικονομικές θέσεις εννέα δεξιών λαϊκιστικών κομμάτων σε οκτώ χώρες, το κεντροαριστερό Ίδρυμα Friedrich Ebert διαπίστωσε ότι η Εθνική Συσπείρωση ήταν το λιγότερο συνεκτικό «λόγω της θέσης του στο κέντρο του οριζόντιου άξονα, πράγμα που σημαίνει ότι το κόμμα υποστηρίζει τόσο αριστερές όσο και δεξιές προτάσεις οικονομικής πολιτικής».

Όπως τονίζει η Wall Street Journal, η αντίθεση στην μετανάστευση παραμένει η πιο ξεκάθαρη σταθερή κατάσταση σε ολόκληρο το λαϊκιστικό δεξιό φάσμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ιβάλντι, είναι η γενική προσέγγιση του κινήματος σε θέματα οικονομίας που έχει διευρύνει την απήχησή του σε ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού την τελευταία δεκαετία.

«Πολλά από αυτά τα κόμματα είναι πλέον υπέρμαχοι της εργατικής τάξης», είπε. «Οι εκκλήσεις για μικρότερο κράτος, περικοπές στις κοινωνικές παροχές και μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων δεν βρίσκουν απήχηση σε αυτούς τους ψηφοφόρους».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak

Μετά το χάλκινο της εθνικής, οι αθλητικές συζητήσεις στρέφονται στο μπάσκετ και στο κορυφαίο πρωτάθλημα NBA και φυσικά πολλοί σκέφτονται τις αστρονομικές αμοιβές των κορυφαίων παικτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ

Με ένα σκίτσο αποφάσισε να αναθερμάνει την κόντρα του με τον διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου δανείστηκε μια ατάκα από το ριάλιτι που τον έκανε αγαπητό

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων
«Είναι επώδυνο...» 28.09.25

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων στα Τέμπη

«Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις μάνες κάθε ημέρα; Δεν θα τα δούμε στη δίκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο
Συνελήφθη 28.09.25

Σοκ στην Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο - Η εξοργιστική «δικαιολογία»

Ο αστυνομικός στην Ξάνθη, φέρεται να έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του τον 40χρονο - Ακολούθως τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της
Culture Live 28.09.25

Πόσο εκτιμάται η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Από τα κοσμήματα έως τα ακίνητά της

Η θρυλική «Μπεμπέ» που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Ήταν και οξυδερκής επιχειρηματίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τατόι: Ηλεκτροπληξία μικρού παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο – Και η μητέρα στο νοσοκομείο
Στο Τατόι 28.09.25

Δεύτερο περιστατικό με ηλεκτροπληξία παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο - Και η μητέρα στο νοσοκομείο

Το νέο περιστατικό με ηλεκτροπληξία έγινε το Σάββατο το μεσημέρι, όταν η μητέρα με το ενάμισι έτους κοριτσάκι της βρίσκονταν σε πάρκο στο Τατόι - «Δεν υπήρχε προειδοποιητική ταμπέλα» λένε οι συγγενείς

Σύνταξη
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Κόντρα 28.09.25

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Κατά τη διάρκεια μουσικού τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε έκπληξη στο πλατό με έμμεσο σχόλιο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στη Θεσσαλονίκη 28.09.25

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η γυναίκα κινούνταν πεζή - Της έγινε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Σύνταξη
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι
Ανασκόπηση 28.09.25

Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη από Μητσοτάκη για Ρούτσι - Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τέμπη: «Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι – 14 ημέρα σε απεργία πείνας
Ελλάδα 28.09.25

«Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι - 14η ημέρα σε απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή και δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κάνοντας απεργία πείνας για 14η συνεχόμενη ημέρα

Σύνταξη
Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, χαρίζοντας μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό. - Δείτε την εκπληκτική κούρσα του.

Σύνταξη
«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;
Βίντεο 28.09.25

«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;

«Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ιωαννίδου

Σύνταξη
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο