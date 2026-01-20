newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισπανία: Συγκλονίζει η 6χρονη που επέζησε από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Νεκροί οι γονείς της, ο αδελφός της και ο ξάδελφός της
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026 | 14:13

Ισπανία: Συγκλονίζει η 6χρονη που επέζησε από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Νεκροί οι γονείς της, ο αδελφός της και ο ξάδελφός της

Η 6χρονη περιπλανιόταν μόνη στον τόπο του δυστυχήματος - Τουλάχιστον 41 νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Spotlight

Τις πληγές της μετρά η Ισπανία από τη σιδηροδρομική τραγωδία. Την ίδια ώρα τα ισπανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες για 43 αγνοουμένους, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια των τρένων συνεχίζονται.

Τους 41 έφτασαν οι νεκροί από τον σιδηροδρομικό δυστύχημα σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές της Ανδαλουσίας και ο υπουργός Μεταφορών

Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία της 6χρονης η οποία ταξίδευε οικογενειακώς προς την Ουέλβα, σύμφωνα με την El Pais. Το κοριτσάκι με τους γονείς της, τον αδελφό κι έναν ξάδελφό της βρίσκονταν στα πρώτα βαγόνια του τρένου που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και συνετρίβη πάνω στο εκτροχιασμένο τρένο που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Τη νύχτα του τραγικού δυστυχήματος δύο διασώστες βρήκαν την μικρή να περιπλανιέται μόνη της στον τόπο της τραγωδίας αφού είχε καταφέρει να απεγκλωβιστεί μόνη της. Το γεγονός ότι την βρήκαν, μάλιστα, αναπτέρωσε τις ελπίδες ότι και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είναι ζωντανά.

Η μητέρα της 6χρονης

Χθες, ωστόσο, οι ελπίδες διαψεύστηκαν. Οι γονείς της Φέλιξ και Κριστίνα, ο 12χρονος αδερφός της Πέπε, και ο ξάδερφός της Φέλιξ εντοπίστηκαν νεκροί.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο στην Κόρδοβα όπου της έγιναν τρία ράμματα στο κεφάλι και συναντήθηκε με την γιαγιά της.

Η οικογένεια είχε ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να δει έναν αγώνα της Ρεάλ και επέστρεφαν με το τρένο στην πόλη όπου ζουν, την Πούντα Ούμπρια.

Ο αδελφός και ο ξάδελφος της 6χρονης

41 νεκροί – Πτώματα παγιδευμένα στα συντρίμμια των τρένων

Τους 41 έφτασαν οι νεκροί από τον σιδηροδρομικό δυστύχημα σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές της Ανδαλουσίας και ο υπουργός Μεταφορών.

«Ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους 41 μετά τον εντοπισμό χθες (Δευτέρα) βράδυ, του άψυχου σώματος ενός ανθρώπου σε ένα από τα βαγόνια του τρένου της Iryo», επεσήμανε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 39 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, παραμένουν στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 41 νεκροί σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero.

Εξάλλου ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα είχε δηλώσει αργά χθες το βράδυ στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν δει τουλάχιστον τρία πτώματα παγιδευμένα στα συντρίμμια των τρένων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία έχει λάβει ενημέρωση για 43 αγνοούμενους, αριθμός που ταιριάζει με τον προσωρινό απολογισμό των νεκρών μαζί με τα δύο πτώματα που δεν έχουν ανασυρθεί ακόμη. Ωστόσο ο Γκράντε- Μαρλάσκα προειδοποίησε ότι ο τελικός απολογισμός δεν θα γίνει γνωστός μέχρις ότου οι διασώστες να έχουν ερευνήσει όλα τα βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί.

Σήμερα τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούσαν γερανούς για να καταφέρουν να φτάσουν στα πιο κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι ένας προβληματικός αρμός στις ράγες ενδέχεται να αποτελεί κλειδί για τον καθορισμό της αιτίας του εκτροχιασμού του ενός συρμού ο οποίος προσέκρουσε στον άλλο.

Στο μεταξύ ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε μαζί με τη σύζυγό του Λετίσια αναμένεται να επισκεφθούν αργότερα σήμερα το σημείο της τραγωδίας συνοδευόμενοι από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μαρία Χεσούς Μοντέρο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Markets
Citigroup: Γιατί «υποβαθμίζει» τις ευρωπαϊκές μετοχές

Citigroup: Γιατί «υποβαθμίζει» τις ευρωπαϊκές μετοχές

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Γροιλανδία: Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό στο νησί – «Αν εισβάλει ο Τραμπ θα γίνει πόλεμος»
20.01.26

«Αν ο Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία, θα γίνει πόλεμος» - Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό και στην Ευρώπη μιλούν για αφύπνιση

Ο Τραμπ λέει ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στο θέμα της Γροιλανδίας και επικαλείται την «βλακεία» του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Τσάγκος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους
Κόσμος 20.01.26

Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους

Στη μία από τις δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Τραμπ, απεικονίζονται ως αμερικανικά εδάφη εκτός από τη Γροιλανδία, ο Καναδάς και η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή
Γεωπολιτικές καραμπόλες 20.01.26

«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή

Εν μέσω επικίνδυνης παγκόσμιας αστάθειας, ο ΟΗΕ καλείται να εκλέξει νέο επικεφαλής, ισορροπώντας στο χείλος της διπλωματικής ασημαντότητας μεταξύ βέτο, περικοπών και έξαρσης του αναθεωρητισμού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: «Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο αμερικανός φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν
Κόσμος 20.01.26

«Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο Τραμπ φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν

Ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με τον Ιράν», αλλά προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς
Πυρά 20.01.26

Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς

«Η εθνική μας συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής ταλανίζεται από πόλωση, κομματισμό και στενά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα» σημείωσαν οι καθολικοί ιερείς

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη
Εικόνες και βίντεο 20.01.26

Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, πλήττουν σκληρά τη Χιλή - Ο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 20 νεκρούς

Σύνταξη
Ισημερινός: Ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
Ανταλλαγή πληροφοριών 20.01.26

Συνεργασία Ισημερινού με ευρωπαϊκό κέντρο στη μάχη κατά των ναρκωτικών

Ο Ισημερινός ξεκινά συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο MAOC-N «στις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», με έμφαση και στη μείωση των παράνομων ροών προς την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Την ανάγκη «σεβασμού της κυριαρχίας της» τονίζει η φον ντερ Λάιεν σε μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ
Νταβός 20.01.26

Φον ντερ Λάιεν σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου: Σεβασμός στη Γροιλανδία

Τον «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με την οποία συναντήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γροιλανδία: Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό στο νησί – «Αν εισβάλει ο Τραμπ θα γίνει πόλεμος»
20.01.26

«Αν ο Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία, θα γίνει πόλεμος» - Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό και στην Ευρώπη μιλούν για αφύπνιση

Ο Τραμπ λέει ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στο θέμα της Γροιλανδίας και επικαλείται την «βλακεία» του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Τσάγκος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες
Fizz 20.01.26

Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες

Με νέα οργισμένη τοποθέτηση, ο Μίκι Ρουρκ καταγγέλλει ως απάτη το GoFundMe που στήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του, δηλώνει ότι δεν δέχεται «φιλανθρωπία» και αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόνο το 10% των χρημάτων στους δωρητές

Σύνταξη
Ο Έντιν Τζέκο έτοιμος για την Σάλκε
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Έντιν Τζέκο έτοιμος για την Σάλκε

Ρουρ, παρασκήνιο και ανθρώπινες κουβέντες πίσω από μια μεταγραφή -του Έντιν Τζέκο- που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Γεώργιος Μαζιάς
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο
Στο Α' Νεκροταφείο 20.01.26

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος διακεκριμένων επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του Νίκου Στασινόπουλου

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση

“ Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική, θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία”, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Απάτη 20.01.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα

Σύνταξη
Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες
Κοινωνική πολιτική 20.01.26

Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες

«Ήδη δύο δημοτικές κατοικίες έχουν παραδοθεί σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον Δήμο μας, ενισχύοντας άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το βόρειο σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόριο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές
Bromance 20.01.26

Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές

Ο Αυτοκράτορας της Μόδας και οραματιστής του οίκου Valentino, εξαιρετικά διακριτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είχε μια δωδεκαετή σχέση με τον αχώριστο συνεργάτη και δεξί του χέρι, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δήλωσε: «Τι απίστευτη αγάπη ζήσαμε και τι βαθιά στοργή συνεχίζουμε να νιώθουμε ο ένας για τον άλλον».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου
Στην εξεταστική 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου

«Η ΝΔ είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα
Υψηλές παρουσίες 20.01.26

Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα

Χάρης Δούκας: «Η Αθήνα ανοίγει τις πόρτες της σε φωνές που συνομιλούν με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής» με αφορμή την παρουσία του Νομπελίστα Λάσλο Κρασναχορκάι στο φεστιβάλ λογοτεχνίας της Αθήνας.

Σύνταξη
Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους
Κόσμος 20.01.26

Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους

Στη μία από τις δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Τραμπ, απεικονίζονται ως αμερικανικά εδάφη εκτός από τη Γροιλανδία, ο Καναδάς και η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν
19' πριν το τέλος 20.01.26

«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν

Μια νέα ταινία φαντάζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει λιγότερο από μισή ώρα για να αποφασίσει αν θα απαντήσει πυρηνικά. Το A House of Dynamite ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το αν η αποτροπή σώζει ή καταδικάζει τον κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή
Γεωπολιτικές καραμπόλες 20.01.26

«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή

Εν μέσω επικίνδυνης παγκόσμιας αστάθειας, ο ΟΗΕ καλείται να εκλέξει νέο επικεφαλής, ισορροπώντας στο χείλος της διπλωματικής ασημαντότητας μεταξύ βέτο, περικοπών και έξαρσης του αναθεωρητισμού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο