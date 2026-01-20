Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Κλειδί» για τις έρευνες ο σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες – Στους 40 οι νεκροί

Θρήνος στην Ισπανία μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της Κυριακής. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια της φονικής σύγκρουσης, καθώς ειδικοί εντόπισαν σπασμένο τμήμα σιδηροτροχιάς στο σημείο του δυστυχήματος.

A piece seems to have been cut out of a spanish rail track causing two trains to collide with serious consequences. Not sure if sabotage has been excluded but we may want to make any citizen from countries that behave unfriendly leave.. pic.twitter.com/XNcdcauKbI — 1st Roboeconomist, Church of the pointed finger (@climatebabes) January 19, 2026

Τα πρώτα βαγόνια του τρένου που λειτουργούσε η ιδιωτική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες, αλλά το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας το έβδομο και το έκτο βαγόνι, ανέφερε πηγή στο Reuters. H πληροφορία για κενό λόγω ελαττωματικού συνδέσμου στη σιδηροτροχιά θεωρείται πλέον το «κλειδί» για τις έρευνες.

Exclusive: Investigators find broken joint on track at Spanish rail crash site, source says https://t.co/s5lwM2iv86 https://t.co/s5lwM2iv86 — Reuters World (@ReutersWorld) January 19, 2026

Το συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας, Semaf, από τον Αύγουστο, προειδοποιούσε με επιστολή του στον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων, Adif, ότι απαιτείται μείωση του ορίου ταχύτητας, αναφέροντας, μάλιστα, δονήσεις σε πολλά δρομολόγια.

Pues que alguien le diga a ADIF que sus obreros les han estafado en esa renovación, porque así vibraba un tren en Noviembre al cruzar esa zona. O eso, o miente él o le han obligado a mentir. Radio Televisión Espantosa en su línea. pic.twitter.com/MZg4g6WIZp — 🇪🇦🔥 𝕬 𝖇 𝖊 𝖑 🔥🇪🇦 (@A___B___E___L) January 19, 2026

40 νεκροί – Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αγνοουμένων

Οι νεκροί από την σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, που έχουν ταυτοποιηθεί είναι 40, ενώ τουλάχιστον 150 είναι οι τραυματίες. Δραματικές είναι οι εκκλήσεις συγγενών που αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς είναι ακόμη αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αγνοουμένων.

Οικογένειες και φίλοι των επιβατών συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο Reina Sofia της Κορόμπα τη Δευτέρα για να μάθουν περισσότερα για την κατάσταση των αγαπημένων τους προσώπων.

Ένας άνδρας ονόματι Πριέτο δήλωσε στο CNN ότι ήρθε στο νοσοκομείο επειδή ο φίλος του, ένας στρατιωτικός γιατρός που μόλις είχε επιστρέψει από μια αποστολή στο Ιράκ, αγνοούνταν μετά τη συντριβή, ενώ ένας 40χρονος απευθύνει εκκλήσεις για την αγνοούμενη σύζυγό του.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe στη νότια Ισπανία. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».

Οι νεκροί από την σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, που έχουν ταυτοποιηθεί είναι 40, ενώ τουλάχιστον 150 είναι οι τραυματίες

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα.

Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.

Η ιδιωτική εταιρία Iryo, στην οποία ανήκει το τρένο που εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε έναν άλλο συρμό που κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Το τρένο, που κατασκευάστηκε το 2022 και «ο τελευταίος έλεγχος του οποίου έγινε στις 15 Ιανουαρίου» αναχώρησε «με 289 επιβάτες, τέσσερα μέλη πληρώματος και έναν μηχανοδηγό. Στις 19:45 για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πέρασε στις διπλανές σιδηροδρομικές ράγες», σημείωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της προς το AFP.

«Εξαιρετικά ασυνήθιστο δυστύχημα»

Όλοι οι ειδικοί στους σιδηροδρόμους που ήταν εδώ σήμερα είναι εξαιρετικά μπερδεμένοι», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, ο οποίος χαρακτήρισε το δυστύχημα ως «εξαιρετικά ασυνήθιστο», επισημαίνοντας ότι συνέβη σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο ενός επενδυτικού έργου ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ και το τρένο ήταν σχετικά καινούργιο.

Κατά τον πρόεδρο των Ισπανικών Σιδηροδρόμων, η τραγωδία σχετίζεται κατά πάσα πιθανότητα, είτε με τον εξοπλισμό κίνησης του τρένου που εκτροχιάστηκε, είτε με τις υποδομές, δηλαδή τις γραμμές του τρένου. Το πρακτορείο Reuters αποκαλύπτει επιστολή ένωσης μηχανοδηγών από τον περασμένο Αύγουστο που προειδοποιούσε για φθορές και προβλήματα στις ράγες.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το σύστημα που ενεργοποιεί τον αυτόματο πιλότο σε περίπτωση που ο οδηγός δεν έχει τον έλεγχο, φέρεται να λειτούργησε. Ο πρόεδρος του κρατικού σιδηροδρομικού δικτύου Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, δήλωσε στο ισπανικό ραδιόφωνο ότι τα τρένα κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα από το όριο ενώ το σύστημα σηματοδότησης εμποδίζει τα τρένα να υπερβούν αυτό το όριο. Με όριο ταχύτητας τα 250 χλμ/ώρα, το ένα τρένο ταξίδευε με 205 χλμ/ώρα και το άλλο με 210 χλμ/ώρα.

🇪🇸 FLASH – Le ministre espagnol des Transports, Óscar Puentes, se rend au siège de l’Adif après le déraillement survenu à Adamuz pour suivre la situation et les opérations de secours.

pic.twitter.com/tOj2LsjDew — Media Express (@media_express_e) January 18, 2026

Μαρτυρίες επιζώντων

Επιβάτες που επέζησαν περιέγραψαν σκηνές χάους μέσα στα βαγόνια. Μία γυναίκα, που επέβαινε στο τρένο με κατεύθυνση τη Μαδρίτη, δήλωσε ότι η αμαξοστοιχία «έγειρε απότομα προς τη μία πλευρά» και αμέσως μετά «όλα σκοτείνιασαν και το μόνο που ακουγόταν ήταν κραυγές».

Άλλη επιβάτιδα, με το πρόσωπό της καλυμμένο με επιδέσμους, ανέφερε ότι σύρθηκε έξω από το βαγόνι μέσα από σπασμένο παράθυρο, «καλυμμένη με αίματα», με τη βοήθεια άλλων επιβατών που είχαν καταφέρει να διαφύγουν, ενώ η αδελφή της απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες.

😢💔 🇪🇸 | Testimonio de una pasajera de Iryo tras el accidente en Adamuz: “Mire a mi hermana embarazada como diciéndola adiós”. pic.twitter.com/XMhYcoE6NX — elmotelo (@jcvg0910) January 19, 2026

«Είχες ανθρώπους μπροστά σου βαριά τραυματισμένους και ήξερες ότι θα πεθάνουν, αλλά δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάτοικος της περιοχής, που έφτασε στο σημείο λίγο μετά τη σύγκρουση, περιέγραψε εικόνες «θανάτου και καταστροφής». Όπως ανέφερε, χρησιμοποίησε τετράτροχη μοτοσικλέτα για να βοηθήσει στη μεταφορά περίπου 16 τραυματιών προς τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών.

Διασώστες είπαν ότι χτυπούσαν εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα μέσα από τα τρένα, αλλά οι κλήσεις έμειναν αναπάντητες.