Βαρκελώνη: 15 τραυματίες μετά τον εκτροχιασμό τρένου – Συγκρούστηκε με τοίχο

Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν, όταν ένα τρένο που κινούνταν μεταξύ των σταθμών Σαν Σαντουρνί ντ’Ανόια και Χελίδα, στη Βαρκελώνη (Ισπανία) συγκρούστηκε μετωπικά με τοίχο αντιστήριξης που είχε πέσει στις γραμμές.

Οι αρχές μιλούν για τουλάχιστον 15 τραυματίες, οι τέσσερις σοβαρά.

Τρία μέλη της καταλανικής κυβέρνησης βρίσκονται καθ’ οδόν προς το σημείο.

Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, τοπική ώρα (11 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, τουλάχιστον 15 άτομα έχουν τραυματιστεί στο ατύχημα στη Χελίδα.



Έντεκα μονάδες ασθενοφόρων από τη Βαρκελώνη και μια ομάδα πυροσβεστών βρίσκονται στο σημείο, ενώ ανεστάλη η κυκλοφορία των τρένων στη γραμμή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσαν διαβρωση και αποσταθεροποίησαν τον τοίχο αντιστήριξης.

Llegan imágenes durísimas desde Gelida. Informan de descarrilamiento por caída de parte de un muro a la vía. Confirman heridos. Esperemos que el maquinista y pasaje estén bien. Las imágenes de la cabina asustan y mucho pic.twitter.com/oly27LsFab — RODALIES ENJOYER 📸 (@TrolDalies) January 20, 2026

Κι άλλος εκτροχιασμός

Το ατύχημα αυτό έρχεται δύο μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, με τουλάχιστον 42 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ωστόσο, την Τρίτη ακόμη ένα τρένο εκτροχιάστηκε στη Βαρκελώνη ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Μπλάνες και Μακανέτ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το ατύχημα προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές ως αποτέλεσμα της καταιγίδας που έπληξε τη Χιρόνα την Τρίτη. Η υπηρεσία σε αυτήν τη γραμμή έχει επίσης ανασταλεί.