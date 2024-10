Deliver Me From Nowhere: Η ταινία που ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ θα υποδυθεί τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ μέλλεται να υποδυθεί τον τιτάνα της μουσικής σκηνής, Μπρους Σπρίνγκστιν, στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Deliver Me From Nowhere».

Η πρώτη, κλεφτή ματιά του σταρ της σειράς «The Bear» στην εν λόγω ταινία βγήκε στο φως της δημοσιότητας καθώς η παραγωγή της ταινίας για το μουσικό θρύλο έχει ξεκινήσει.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Σκοτ Κούπερ («Crazy Heart», «Hostiles»), το «Deliver Me From Nowhere» διασκευάζει το ομώνυμο βιβλίο του Γουάρεν Ζέινς για τη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» του Σπρίνγκστιν το 1982.

