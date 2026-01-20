Ισπανία: Συγκλονίζει η 6χρονη που επέζησε από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Νεκροί οι γονείς της, ο αδελφός της και ο ξάδελφός της

Τις πληγές της μετρά η Ισπανία από τη σιδηροδρομική τραγωδία. Την ίδια ώρα τα ισπανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες για 43 αγνοουμένους, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια των τρένων συνεχίζονται.

Τους 41 έφτασαν οι νεκροί από τον σιδηροδρομικό δυστύχημα σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές της Ανδαλουσίας και ο υπουργός Μεταφορών

Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία της 6χρονης η οποία ταξίδευε οικογενειακώς προς την Ουέλβα, σύμφωνα με την El Pais. Το κοριτσάκι με τους γονείς της, τον αδελφό κι έναν ξάδελφό της βρίσκονταν στα πρώτα βαγόνια του τρένου που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και συνετρίβη πάνω στο εκτροχιασμένο τρένο που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Τη νύχτα του τραγικού δυστυχήματος δύο διασώστες βρήκαν την μικρή να περιπλανιέται μόνη της στον τόπο της τραγωδίας αφού είχε καταφέρει να απεγκλωβιστεί μόνη της. Το γεγονός ότι την βρήκαν, μάλιστα, αναπτέρωσε τις ελπίδες ότι και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είναι ζωντανά.

Χθες, ωστόσο, οι ελπίδες διαψεύστηκαν. Οι γονείς της Φέλιξ και Κριστίνα, ο 12χρονος αδερφός της Πέπε, και ο ξάδερφός της Φέλιξ εντοπίστηκαν νεκροί.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο στην Κόρδοβα όπου της έγιναν τρία ράμματα στο κεφάλι και συναντήθηκε με την γιαγιά της.

Η οικογένεια είχε ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να δει έναν αγώνα της Ρεάλ και επέστρεφαν με το τρένο στην πόλη όπου ζουν, την Πούντα Ούμπρια.

41 νεκροί – Πτώματα παγιδευμένα στα συντρίμμια των τρένων

«Ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους 41 μετά τον εντοπισμό χθες (Δευτέρα) βράδυ, του άψυχου σώματος ενός ανθρώπου σε ένα από τα βαγόνια του τρένου της Iryo», επεσήμανε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 39 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, παραμένουν στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 41 νεκροί σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero.

Εξάλλου ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα είχε δηλώσει αργά χθες το βράδυ στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν δει τουλάχιστον τρία πτώματα παγιδευμένα στα συντρίμμια των τρένων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία έχει λάβει ενημέρωση για 43 αγνοούμενους, αριθμός που ταιριάζει με τον προσωρινό απολογισμό των νεκρών μαζί με τα δύο πτώματα που δεν έχουν ανασυρθεί ακόμη. Ωστόσο ο Γκράντε- Μαρλάσκα προειδοποίησε ότι ο τελικός απολογισμός δεν θα γίνει γνωστός μέχρις ότου οι διασώστες να έχουν ερευνήσει όλα τα βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί.

Σήμερα τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούσαν γερανούς για να καταφέρουν να φτάσουν στα πιο κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι ένας προβληματικός αρμός στις ράγες ενδέχεται να αποτελεί κλειδί για τον καθορισμό της αιτίας του εκτροχιασμού του ενός συρμού ο οποίος προσέκρουσε στον άλλο.

Στο μεταξύ ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε μαζί με τη σύζυγό του Λετίσια αναμένεται να επισκεφθούν αργότερα σήμερα το σημείο της τραγωδίας συνοδευόμενοι από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μαρία Χεσούς Μοντέρο.