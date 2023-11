Μαράια Κάρεϊ: Το αστρονομικό ποσό που κερδίζει από το τραγούδι «All I Want For Christmas Is You»

Έχουν περάσει 29 χρόνια από τότε που η κυκλοφόρησε το εμβληματικό εορταστικό της single, «All I Want for Christmas Is You» το 1994. Και κάθε χρόνο ανεβαίνει γρήγορα στο Billboard Hot 100. Σύμφωνα με το Recording Industry Association of America, η Μαράϊα Κάρεϊ είναι στην κορυφή της λίστας των γυναικών καλλιτεχνών όσον αφορά τις πωλήσεις των άλμπουμ, με τα δικά της να έχουν ξεπεράσει τα 72 εκ. άλμπουμ. Η ίδια έχει δηλώσει πως χρειάστηκε 15′ για να γράψει το τραγούδι που όλοι σιγομουρμουρίζουμε την περίοδο των γιορτών επί 3 σχεδόν δεκαετίες.

Τα απίστευτα κέρδη

Σύμφωνα με εκτίμηση του The Economist, μέχρι το 2017 το τραγούδι είχε αποφέρει πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια μέσω δικαιωμάτων από τη στιγμή της κυκλοφορίας του, ενώ πέρσι η Carey κέρδισε 1,55 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια δικαιώματα ηχογράφησης από κάθε φορά που παίζεται ή πωλείται η κύρια ηχογράφηση του τραγουδιού, συν έως και 830.000 δολάρια σε δικαιώματα δημοσίευσης για τη χρήση της μουσικής.