Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες της πτήσης BA919 της British Airways, όταν το αεροπλάνο τους χτυπήθηκε από κεραυνό.

Η πτήση αναχώρησε από τη Στουτγάρδη λίγο μετά τις 13:00 τοπική ώρα και επρόκειτο να προσγειωθεί στο Χίθροου του Λονδίνου στις 13:40. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τους πιλότους να εκτρέψουν την πτήση προς το Γκάτγουικ. Οι επιβάτες έφτασαν εκεί γύρω στις 14:00 πριν οδηγηθούν στο Χίθροου.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στο Sky News ότι η πτήση αντιμετώπισε «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το βίντεο όμως που δημοσιεύει η Daily Μail από το χτύπημα του κεραυνού στο αεροπλάνο συγκλονίζει.

British Airways plane in URGENT diversion after being struck by LIGHTNING pic.twitter.com/3dCQapqq25

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 8, 2024