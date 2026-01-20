Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς

Τους 41 έχουν φτάσει οι νεκροί της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ανταμούθ, στην Ισπανία, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Οι ομάδες των σωστικών συνεργείων συνεχίζουν να ανασύρουν σορούς από τα τρένα που συγκρούστηκαν, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει 43 άτομα.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι μεταξύ των αγνοουμένων μπορεί να βρίσκονται νεκροί, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν αναγνωριστεί. Όλοι οι τραυματίες έχουν ταυτοποιηθεί.

Στα εργαστήρια συντήρησης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την έρευνα που έχει ξεκινήσει για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Κόρδοβα, οι ειδικοί έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στα εργαστήρια συντήρησης των δημόσιων σιδηροδρόμων (Renfe) στη Σάντα Καταλίνα.

Εκεί αναζητούν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των γραμμών, η οποία ενδεχομένως να επηρέασε τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Οι ερευνητές στην Ισπανία έχουν εντοπίσει ένα σημείο όπου υπήρξε ρήγμα στη σιδηροδρομική γραμμή.

Ωστόσο, ο υπουργός Μεταφορών στην Ισπανία έχει προειδοποιήσει ότι, μικρότερα ρήγματα εντοπίστηκαν και σε άλλα σημεία σε μήκος 200 μέτρων πάνω στις ράγες. Συνεπώς, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν αυτά ήταν αποτέλεσμα της σύγκρουσης των τρένων ή μία από τις αιτίες.

«Δεν ήταν σαμποτάζ»

Οι αρχές στην Ισπανία ωστόσο έχουν ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο η τραγωδία με τους 41 νεκρούς να ήταν αποτέλεσμα δολιοφθοράς. Ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε «όλες οι υποθέσεις» σχετικά με τα αίτια είναι ανοιχτές. Επίσης, επιβεβαίωσε ότι οι ράγες στο σημείο όπου εκτροχιάστηκε το τρένο της ιταλικής εταιρείας Iryo θα αναλυθούν σε εργαστήριο και η επιφάνεια των γραμμών τους θα εξεταστεί.

Επίσης, είπε, θα αναλυθεί η επιφάνεια των τροχών άλλων τρένων που πέρασαν από την ίδια γραμμή τις προηγούμενες ημέρες του δυστυχήματος. Ωστόσο, τόνισε ότι «η πιθανότητα δολιοφθοράς δεν έχει εξεταστεί ποτέ». «Τα ερωτήματα που εγείρονται» σχετικά με το δυστύχημα, είπε, «είναι μόνο τεχνικά» και σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Και υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθούν επικλήσεις σε σενάρια «τα οποία δεν ήταν ποτέ μέρος όσων εξετάζονται».

Στο επίκεντρο το τρένο της Iryo

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, εκπρόσωποι της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) επισκέφθηκαν τα εργαστήρια Villaverde, στη Μαδρίτη για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη πιθανών στοιχείων. Κυρίως, αναφορικά με την επίδραση που θα μπορούσε να είχε στους τροχούς ένα σπάσιμο στη δεξιά ράγα της γραμμής στην οποία ταξίδευε το τρένο της Iryo.

Το τρένο είχε επιθεωρηθεί στην ίδια τοποθεσία μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον εκτροχιασμό. Το γεγονός είχε χαρακτηριστεί εξαρχής «περίεργο» τόσο από τον ιταλικό φορέα εκμετάλλευσης, όσο από τη Renfe, και το υπουργείο Μεταφορών. Κυρίως γιατί το τρένο εκτροχιάστηκε ενώ κινούνταν με ταχύτητα χαμηλότερη από το καθορισμένο όριο των 250 χιλιομέτρων την ώρα. Επίσης, το τμήμα της γραμμής εκεί ήταν ευθεία. Και ο εκτροχιασμός ξεκίνησε από το έκτο βαγόνι, στο πίσω μέρος του τρένου, όχι από τη μηχανή.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τα ΜΜΕ στην Ισπανία, η ράγα που έσπασε στο σημείο του ατυχήματος δείχνει σημάδια σχισίματος λόγω ελαττωματικής συγκόλλησης. Και εκτιμούν ότι ήταν αποτέλεσμα του βάρους των τροχών και της πίεσης του άξονα του τρένου.

Σε αναστολή η σιδηροδρομική γραμμή

Η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας, που συνδέει την Ανδαλουσία με τη Μαδρίτη θα παραμείνει σε αναστολή μέχρι νεωτέρας. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα τρένα δεν θα απομακρυνθούν από το σημείο, πριν ολοκληρωθεί η έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Όταν οι εισαγγελικές αρχές δώσουν την άδεια, τότε τα τρένα θα απομακρύνει από το σημείο της σύγκρουσης η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Renfe, που διαθέτει εξειδικευμένες ομάδες.