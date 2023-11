Μαράια Κάρεϊ: Σε νέες δικαστικές «χριστουγεννιάτικες» περιπέτειες

Είναι η βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η Μαράια Κάρεϊ έχει συνδεθεί με την κορυφαία γιορτή στην καρδιά του χειμώνα.

Το τραγούδι που ερμηνεύει, «All I Want For Christmas Is You», από το 1994 που κυκλοφόρησε, αποτελεί το σάουντρακ της εποχής.

Όπως αντιλαμβανόμαστε, τα κέρδη είναι δυσθεώρητα και εύλογα έχει γίνει αντικείμενο διαμάχης ανάμεσα στη Μαράια Κάρεϊ και τους άλλους δύο συνδημιουργούς, Άντι Στόουν και Τρόι Πάουερς.

Μετά από 29 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία, είναι μια επιτυχία διαχρονική πλέον που κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη εποχή ζεσταίνει τις καρδιές του κοινού.

Στο streaming οφείλει τη δεύτερη εκτόξευση της πορείας του το χριστουγεννιάτικο κομμάτι

Νέες δικαστικές περιπέτειες

Εύλογα οι άλλοι δύο δημιουργοί διεκδικούν μερίδιο απ’ αυτήν την τεράστια κερδοφορία. Φέτος, κινήθηκαν και πάλι νομικά εναντίον της Μαράια Κάρεϊ που έχει λάβει ομολογουμένως όλη τη δόξα, αλλά και τόσα πολλά χρήματα.

Και πέρυσι το εν λόγω ντουέτο δημιουργών είχαν προχωρήσει σε ανάλογη νομική ενέργεια για τα πνευματικά δικαιώματα του έργου, η οποία όμως δεν ευοδώθηκε, τουλάχιστον όπως ανέμεναν οι Στόουν και Πάουερς.

Με τη νέα προσφυγή στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το «The Blast», ούτε λίγο ούτε πολύ οι Άντι Στόουν και Τρόι Πάουερς ζητούν 20 εκατομμύρια δολάρια από τη Μαράια Κάρεϊ.

Αναβίωση της επιτυχίας λόγω streaming

Πέρα από το ότι αποτελεί μια διαχρονική ερμηνευτική επιτυχία της διάσημης σταρ που εκτόξευσε και την καριέρα της, την εποχή που βγήκε στον τότε ραδιοφωνικό αέρα, τη δεκαετία του ’90, ξαναζεί τα τελευταία χρόνια μια τεράστια νέα πορεία και καριέρα.

Η αιτία της αναβίωσης της επιτυχίας βρίσκεται στα καινούρια κανάλια διανομής της μουσικής και εν προκειμένω στο streaming.

Αυτό έχει εξασφαλίσει και τη μακροβιότητα του συγκεκριμένου χριστουγεννιάτικου τραγουδιού το οποίο και περιέχονταν στο άλμπουμ «Merry Christmas» το 1994 οπότε και κυκλοφόρησε.

Ο… πόλεμος των Χριστουγέννων

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, το κομμάτι βρίσκεται στα τοπ πέντε κορυφαία χριστουγεννιάτικα τραγούδια στη Βρετανία, ενώ τελικά κατόρθωσε να περάσει στην πρώτη θέση τον Δεκέμβριο του 2020.

Μια αντίστοιχη τέτοια τάση σημειώνεται και στη μουσική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχει επιστρέψει στο Top 10 του Billboard Hot 100, κάθε χρόνο από το 2017 κι έπειτα.

Οι Άντι Στόουν και Τρόι Πάουερς ζητούν 20 εκατ. δολάρια από τη Μαράια Κάρεϊ

Είναι φυσικό, λοιπόν, και διόλου δεν προκαλεί έκπληξη η εκάστοτε νομική δίωξη, καθώς τα κέρδη, πίσω από την υπόθεση, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα κάθε φορά.

Η διεκδίκησή τους αφορά τόσο τους στίχους όσο και τη μελωδία που υποστηρίζουν ότι αποτελούν την πρωτότυπη πηγή για μια παρόμοια εκδοχή που έχει φτιάξει και εκμεταλλεύεται οικονομικά η πλευρά της Μαράια Κάρεϊ.

Το ζευγάρι των δημιουργών υπολογίζουν τα διαφυγόντα κέρδη τους σε είκοσι εκατομμύρια δολάρια τα οποία και διεκδικούν εκ νέου νομικά.