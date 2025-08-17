Ο έρωτας των Γερμανών για την μπίρα χάνεται – Και δεν φαίνεται πιθανό να αναθερμανθεί

Για τους περισσότερους ανθρώπους, οι λέξεις Γερμανία και μπίρα είναι άμεσα συνδεδεμένες. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, μόνο οι Τσέχοι έπιναν περισσότερη από τους Γερμανούς.

Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Οι Γερμανοί έχουν πέσει στην όγδοη θέση όσον αφορά την κατανάλωση μπίρας και κινδυνεύουν να τη χάσουν και αυτή. Και οι εικόνες με μαραθώνιους κατανάλωσης μπίρας, όπως στην Oktoberfest, με τους ανθρώπους με τα κοκκινισμένα μάγουλα και τα γκαρσόνια να κουβαλάνε έξι ή οκτώ ποτήρια ταυτόχρονα στα τραπέζια τείνουν να γίνουν παρελθόν.

Απόδειξη οι αριθμοί –που (σχεδόν) πάντα λένε την αλήθεια.

Η γερμανική στατιστική υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα την 1η Αυγούστου αποδείξεις ότι ο έρωτας των Γερμανών για την μπίρα ξεθωριάζει.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι πωλήσεις μπίρας έξι μηνών είχαν μειωθεί κάτω από τα 4 δισεκατομμύρια λίτρα, πρώτη φορά από τότε που άρχισε να μετράει, το 1993. Το 2005 ο μέσος Γερμανός ήπιε 112 λίτρα. Σήμερα ο αριθμός έχει πέσει στα 90 λίτρα.

Και μπορεί η Γερμανία να παραμένει η έκτη μεγαλύτερη αγορά μπίρας στον κόσμο, οι Γερμανοί έχουν πέσει στην όγδοη θέση στην κατανάλωση κατ’ άτομο. Και η πτώση γίνεται όλο και πιο γρήγορη.

Σύμφωνα με τον Γκέριτ Μπλέμελχούμπερ, που μίλησε στον Economist, σύμβουλο αγοράς, οι ζυθοποιίες έχουν κυριευθεί από πανικό.

Τις πταίει

Μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά φταίει και το… δημογραφικό. Η Γερμανία γερνάει και οι νεότεροι άνθρωποι δεν δείχνουν το ίδιο ενθουσιασμό για το αλκοόλ.

Η ακρίβεια είναι ένας ακόμη παράγοντας. Μια εξάδα στα ράφια των σουπερμάρκετ μπορεί να φτάνει και τα 15 ευρώ. Υπάρχει και η μείωση της τουριστικής κίνησης, συνεπώς και της κατανάλωσης σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Ωστόσο, αυτή δεν έχει επηρεάσει τόσο την κατανάλωση κρασιού.

Σύμφωνα με τον Φόλκερ Κουλ, CEO της ζυθοποιίας C&A Veltins, οι Γερμανοί «εξακολουθούν να διψούν για μπίρα. Αλλά δεν πάνε εύκολα στο τρίτο ή τέταρτο ποτήρι».

Αναψυκτικά αντί για μπίρα

Η αλήθεια είναι ότι τα μη αλκολούχα ποτά τα πάνε καλύτερα. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει πια σχεδόν το ένα δέκατο της μπίρας που παρασκευάζεται στη Γερμανία.

Αλλά μπορείς να κάνεις μπάρμπεκιου χωρίς μπίρα; Δεν μπορείς. Ή μήπως να την αντικαταστήσεις με μπίρα χωρίς αλκοόλ;

Αυτή είναι μια νέα αγορά και μια προσπάθεια να σωθεί ο κλάδος. Άρχισαν να οργανώνονται εκδηλώσεις αφιερωμένες αποκλειστικά σε ζυθοποιίες χωρίς αλκοόλ. Οι ζυθοποιίες πειραματίζονται με νέες μαγιές, νέες γεύσεις.

Ωστόσο, ακόμα και στις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, η μη αλκοολούχα μπύρα δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη μείωση στην κατανάλωση της μπίρας με αλκοόλ. Ούτε οι εξαγωγές, οι οποίες μειώνονται ακόμη πιο γρήγορα από τις εγχώριες πωλήσεις.

Σ’ αυτό έχει βάλει το χεράκι του και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και όχι μόνο γιατί κάνει αγώνα κατά του αλκοολισμού.

Οι δασμοί επηρεάζουν τόσο το ίδιο το προϊόν όσο και τα αλουμινένια κουτάκια που το εμπεριέχουν. Συνεπώς, η γερμανική μπίρα –και όχι μόνο- έχει γίνει ακριβότερη στην αμερικανική αγορά.

Ήδη, λόγω όλων των παραπάνω, σχεδόν 100 γερμανικά ζυθοποιεία έχουν κλείσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Θέσεις εργασίας χάνονται. Και όλοι φοβούνται ότι δεν ήταν τα τελευταία.