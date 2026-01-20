Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου προσήχθη ένας 14χρονος μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου Ζακύνθου, ο οποίος είχε μέσα στη σχολική του τσάντα, εκτός από τα βιβλία του, και ένα πιστόλι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όπλο αντιλήφθηκαν κάποιοι συμμαθητές του οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τον διευθυντή του σχολείου.

Εκείνος, με τη σειρά του, ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ζακύνθου, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο ανήλικος μαθητής αφέθηκε λίγο αργότερα ελεύθερος και συνελήφθη ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και του νόμου περί όπλων.