Ζάκυνθος: 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με πιστόλι
Ελλάδα 20 Ιανουαρίου 2026 | 17:30

Ζάκυνθος: 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με πιστόλι

Το όπλο αντιλήφθηκαν κάποιοι συμμαθητές του οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τον διευθυντή του σχολείου.

Σύνταξη
Spotlight

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου προσήχθη ένας 14χρονος μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου Ζακύνθου, ο οποίος είχε μέσα στη σχολική του τσάντα, εκτός από τα βιβλία του, και ένα πιστόλι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όπλο αντιλήφθηκαν κάποιοι συμμαθητές του οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τον διευθυντή του σχολείου.

Εκείνος, με τη σειρά του, ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ζακύνθου, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο ανήλικος μαθητής αφέθηκε λίγο αργότερα ελεύθερος και συνελήφθη ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και του νόμου περί όπλων.

Economy
Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί
Ελλάδα 20.01.26

Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εκτιμούν ότι βρίσκεται ενός συνόρων και προσπαθούν να εξακριβώσουν το τελευταίο δρομολόγιό της για να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Σύνταξη
Αναχρονισμού συνέχεια από το περιβάλλον Καρυστιανού: Ο δικηγόρος της θέλει μοναρχία και μοιχεία να τεθούν σε… διαβούλευση
Δηλώσεις Σούρλα 20.01.26

Αναχρονισμού συνέχεια από το περιβάλλον Καρυστιανού: Ο δικηγόρος της θέλει μοναρχία και μοιχεία να τεθούν σε… διαβούλευση

Επικίνδυνες δηλώσεις ενός εκ των δικηγόρων της Μαρίας Καρυστιανού ο οποίος υπερασπιζόμενος τις θέσεις της για τα «δικαιώματα του αγέννητου παιδιού»., εμφανίστηκε θετικός και σε δημοψήφισμα για τη μοναρχία και τη μοιχεία

Σύνταξη
Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη
Σε «Red Code» 5 περιφέρειες 20.01.26

Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη

Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου

Σύνταξη
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο
Στο Α' Νεκροταφείο 20.01.26

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος διακεκριμένων επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του Νίκου Στασινόπουλου

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Απάτη 20.01.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα

Σύνταξη
«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
Ελλάδα 20.01.26

«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις

Να μαζέψει προσπαθεί -ανεπιτυχώς- τις αδιανόητες δηλώσεις για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για διαστρέβλωση και σχέδιο αποδόμησής της. Εκθεση ιδεών αλιεύοντας νέα επιχειρήματα ακροδεξιάς προέλευσης.

Σύνταξη
Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί
Ελλάδα 20.01.26

Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εκτιμούν ότι βρίσκεται ενός συνόρων και προσπαθούν να εξακριβώσουν το τελευταίο δρομολόγιό της για να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 20.01.26

LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 20.01.26

Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αδυναμία να συμμορφωθούν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου δηλώνουν οι ορκωτοί λογιστές που παραιτήθηκαν - «Εκτός του πεδίου Ελέγχου» αυτά που ζητούσαν, σύμφωνα με την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;
«Earworm effect» 20.01.26

Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;

Αν απομονώσει κανείς τη μουσική από την εικόνα, εξακολουθεί ο Morrissey να γράφει τραγούδια που μένουν ή ο μύθος ζει πλέον μόνο από το παρελθόν του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)
Euroleague 20.01.26

Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)

Η Euroleague έχει μπει στον δεύτερο γύρο, ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και δυσκολεύεται – Η μεγάλη ανατροπή στις προσομοιώσεις για την κατάταξη.

Σύνταξη
Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;
Πάνω από 3 ώρες 20.01.26

Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;

«Οι κινηματογράφοι χρειάζονται ταινίες μικρότερης διάρκειας», λέει στον Guardian η Clare Binns, διευθύντρια της αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών, Picturehouse.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα
«Συνενοχή η σιωπή» 20.01.26

Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα

«Οι Κούρδοι της Συρίας, οι άνθρωποι που αποτέλεσαν τη βασική δύναμη συντριβής του ISIS, εγκαταλείπονται ξανά, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί παθητικά», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Άρης: O Χιμένεθ συναντήθηκε με τους αρχηγούς – Τι συζήτησαν
Ποδόσφαιρο 20.01.26

O Χιμένεθ συναντήθηκε με τους αρχηγούς του Άρη - Τι συζήτησαν

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε κουβέντα με τους Διούδη, Μόντσου, Φαμπιάνο και Αθανασιάδη για τα αίτια της πολύ κακής πορείας του Άρη, που οφείλει να βγάλει αντίδραση στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό
Νέα Αριστερά 20.01.26

Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό

Αναφορά στον υπουργό Μεταφορών κατέθεσε η Μερόπη Τζούφη για την καταγγελία υου Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Ηπείρου & Νομού Κέρκυρας για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Εγνατία

Σύνταξη
Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία
Κόσμος 20.01.26

Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία

Οι διαδηλωτές συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Συρία, έπειτα από κάλεσμα του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, για να διαδηλώσουν κατά της επίθεσης του συριακού στρατού, που υποστηρίζεται από την Τουρκία

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΠΟΕΔΗΝ για τη γρίπη: Προσοχή από παιδιά και ενήλικες
Υγεία 20.01.26

Προειδοποίηση ΠΟΕΔΗΝ για τη γρίπη: Προσοχή από παιδιά και ενήλικες

Την αύξηση των κρουσμάτων γρίπης που καταλήγουν για νοσηλεία στα νοσοκομεία και την ανάγκη εμβολιασμού -ειδικά των ευπαθών ομάδων- υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύνταξη
Τσιτσιπάς – Μοτσιζούκι 3-1: Νίκη με ανατροπή και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Australian Open
Άλλα Αθλήματα 20.01.26

Τσιτσιπάς – Μοτσιζούκι 3-1: Νίκη με ανατροπή και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Australian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Σιντάρο Μοτσιζούκι και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Australian Open – Επόμενος αντίπαλος για τον Έλληνα τενίστα θα είναι ο Τόμας Μάτσαχ

Σύνταξη
Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη

Ο κ. Λαφαζάνης καταλόγισε απιστία σε βάρος του κ. Βορίδη και υποστήριξε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Αυγενάκης θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί από το ειδικό δικαστήριο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο
Pace Berlin 20.01.26

«Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο

Έκθεση για το εικαστικό έργο του Ντέιβιντ Λιντς ανοίγει στο Βερολίνο, παρουσιάζοντας ζωγραφική, φωτογραφίες και φωτιστικά-γλυπτά, πριν από μεγάλη αναδρομική στο Λος Άντζελες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναχρονισμού συνέχεια από το περιβάλλον Καρυστιανού: Ο δικηγόρος της θέλει μοναρχία και μοιχεία να τεθούν σε… διαβούλευση
Δηλώσεις Σούρλα 20.01.26

Αναχρονισμού συνέχεια από το περιβάλλον Καρυστιανού: Ο δικηγόρος της θέλει μοναρχία και μοιχεία να τεθούν σε… διαβούλευση

Επικίνδυνες δηλώσεις ενός εκ των δικηγόρων της Μαρίας Καρυστιανού ο οποίος υπερασπιζόμενος τις θέσεις της για τα «δικαιώματα του αγέννητου παιδιού»., εμφανίστηκε θετικός και σε δημοψήφισμα για τη μοναρχία και τη μοιχεία

Σύνταξη
