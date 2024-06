Ασταμάτητος ο Ελ Κααμπί: Σκόραρε χατ τρικ με το Μαρόκο (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει αναπτύξει… ερωτική σχέση με τα δίχτυα τη φετινή σεζόν και συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα, καθώς ο επιθετικός του Ολυμπιακού πέτυχε χατ τρικ με την φανέλα του Μαρόκου.

Στο παιχνίδι με τη Λ.Δ. του Κονγκό, ο φορ του Ολυμπιακού βρήκε δίχτυα με υπέροχο τελείωμα από ασίστ του Χακίμι για το 3-0 στο 20′ και έδειξε πως παραμένει on fire.

Θυμίζουμε πως ο Ελ Κααμπί πέτυχε 33 γκολ σε 50 εμφανίσεις φέτος με τους Πειραιώτες ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ στο Conference League, οδηγώντας την ομάδα του στον μεγαλύτερο θρίαμβο της ιστορίας της.

Ο Μαροκινός σέντερ φορ των «ερυθρόλευκων» πέτυχε δύο ακόμα γκολ για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του στο αποψινό παιχνίδι, κάνοντας το 4-0 στο 39′ και στο 53′ το 5-0.

Οι επιδόσεις του Ελ Κααμπί τρέλαναν τους συμπατριώτες του και το χατ τρικ στην εύκολη νίκη επί του Κονγκό με 6-0 ήταν πρώτο θέμα στις ιστοσελίδες της αφρικανικής χώρας.

AYOUB EL KAABI WITH A GREAT FINISH FOR THE THIRD!!!

ACHRAF HAKIMI WITH A GREAT ASSIST!!!

📽️ @PushGoals pic.twitter.com/kFKlSfZXFB

— Football Report (@FootballReprt) June 11, 2024