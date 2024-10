Με… συνταγή Μπράγκα κόντρα στην Μάλμε ο Ολυμπιακός.

Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στη Σουηδία την Μάλμε για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με την ίδια 11άδα με την οποία είχε ξεκινήσει το ματς με την Μπράγκα.

Ένα παιχνίδι στο οποίο οι Ερυθρόλευκοι ήταν εξαιρετικοί και πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση επικράτησαν με 3-0.

Η 11άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Μάλμε απαρτίζεται από τους Τζολάκη, Κοστίνια, Ρέτσο, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτη, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μάλμε! / Our line-up for today’s match against Malmö! 🔴⚪️#Olympiacos #MFFOLY #UEL pic.twitter.com/F2nTU2w9Lj

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 24, 2024