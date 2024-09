«Επιστροφή στη δουλειά»: Η πρώτη ανάρτηση της Μαράια Κάρεϊ μετά την απώλεια της μητέρας και της αδελφής της

Η Μαράια Κάρεϊ βίωσε και βιώνει μία από τις δυσκολότερες περιόδους στη ζωή της, καθώς έχασε τη μητέρα και την αδερφή της. Οι δύο γυναίκες πέθαναν την ίδια ημέρα, γεγονός που σκόρπισε θλίψη σε όλη την οικογένεια. Η τραγουδίστρια είχε αποστασιοποιηθεί από τα social media, όμως χθες (08/09) επέστρεψε στο Instagram, κάνοντας την πρώτη ανάρτησή της.

«Επιστροφή στη δουλειά», σημείωσε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε, ενημερώνοντας τους followers της στο IG πως καταβάλλει προσπάθεια να σταθεί στα πόδια της και να μπει ξανά στους κανονικούς ρυθμούς της. «Ήταν μερικές δύσκολες εβδομάδες, αλλά εκτιμώ την αγάπη και την υποστήριξη όλων τόσο πολύ και ανυπομονώ να δω τους θαυμαστές μου στην Κίνα και τη Βραζιλία. Σας αγαπώ», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

View this post on Instagram

Έναν μήνα μετά την τραγική σύμπτωση, η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στις πρόβες και προετοιμάζεται πυρετωδώς για τις επερχόμενες συναυλίες της. H ίδια δεν το βάζει κάτω, προχωρώντας στις προγραμματισμένες συναυλίες της. Η τραγουδίστρια διατηρούσε πολύ καλή σχέση με τη μητέρα της, γεγονός που φαίνεται να μην ισχύει για την αδερφή της, αφού οι δυο τους είχαν βρεθεί στο παρελθόν ενώπιον της δικαιοσύνης.

«Η καρδιά μου είναι ραγισμένη που έχασα τη μητέρα μου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς, σε μια τραγική τροπή των γεγονότων, η αδελφή μου έχασε τη ζωή της την ίδια μέρα. Νιώθω ευλογημένη που μπόρεσα να περάσω την τελευταία εβδομάδα με τη μαμά μου πριν πεθάνει», έγραψε, μεταξύ άλλων, η Μαράια Κάρεϊ.

Mariah Carey reflects on a ‘couple of rough weeks’ after her mother and sister’s deaths https://t.co/y2jkKaCshe pic.twitter.com/BEv4QSJXZJ

— Page Six (@PageSix) September 8, 2024