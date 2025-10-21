Ελευσίνα: Ολόκληρο οπλοστάσιο βρέθηκε στο σπίτι 17χρονου – Είχε απειλήσει με πιστόλι συμμαθητή του στο σχολείο
Μετά το επεισόδιο σε προαύλιο σχολείου στην Ελευσίνα, η Αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση στο σπίτι του νεαρού
Ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε στο σπίτι 17χρονου μετά έρευνα της Αστυνομίας. Είχε προηγηθεί επεισόδιο στο προαύλιο σχολείου στην Ελευσίνα όπου ο 17χρονος είχε απειλήσει με πιστόλι έναν συμμαθητή του.
Εκτός από τον 17χρονο συνελήφθησαν και άλλα δύο άτομα 45 και 53 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση του νόμων περί όπλων και περί φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Το επεισόδιο στο σχολείο
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία ο 17χρονος μαθητής, μαζί με ακόμα 4 άτομα, προσέγγισαν άλλον μαθητή σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος της Ελευσίνας και τον εξύβρισαν.
Στη συνέχεια ο 17χρονος πλησίασε τον μαθητή και του επέδειξε πιστόλι που κατείχε κάτω από το μπουφάν του, απειλώντας τον.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας μόλις έλαβαν γνώση του περιστατικού, διενήργησαν άμεσα προανάκριση ταυτοποιώντας τον 17χρονο και οργάνωσαν αστυνομική επιχείρηση στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 5 καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής,
- αεροβόλο πιστόλι,
- σιδερογροθιά,
- στιλέτο,
- σουγιάς,
- 2 μαχαίρια,
- 85 κυνηγητικά φυσίγγια,
- κροτίδα καθώς και
- πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων.
Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
