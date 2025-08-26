Μαθητές εντόπισαν σε προαύλιο σχολείου όπλο

Τρεις μαθητές εντόπισαν την Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ένα πιστόλι, σε δημοτικό σχολείο του Αλίμου, καθώς βρίσκονταν στο προαύλιο για να παίξουν.

Όταν ο ένας από τους τρεις που έφτασε στο σημείο, μπαίνοντας είδε το όπλο, πλησίον της εισόδου.

Ο μαθητής κάλεσε την αστυνομία για το όπλο που εντόπισε

Τότε ο ανήλικος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και μέσα σε λίγα λεπτά έσπευσαν στο σχολείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του notia.gr πρόκειται για ένα πιστόλι Glock ρέπλικα.

Επειδή βρέθηκε σε εμφανές σημείο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιος το πέταξε εκεί για να το «ξεφορτωθεί», φοβούμενος πιθανό έλεγχο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης. Όπως είπε στο ίδιο ενημερωτικό μέσο, χθες ήταν η πρώτη ημέρα, μετά τις διακοπές, που άνοιξαν ξανά τα προαύλια των σχολείων του Αλίμου για να παίζουν τα παιδιά.

Ο φύλακας άνοιξε την κεντρική είσοδο του σχολείου στις 17:30, ωστόσο δεν αντιλήφθηκε την ύπαρξη του όπλου που απεστάλη για έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.