Μαράια Κάρεϊ: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει πια δίπλωμα οδήγησης

Η Μαράια Κάρεϊ αποκάλυψε πώς έχει να καθίσει στη θέση του οδηγού εδώ και πολλά χρόνια. Η 54χρονη σταρ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Τζένιφερ Χάντσον και ξεκαθάρισε τον λόγο που έχει σοφέρ τα τελευταία επτά χρόνια, καθώς δεν πρόκειται για συμπεριφορά ντίβας.

«Δεν έχω δίπλωμα, γιατί το άφησα να λήξει», εξήγησε στην Τζένιφερ Χάντσον. «Είχα άδεια οδήγησης. Αλλά μετά έφυγα από εκεί που ζούσα. Ζούσα στην πόλη και δεν θέλεις πραγματικά να οδηγείς στο Μανχάταν. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω», επεσήμανε.

Όπως πρόσθεσε: «Και μετά, όταν ήθελα να βγω μου είπαν ότι το δίπλωμά μου έχει λήξει. Έληξε πριν από επτά χρόνια. Οπότε θα πρέπει να δώσω ξανά εξετάσεις», είπε και το παράπονό της προκαλώντας τα γέλια του κοινού.

Η παρουσιάστρια συμπλήρωσε: «Δεν νομίζω ότι θα περνούσα αν έδινα ξανά τις εξετάσεις». Η Μαράια Κάρεϊ συμφώνησε αμέσως: «Αυτό λέω κι εγώ!».

Αν και η σταρ δήλωσε ότι θα δουλέψει για να πάρει ξανά το δίπλωμά της, στο μεταξύ, προτιμά να οδηγούν άλλοι για εκείνη. «Αν υπήρχε ένας δρόμος που είναι ασφαλής για να οδηγήσω, θα το έκανα», είπε. «Αλλά το θέμα είναι ότι είναι καλύτερα για μένα να πηγαίνω με κάποιον στο αυτοκίνητο και να μην οδηγώ. Αλλά μπορώ να οδηγήσω».

Fun fact: @mariahcarey doesn’t have her license because a Queen never needs to drive! pic.twitter.com/eNu1sPEZgu

— The Jennifer Hudson Show (@JHudShow) November 15, 2023