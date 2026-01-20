Μέλπω Ζαρόκωστα: Συγκίνηση και χειροκρότημα στο τελευταίο «αντίο»

Θλίψη είχε σκορπίσει την περασμένη Παρασκευή η είδηση ότι η Μέλπω Ζαρόκωστα «έφυγε» τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Και το μεσημέρι της Τρίτης συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν στην αγαπημένη ηθοποιό το τελευταίο «αντίο» -μέσα σε χειροκροτήματα και σε κλίμα συγκίνησης- στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μαίρη Ραζή, ο Σπύρος Πώρος, ο Αλέξανδρος Κασσανδρινός, και φυσικά ο γιος της Μιχάλης Παγουλάτος, ήταν μερικοί από τους ανθρώπους που τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία.

Ποια ήταν η Μέλπω Ζαρόκωστα

Η Μέλπω Ζαρόκωστα γεννήθηκε στον Πειραιά στα 1933. Μετά τον Πόλεμο, μετανάστευσε για λίγο καιρό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και κατόπιν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater και στη σχολή ραδιοφωνικών σπουδών Canandale σκηνοθεσία, σενάριο και υποκριτική.

Έμεινε εκεί 11 χρόνια και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της καριέρα στην τηλεόραση και το θέατρο. Ερμήνευσε στο Σίδνεϊ την Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ, επίσης την Εκάβη στα ελληνικά για την ελληνική παροικία. Το 1957 παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον πιανίστα Ανδρέα Διαμαντίδη, και μετέβη μαζί του Λονδίνο, όπου και έμειναν για έναν χρόνο. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων επέστρεψε στην Ελλάδα το 1958.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την επιστροφή στην Αθήνα, ξεκίνησε και τη συνεργασία της με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα δεύτερο σύζυγο της ηθοποιό και σκηνοθέτη Βίκτορα Παγουλάτο με τον οποίο και απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

Ασχολήθηκε με τη μετάφραση και διασκευή έργων για το θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έγραψε το πρώτο της θεατρικό έργο, το Φροντιστήριο Γυναικών, στο οποίο και συμπρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Νόρα Βαλσάμη και το Νίκο Απέργη. Έκτοτε αρκετά δικά της έργα έχουν παρουσιαστεί στην Αθήνα και την επαρχία.

Υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1960, μέλος του Δ.Σ. από το 1990 και Πρόεδρος της Εταιρείας από το 1999 έως το 2001.

Στο ευρή κοινό έγινε γνωστή μέσα από ρόλους σε επιτυχημένες ταινίες της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου: Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο, Υπάρχει και φιλότιμο, Η γυναίκα μου τρελάθηκε, Η βίλα των οργίων, Κάτι κουρασμένα παλικάρια, Μια τρελή τρελή σαραντάρα, Ένα αστείο κορίτσι, Τα τσακάλια και αρκετές ακόμα.

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε αρκετές γνωστές σειρές, όπως Οι τρεις Χάριτες, Το κόκκινο δωμάτιο, Ευτυχισμένη μαζί, Μην αρχίζεις την μουρμούρα.

Τελευταίες της εμφανίσεις ήταν στη σειρά Αστέρας Ραχούλας και στην ταινία Glabra.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας, ενώ διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών. Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβές το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί.