«It’s Time»: Το χιουμοριστικό βίντεο για τα Χριστούγεννα της «παγωμένης» Μαράια Κάρεϊ

Μπορεί ο καιρός να μην θυμίζει τίποτα σε χειμώνα, όμως η Μαράια Κάρεϊ είναι έτοιμη για τα φετινά Χριστούγεννα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, μόλις το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυχτα και μπήκε ο καινούργιος μήνας, κήρυξε και επίσημα τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media ενόψει των Χριστουγέννων, η Μαράια Κάρεϊ φαίνεται να είναι μέσα σε ένα παγωμένο θησαυροφυλάκιο, εγκλωβισμένη μέσα σε μια τεράστια παγοκολώνα. Η ώρα και η ημερομηνία πάνω από την πόρτα δείχνει μεσάνυχτα 1ης Νοεμβρίου και ανοίγει.

H Μαράια Κάρεϊ «ξεπάγωσε» και έδωσε το σύνθημα για τα Χριστούγεννα.

Η κάμερα πλησιάζει την «παγωμένη» Μαράια Κάρεϊ, όπου προσπαθούν να σπάσουν τον πάγο διάφοροι άνθρωποι ντυμένοι με τρομακτικές στολές ελέω Halloween.

Τότε, η τραγουδίστρια – γνωστή για τις φωνητικές της ικανότητες και για τους πολύ ψιλούς τόνους που πετυχαίνει – αρχίζει να τραγουδάει «It’s Time» και ο πάγος θρυμματίζεται, με τους ανθρώπους να μετατρέπονται σε ξωτικά του Άη Βασίλη και το All I Want for Christmas is You να ακούγεται.

Δείτε το βίντεο:

Η ίδια, στα προηγούμενα post που είχε μοιραστεί για το Halloween, έγραφε «not yet», δηλαδή «δεν είναι ακόμα η ώρα». Ωστόσο, την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη «βασίλισσα των Χριστουγέννων», ξεκινά η πιο όμορφη εποχή του χρόνου.

Ακόμη, ανακοίνωσε ότι ξεκινά το «Merry Christmas One And All!» τουρ της σε διάφορες αμερικανικές πόλεις, από τις 15 Νοεμβρίου έως και τις 17 Δεκεμβρίου.

To «All i want for Christmas is you» έχει κατακτήσει τη Νο1 θέση στη λίστα των καλύτερων τραγουδιών όλων των εποχών του Billboard Holiday 100 Songs.