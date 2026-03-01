newspaper
Εκτέλεση στην Καισαριανή: Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών
Ελλάδα 01 Μαρτίου 2026, 06:00

Εκτέλεση στην Καισαριανή: Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών

Μια ξενάγηση στο «χρηματιστήριο» της ιστορίας και της τέχνης, με αφορμή τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή

Μιχάλης Γελασάκης
Η δημοπρασία δεν είναι μια τυπική πώληση. Ως λογική είναι μακριά από τη δικαιοσύνη και πολλές φορές την ηθική. Κερδίζει εκείνος που προσφέρει τα περισσότερα χρήματα. Η κλασική δημοπρασία είναι η λεγόμενη αγγλική.

Σημαντικό ρόλο παίζει η εμπορική, συναισθηματική και συλλεκτική αξία του αντικειμένου

Υπάρχουν όμως και άλλα είδη, όπως η πολυμεταβλητή, η καθαρής παρούσας αξίας, η συγκριτική, η δυναμική, η αμερικανική και η ολλανδική, που ξεκινάει από μία υπερβολική τιμή και πέφτει μέχρι να βρεθεί ο πρώτος αγοραστής.

Με αφορμή τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση περί δημοπρασιών. Ποιοι πουλάνε; Πού βρίσκουν αυτά που πουλάνε; Τι πουλάνε και πόσο; Σε ποιους απευθύνονται; Με τι κανόνες;

Τι επηρεάζει τις τιμές

Μιλήσαμε με ανθρώπους της αγοράς των δημοπρασιών για να δούμε αν είναι μόνο οι προφανείς παράγοντες ή και άλλοι που καθορίζουν τις τιμές σε μια δημοπρασία. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι, παρότι το κάθε αντικείμενο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή είναι:

Η σπανιότητα του αντικειμένου, η ιστορικότητά του, ο δημιουργός (κυρίως στα έργα τέχνης), ο προκάτοχος, η κατάσταση, ο ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερομένων, ακόμα και η αξιοπιστία του οίκου που κάνει τη δημοπρασία.

Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η εμπορική, συναισθηματική και συλλεκτική αξία του αντικειμένου και φυσικά η δημοσιότητα που λειτουργεί ως ελατήριο στην τελική τιμή. Είναι χαρακτηριστικό το πρόσφατο παράδειγμα με τις φωτογραφίες που είχε ο βέλγος συλλέκτης. Η τιμή εκκίνησής τους ήταν 8 ευρώ και μέσα σε λίγες ώρες, αφού το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις, οι φωτογραφίες έφτασαν τα 2.000 ευρώ.

Ανάλογα με τους ενδιαφερόμενους οι παράγοντες αυτοί μπορεί να αλλάζουν αξιολογική σειρά. Οπως αναφέρουν οι ειδικοί, υπάρχουν συλλέκτες που θέλουν να έχουν κάτι πασίγνωστο και να το ξέρουν όλοι οι άλλοι ότι το έχουν, ενώ άλλοι επιθυμούν να μη γνωρίζει κανείς ότι έχουν κάτι σπάνιο.

Μία στις δύο διαδικτυακά

Εδώ και εκατοντάδες χρόνια δημοπρασίες γίνονται με τη φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων. Η πανδημία όμως ήταν ένα ορόσημο. Το 2019 οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες κάλυπταν το 9% του συνόλου, ενώ το 2024 το ποσοστό είχε φτάσει στο 40%. Εμπειροι δημοπράτες εκτιμούν ότι το ποσοστό σήμερα είναι στο 50%, αλλά οι δημοπρασίες με φυσική παρουσία δεν θα πάψουν. Ενας λόγος είναι ότι πολλά αντικείμενα οι συλλέκτες θέλουν να τα βλέπουν από κοντά εκείνη την ώρα πριν προχωρήσουν στην προσφορά τους.

Πέρα από την αναλογική διαδικασία, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ψηφιακών πλατφορμών. Η πρώτη είναι οι πλατφόρμες που ανήκουν σε παραδοσιακούς οίκους δημοπρασιών και πραγματοποιούν τις διαδικασίες με αναλυτική τεκμηρίωση και συγκεκριμένους όρους. Αυτές κρατάνε συνήθως μεγάλη προμήθεια που κυμαίνεται από 15% έως και 30% της τελικής τιμής πώλησης και έχουν αυστηρούς κανόνες και «πελατολόγιο». Η άλλη κατηγορία περιλαμβάνει πιο γενικές πλατφόρμες.

Στον ψηφιακό κόσμο μπορεί να βρει κανείς εξειδικευμένες πύλες δημοπρασιών για αντίκες, χειρόγραφα, γραμματόσημα, νομίσματα, έργα τέχνης, Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χάρτες, ρολόγια ή γενικές που δημοπρατούν από κρασιά μέχρι κινηματογραφικές αφίσες. Αυτές οι πλατφόρμες μπορεί να έχουν μικρή έως και μηδενική προμήθεια για τον ιδιοκτήτη, αλλά είναι λιγότερο αξιόπιστες.

Πρόσφατα ο τετράκις ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας δημοπράτησε μέσω τηλεοπτικού προγράμματος τη δάδα που μετέφερε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Η δάδα πουλήθηκε 10.200 ευρώ και τα έσοδα δόθηκαν στα Παιδικά Χωριά SOS.

Παρότι ο σκοπός ήταν φιλανθρωπικός, η κίνηση προκάλεσε ακόμα και την αντίδραση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. «Η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό» ανέφερε η ΕΟΕ σε επιστολή της.

Ο όρκος του Κολοκοτρώνη

Εκτός από αυτά που μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να υπάρχουν σε μια δημοπρασία, όπως έργα τέχνης, σπάνια βιβλία, φωτογραφίες, γκραβούρες, χειρόγραφα και προσωπικά αντικείμενα, σε δημοπρατικά sites μπορεί να βρει κανείς τα πάντα! Από ρολόγια και μπουκάλια ουίσκι, μέχρι κάρτες πόκεμον και αθλητικά παπούτσια.

Μία τσίχλα της Britney Spears πριν από λίγα χρόνια πουλήθηκε 14.000 δολάρια, ενώ το 2019 ένα παλιό λάπτοπ μολυσμένο με 6 από τους πιο επικίνδυνους ιούς στη διαδικτυακή ιστορία ξεπέρασε το 1,3 εκατ. δολάρια.

Στην ελληνική πραγματικότητα, πρόσφατα ο χειρόγραφος όρκος του Κολοκοτρώνη με την υπογραφή του είχε τιμή εκκίνησης 12.000 και τελικά πουλήθηκε σχεδόν 100.000 ευρώ, ενώ ο «Μάης» του Γιάννη Τσαρούχη είχε τιμή εκκίνησης τα 200.000 ευρώ και πουλήθηκε τον περασμένο Μάιο – στην τιμή ρεκόρ για τον καλλιτέχνη – στα 475.000 ευρώ.

«Βγήκε στο σφυρί»: Μια φράση με ιστορία αιώνων

Για την ιστορία, στη νομική γλώσσα εκείνος που τελικά αγοράζει το αντικείμενο της δημοπρασίας λέγεται υπερθεματιστής, ενώ η φράση «βγήκε στο σφυρί» μας έρχεται από τον 17ο αιώνα, όταν διαδόθηκε το χτύπημα του ξύλινου σφυριού κατά τη λήξη των δημοπρασιών για να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις.

Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος
Ελλάδα 28.02.26

Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση στην Αττική τουλάχιστον από τις αρχές του 2025

Σύνταξη
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ελλάδα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Ελ. Βενιζέλος»: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Ανησυχία 28.02.26

Ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι είχαν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το «Ελ. Βενιζέλος» - Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»
Κόσμος 01.03.26

Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»

Οι πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Τεχεράνης, ορκίζονται εκδίκηση και την πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»
Κόσμος 01.03.26

Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»

Σε τηλεφωνικό του σχόλιο αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ξέρει ακριβώς τον κατάλληλο υποψήφιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική
Opinion 01.03.26

Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική

Οι πολιτικές μεταβολές έχουν σχεδόν πάψει να προκαλούν ανησυχίες και η παραδοσιακά μετριοπαθής μεσαία τάξη τις ανέχεται και, σε πολλές περιπτώσεις, τις αγκαλιάζει

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»
Κόσμος 01.03.26

Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»

Μια στιχομυθία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετέφερε την πολεμική ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Σύνταξη
Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να τις ωθήσουν σε αντεπιθέσεις και έτσι ο πόλεμος να κλιμακωθεί.

Σύνταξη
Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Κόσμος 01.03.26

Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις

Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε

Σύνταξη
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Είστε γείτονές μας 01.03.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όχι μόνο καταδίκασε την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά καθησύχασε τους Ιρανούς πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» πως θα είναι ασφαλείς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν

Οι ψηφοφορίες θα αποτελέσουν την τελευταία δοκιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Δημοκρατικών για να εμποδίσουν τον Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις χωρίς άδεια από το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
Κόσμος 01.03.26

Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν

Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε να σταματήσει η "επικίνδυνη κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν

Η ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας, συγκάλεσε για την Κυριακή το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών. Οι Βρυξέλλες καταγγέλλουν το Ιράν για τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί
Κόσμος 01.03.26

ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί

«Ήταν πολύ σαφές πως σκοπός τους ήταν να διατηρήσουν την ικανότητά τους να κάνουν εμπλουτισμό ουρανίου έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να κατασκευάσουν πυρηνική βόμβα».

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»
Κόσμος 28.02.26 Upd: 00:15

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε στην πλατφόρμα Truth Social, τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χωρίς όμως να εισφέρει περισσότερα στοιχεία ή αποδείξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
