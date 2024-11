Χριστούγεννα 2024: Η Μαράϊα Κάρεϊ ανακοινώνει επίσημα ότι θα βγάλει κάποια εκατομμύρια δολάρια επιπλέον – ξανά

Η στιγμή να ξεκινήσουν οι πρόβες (και χορογραφίες) για το «All I Want For Christmas Is You» πλησιάζει και η Μαράϊα Κάρεϊ, αδιαφιλονίκητη βασίλισσα των χριστουγεννιάτικων charts & playlists, φρόντισε να ενημερώσει τους fan της ότι η στιγμή έφτασε.

Η Μάράϊα Κάρεϊ, 55, έκανε ανάρτηση στο Instagram δηλώνοντας «It’s Time» ντυμένη ως γοτθική μητέρα του κωμικού σκότους. Η Μαραϊα Κάρεϊ τίμησε και αυτή το Halloween μεταμφιεσμένη σε απίθανη Μορτίσια Άνταμς της γνωστής μακάβριας δυναστείας.

Ντυμένη με ένα αστραφτερό μαύρο φόρεμα, ένα διαμαντένιο κολιέ Kay Jewelers, σκούρο μακιγιάζ και μια μαύρη περούκα, η Κάρεϊ χόρεψε με έναν άντρα ντυμένο Γκόμεζ Άνταμς, προτού τον απωθήσει από πάνω της, του πετάξει ένα μαχαίρι (αστόχησε) και μετά, φωνή!

View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

Η ντουλάπα ανοίγει, μια ολοκόκκινη φόρμα αποκαλύπτεται, ο Γκόμεζ γίνεται χιονάνθρωπος και η Κάρεϊ βγάζει μια κραυγή ανακοινώνοντας το προφανές.

Τα jingle ξεκινούν, ο γνωστός ήχος της πιο ευπώλητης ποπ εορταστικής επιτυχίας γεμίζει το πλάνο και η Κάρεϊ ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση για το καθιερωμένο ραντεβού της με το κοινό παντα υπό τους ήχους του «All I Want for Christmas Is You». Είναι επίσημο!

Η παράδοση συνεχίζεται

Η Κάρεϊ συνεχίζει την παράδοση που ξεκίνησε πέρσι, όταν την ίδια ημέρα και ώρα, τα μεσάνυχτα της 1ης Νοεμβρίου, αποκαλύφθηκε πίσω από ένα θησαυροφυλάκιο διατηρημένη μέσα σε πάγο, έτοιμη να τον λιώσει για τα κλασικά, εορταστικά νταραβέρια.

View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

Η Κάρεϊ έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο brand γύρω από τη θεματική των Χριστουγέννων από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο της εορταστικό άλμπουμ πριν από 30 χρόνια.

Ανάμεσα σε άλλα η Κάρεϊ έχει κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Merry Christmas II You» (2010), δύο παιδικά βιβλία, και DVD με την ετήσια χριστουγεννιάτικη συναυλία της.

Φέτος, η Carey συνεργάζεται επίσης με τη Virgin Hotels για να δημιουργήσει μπαρ με θέμα το «All I Want for Christmas» και η εποποιία συνεχίζεται με κέρδη αστρονομικά.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Economist, το «All I Want for Christmas Is You» φέρνει περίπου, 2,5 εκατ. δολάρια τον χρόνο στη βασίλισσα των χριστουγεννιάτικων playlist. H New York Post ανέφερε ότι το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 3 εκατ. δολ. To Billboard πιστεύει ακόμη περισσότερα!

Πόσα κερδίζει η Μαράϊα Κάρεϊ από το «All I Want For Christmas Is You»; ΠΟΛΛΑ!

Μόλις πλησιάσει η εορταστική περίοδος, το τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» ακούγεται – σ’ επανάληψη – παντού. Αυτό συμβαίνΕι περίπου κάθε χρόνο, και το 2022 οπότε ο εορταστικός ύμνος της «σκαρφάλωσε» στη λίστα του Billboard και οι ακροάσεις στο Spotify έφτασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια.

Η δημοφιλία του τραγουδιού πρέπει να προκαλεί μόνο χαρά στην Κάρεϊ, που βλέπει τον τραπεζικό της λογαριασμό να αυξάνεται σημαντικά από τον Νοέμβριο, όταν και επανέρχεται ο κλασικός, πλέον, ήχος.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Economist, το «All I Want for Christmas Is You» κερδίζει, περίπου, 2,5 εκατ. δολάρια τον χρόνο, αν και η «New York Post» ανέφερε ότι το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 3 εκατ. δολάρια!

Η Μαράια Κάρεϊ λαμβάνει επίσης χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο από τις υπηρεσίες streaming, όπως το Spotify και το χριστουγεννιάτικο τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή των playlists ήδη από τον Νοέμβριο.

Οι υπολογισμοί του Billboard

Επιπλέον το Billboard, μετά από τους δικούς του υπολογισμούς, εκτίμησε ότι μόνο σε ένα ημερολογιακό έτος και ΜΟΝΟ από τις ακροάσεις ενός τραγουδιού, η Κάρεϊ και η δισκογραφική της Sony Music, κερδίζουν 1,36 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά μοιράζονται μεταξύ της Κάρεϊ και της δισκογραφικής. Σε αυτά να προστεθούν κι άλλες 378.000 από επιμέρους κέρδη.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα κέρδη αφορούν μόνο την αγορά των ΗΠΑ.

Το Billboard υπολόγισε ότι τα παγκόσμια έσοδα από το τραγούδι ανήλθαν σε 4,5 εκατομμύρια δολάρια από την κύρια ηχογράφηση κι άλλα 1,66 εκατομμύρια δολάρια από άλλες εκδόσεις.

Η καλλιτέχνης κέρδισε περισσότερα από 2.380.000 το 2021 – σε δύο μήνες.

Το σύνολο της περιουσίας της Μαράια Κάρεϊ στις αρχές του 2024 εκτιμήθηκε στα 350 εκατομμύρια δολάρια.