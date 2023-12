Μαράια Κάρεϊ: Τα παιδιά της βαρέθηκαν το «All I Want for Christmas is You»

Το «All I Want for Christmas is You» είναι ίσως το πιο επιτυχημένο τραγούδι για τα Χριστούγεννα, με τη Μαράια Κάρεϊ να έχει καρπωθεί άτυπα, τον τίτλο της «βασίλισσας των Χριστουγέννων». Ωστόσο, πολύς κόσμος έχει κουραστεί να ακούει το τραγούδι κάθε χρόνο, τόσο συχνά και η ποπ σταρ το ξέρει, αλλά δεν πτοείται. Η τραγουδίστρια τρόλαρε τον εαυτό της σε ένα βίντεο με τα παιδιά της.

Το ξεκαρδιστικό βίντεο δείχνει τα παιδιά της Μαράια Κάρεϊ να την παρακαλούν να μην τραγουδήσει ξανά το «All I Want for Christmas is You», ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια των Χριστουγέννων.

Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» ποζάρει μπροστά από ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τα τρία παιδιά της. Τα παιδιά της λένε ενοχλημένα «μαμά φτάνει, το ίδιο κάνουμε κάθε χρόνο» και εκείνη να προσπαθεί να τους πείσει για το αντίθετο.

Η Μαράια Κάρεϊ δεν πτοείται και αρχίζει να τραγουδά με τα παιδιά να εξαφανίζονται σε χρόνο ρεκόρ από το πλάνο. Η ίδια έγραψε: «Έπρεπε να το κάνω! Καλή παραμονή Χριστουγέννων», ενώ οι ευχές στα σχόλια έπεσαν βροχή.

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο: