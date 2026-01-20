newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
20.01.2026 | 22:11
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
Weltenburg: Παράδοση εναντίον αριθμών – Η αρχαιότερη ζυθοποιία του κόσμου αλλάζει χέρια
Οικονομία 20 Ιανουαρίου 2026 | 23:23

Weltenburg: Παράδοση εναντίον αριθμών – Η αρχαιότερη ζυθοποιία του κόσμου αλλάζει χέρια

Η πώληση της ιστορικής ζυθοποιίας της Μονής Weltenburg αποκαλύπτει πώς η πτώση της κατανάλωσης μπίρας αναδιαμορφώνει ακόμη και τις πιο ιερές παραδόσεις της Γερμανίας

Spotlight

Στις όχθες του Δούναβη, μέσα σε ένα εντυπωσιακό βαυαρικό τοπίο, η Μονή Weltenburg παρασκευάζει μπίρα σχεδόν έναν αιώνα. Πρόκειται για τη μακροβιότερη μοναστηριακή ζυθοποιία στον κόσμο, έναν ζωντανό θεσμό που άντεξε πολέμους, φυσικές καταστροφές και πολιτικές ανατροπές. Σήμερα όμως, ακόμη και αυτή η ιστορία χιλίων ετών δεν αποδεικνύεται αρκετή για να αντισταθεί στις πιέσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η συμφωνία για την Weltenburg που σηματοδοτεί μια νέα εποχή

Η Weltenburger, μαζί με τη ζυθοποιία Bischofshof, περνά στα χέρια της βαυαρικής Schneider Weisse, μιας οικογενειακής επιχείρησης με έδρα το Μόναχο και ιστορία από το 1872, εξηγεί η βρετανική Guardian στο ρεπορτάζ της. Η συμφωνία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα συγκέντρωσης στον κλάδο, καθώς οι πωλήσεις μπίρας στη Γερμανία καταγράφουν διαρκή υποχώρηση.

Παρότι η Μονή εξακολουθεί να ανήκει στην Καθολική Εκκλησία, οι Βενεδικτίνοι μοναχοί είχαν παραδώσει εδώ και δεκαετίες την παραγωγή σε επαγγελματικό προσωπικό. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, τα οικονομικά μεγέθη της Weltenburger βρέθηκαν στο «κόκκινο», αναγκάζοντας την επισκοπή του Ρέγκενσμπουργκ να στηρίζει τη λειτουργία της με ίδιους πόρους.

Παράδοση εναντίον αριθμών

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η πώληση κρίθηκε αναγκαία για να αποφευχθεί ένα πιο δυσοίωνο σενάριο: το κλείσιμο ή η απορρόφηση από επενδυτές χωρίς δεσμούς με την περιοχή. Όπως τονίζεται, ο στόχος είναι η διατήρηση της παραγωγής στο ιστορικό μοναστήρι και η προστασία όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027, με τους 21 εργαζομένους της Weltenburger να παραμένουν στη θέση τους. Αντίθετα, η Bischofshof –ζυθοποιία του 17ου αιώνα με 56 εργαζομένους– θα σταματήσει την παραγωγή, με το εμπορικό της σήμα να μεταφέρεται στη Schneider Weisse.

Η κατάρρευση της κατανάλωσης μπύρας

Η υπόθεση της Weltenburg δεν αποτελεί εξαίρεση. Η γερμανική αγορά μπίρας βρίσκεται σε καθοδική πορεία εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κλάδου, ο συνολικός τζίρος έχει μειωθεί κατά περίπου 25% την τελευταία 15ετία, ενώ μόνο το 2025 η κατανάλωση υποχώρησε κατά 5 εκατομμύρια εκατόλιτρα – η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 75 ετών.

Η στροφή των καταναλωτών προς έναν πιο «νηφάλιο» τρόπο ζωής, αλλά και η αλλαγή στις προτιμήσεις των νεότερων ηλικιών, έχουν πλήξει ιδιαίτερα τα παραδοσιακές μπίρες, που συχνά συνδέονται με παλαιότερες γενιές.

Το βάρος του Reinheitsgebot

Η γερμανική μπίρα κουβαλά ένα ακόμη βάρος: τον περίφημο νόμο αγνότητας, το Reinheitsgebot. Η μεσαιωνική αυτή διάταξη επιτρέπει μόνο νερό, κριθάρι, λυκίσκο και μαγιά, περιορίζοντας σημαντικά την καινοτομία.

Η γερμανική μπίρα κουβαλά ένα ακόμη βάρος: τον περίφημο νόμο αγνότητας, το Reinheitsgebot

Την ώρα που διεθνώς ανθούν νέες γεύσεις και υβριδικά προϊόντα, πολλές γερμανικές ζυθοποιίες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν, παρά την άνοδο των μη αλκοολούχων επιλογών.

Οι μοναχοί, η μπίρα και η πίστη

Παρά τις δυσκολίες, η Γερμανία παραμένει η χώρα με τις περισσότερες μοναστηριακές ζυθοποιίες στον κόσμο. Εννέα λειτουργούν από μοναχούς ή προσωπικό τους, ενώ μία ακόμη, σε φραγκισκανικό μοναστήρι, διοικείται από μοναχές που διαθέτουν μόνο το πλεόνασμα της παραγωγής τους.

Ο ηγούμενος της Weltenburg συνήθιζε να λέει πως «η απόλαυση του κριθαρένιου χυμού είναι δώρο του Θεού», υπενθυμίζοντας ότι η μπίρα, πριν γίνει προϊόν μαζικής κατανάλωσης, υπήρξε καρπός μοναστηριακής εργασίας και πνευματικής παράδοσης.

Ένα σύμβολο σε μεταβατικό σταυροδρόμι

Η πώληση της Weltenburger δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική είδηση. Είναι το σύμβολο μιας χώρας που βλέπει την πιο εμβληματική της συνήθεια να αλλάζει. Αν η αρχαιότερη ζυθοποιία του κόσμου χρειάζεται νέο ιδιοκτήτη για να επιβιώσει, τότε το ερώτημα δεν αφορά μόνο το μέλλον της μπίρας, αλλά και το πώς η παράδοση μπορεί να συνυπάρξει με τις αμείλικτες απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας.

Πηγή: OT.gr

Wall Street
Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

