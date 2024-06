Τη μέρα που Ντέιβιντ Καραντάιν βρέθηκε να κρέμεται από ένα καλώδιο σε δωμάτιο ξενοδοχείου της Μπανγκόκ

Στις 3 Ιουνίου του 2009 o Ντέιβιντ Καραντάιν βρέθηκε νεκρός, κρεμασμένος από ένα κορδόνι κουρτίνας στην στενή ντουλάπα ενός δωματίου ξενοδοχείου στην Μπανγκόκ. Ένα χρόνο μετά, η πρώην σύζυγός του υποστήριζε ότι ο 72χρονος, τότε, ηθοποιός του «Kung Fu» δολοφονήθηκε.

Οι αρχές αποφάνθηκαν ότι ο Καραντάιν πνίγηκε, κατά λάθος, σε μια μοναχική σεξουαλική πρακτική γνωστή ως αυτοερωτική ασφυξία, αλλά η τέταρτη σύζυγός του, η ηθοποιός Μαρίνα Άντερσον, ισχυρίζεται σε ένα βιβλίο, του 2010, ότι ο ηθοποιός «δεν πέταξε ποτέ μόνος του» και ότι η αυτοψία και άλλες λεπτομέρειες του θανάτου του «απλά δεν ταιριάζουν».

«Στον Ντέιβιντ άρεσε η συμμετοχή»

Η Άντερσον, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Καραντάιν από το 1998 έως το 2001, παραδέχεται ότι η άγρια σεξουαλική ζωή του συζύγου της – μια προτίμηση στα δεσμά και στον πνιγμό μέχρι το σημείο του οργασμού – δεν αποτέλεσε έκπληξη, καταστρέφοντας τελικά το γάμο τους και οδηγώντας στο θάνατό του.

«Πιστεύω ότι δολοφονήθηκε», δήλωσε στο ABCNews.com σε συνέντευξή της, τότε. «Αυτό είναι το μόνο που υπάρχει».

«Για τον Ντέιβιντ, να το κάνει κατά λάθος, δηλαδή, στον εαυτό του, δεν υπάρχει περίπτωση», δήλωσε η Άντερσον. «Ποτέ δεν πετούσε μόνος του όταν ήμασταν μαζί. Αυτό δεν ταίριαζε στο σενάριο. Στον Ντέιβιντ άρεσε η συμμετοχή».

«Λοιπόν, δεν μπορείς να έχεις σημάδια γύρω από το λαιμό σου κάνοντας απλώς μια αυτοερωτική ή σεξουαλική ασφυξία»

«Με φρίκαρε τελείως»

Η Άντερσον το γνώριζε αυτό από πρώτο χέρι, αφού πειραματιζόταν με τα σεξουαλικά γούστα του Καραντάιν κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

«Ποτέ δεν έφτασα στο σημείο της ασφυξίας», είπε. «Με φρίκαρε τελείως. Μου άρεσε να έχω οξυγόνο στον εγκέφαλό μου».

Στα απομνημονεύματά της, «David Carradine: The Eye of My Tornado», το οποίο κυκλοφόρησε το 210, η Άντερσον δήλωσε ότι αναγκάστηκε να ερευνήσει τις μυστηριώδεις συνθήκες του θανάτου του Καραντάιν, λαμβάνοντας αποτελέσματα αυτοψίας και φωτογραφίες από τη σκηνή του θανάτου και παίρνοντας συνεντεύξεις από ιατροδικαστές στην Μπανγκόκ, καθώς και από τους Αμερικανούς ιατροδικαστές Dr. Michael Baden και Dr. Steven Pitt.

«Ήμουν θυμωμένη», έγραψε η Άντερσον, 58 ετών το 2010. «Υπήρχαν ορισμένα πράγματα τότε που σκέφτηκα. Λοιπόν, δεν μπορείς να έχεις σημάδια γύρω από το λαιμό σου κάνοντας απλώς μια αυτοερωτική ή σεξουαλική ασφυξία. Θέλω να πω, αυτό ξεπερνούσε τα όρια. Υπήρχε κάτι πολύ περίεργο που συνέβη».

«Πιστεύω ότι ήταν στόχος, είτε ανέβηκαν στο δωμάτιό του απρόσκλητοι είτε βαρέθηκε και πήγε στην πόλη και έφερε κάποιον»

«Κάτι πήγε απίστευτα στραβά»

«Ίσως κάποιος να ήθελε να το κάνει αυτό για χρήματα. Ο Ντέιβιντ κουβαλούσε πάντα πολλά μετρητά και φορούσε πάντα ακριβά ρολόγια» λέει και συνεχίζει. «Με δεδομένο το τι γούσταρε ο Ντέιβιντ, η Ταϊλάνδη, η Μπανγκόκ είναι ο παράδεισος του σεξ, και νομίζω ότι αφέθηκε και κάτι πήγε απίστευτα στραβά».

Ο Καραντάιν βρέθηκε νεκρός στις 3 Ιουνίου 2009 στο ξενοδοχείο Swissotel Nai Lert Park, όπου διέμενε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Stretch». Στην αρχή έγινε λόγος για αυτοκτονία.

Η οικογένεια και οι φίλοι διέψευσαν τα ευρήματα και η Άντερσον συμφώνησε. «Ο Ντέιβιντ ήταν πάντα ευτυχισμένος όταν δούλευε», είπε. Αργότερα, μετά τη διενέργεια δύο νεκροψιών, οι αρχές της Ταϊλάνδης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του Καραντάιν είχε προκληθεί από «τυχαία ασφυξία».

«Όρεξη για παρεκκλίνουσα σεξουαλική ζωή»

«Πιστεύω ότι ήταν στόχος, είτε ανέβηκαν στο δωμάτιό του απρόσκλητοι είτε βαρέθηκε και πήγε στην πόλη και έφερε κάποιον», δήλωσε η Άντερσον. «Δεν πιστεύω ότι ήταν μόνος του».

Εκείνη την εποχή, ο δικηγόρος της οικογένειας Καραντάιν, ο Μαρκ Γεράγκος, απέδωσε τον θάνατο σε μια μυστηριώδη αίρεση μυστικών δολοφόνων του kung fu.

Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο, η πέμπτη σύζυγος και χήρα του Καραντάιν, η Άνι Μπίρμαν, κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας παραγωγής που διαχειριζόταν την ταινία, ισχυριζόμενη ότι παραβίασε το συμβόλαιο και ότι πέθανε από παράνομη αιτία.

Η Άντερσον δήλωσε ότι άρχισε να γράφει το βιβλίο πολύ πριν το διαζύγιο του ζευγαριού το 2001, ελπίζοντας να δώσει μια εικόνα για τον άνδρα που, όπως είπε, είχε «μεθυστική ενέργεια» και μια ζωή αποστάτη γεμάτη ναρκωτικά, αλκοόλ και όρεξη για παρεκκλίνουσα σεξουαλική ζωή.

Έκανε αυτόματα τα πράγματα διπλάσια ενδιαφέροντα

«Δεν νομίζω ότι ήθελε ποτέ να βλάψει σκόπιμα κάποιον», δήλωσε η Άντερσον. «Αλλά όταν πέθανε κάτω από τις συνθήκες που πέθανε, παρέδωσε τη σκυτάλη σε μένα για να διορθώσω τη σκέψη των ανθρώπων και να εξηγήσω το γιατί.

»Δεν ήθελα η τελευταία ανάμνηση με το κοινό να είναι ακριβώς αυτό. Πρέπει τώρα να υπάρξει κατανόηση για εκείνον ως ανθρώπινο ον, όχι ως μια φαντασίωση των πρωτοσέλιδων, με ελαττώματα και τους δικούς του δαίμονες, και για να καταλάβει ο κόσμος γιατί ήταν έτσι».

Ο Ντέιβιντ Καραντάιν, που εκτός από ηθοποιός ήταν καιμουσικός και τον θυμόμαστε επίσης για τον ρόλο του ως ατσάλινο δολοφόνο στις ταινίες Kill Bill του Κουέντιν Ταραντίνο- «ήταν μια πονηρή, διαβολική και μερικές φορές εντελώς φρικιαστική κινηματογραφική παρουσία που, όταν εμφανιζόταν στην οθόνη, έκανε αυτόματα τα πράγματα διπλάσια ενδιαφέροντα» καταλήγει η Άντερσον.